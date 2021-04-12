"Никто еще там не садился". Ученые рассказали о полярной миссии "Луна-25"
08:00 12.04.2021 (обновлено: 16:56 12.04.2021)
© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос, Depositphotos/Helen_FЛуна-25
© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос, Depositphotos/Helen_F
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В начале октября состоится запуск российской автоматической станции "Луна-25". После 45-летнего перерыва в стране возрождают лунную программу. Аппарат сядет в южных околополярных широтах и приступит к поискам водяного льда, ключевого ресурса для строительства обитаемой базы.
Вперед, к Луне
Тридцать первого января 1966-го советская станция "Луна-9" первой совершила мягкую посадку на поверхность спутника Земли. В том же году "Луна-10" прибыла на орбиту. Разрабатывали оба космических аппарата и все последующие на Машиностроительном заводе С. А. Лавочкина (сейчас — НПО), у которого за плечами к тому времени уже был успешный ракетостроительный опыт.
В 1970-м "Луна-16" первой в автоматическом режиме добыла и доставила на Землю образцы лунного грунта. Вскоре началось путешествие лунохода. Американцы к тому времени дважды там высаживались, всего было шесть пилотируемых миссий. Но в 1976-м и США, и СССР свернули лунные программы.
На Луне сейчас целое кладбище космических аппаратов — их там порядка восьмидесяти. И только одна действующая орбитальная станция — Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), запущенная NASA в 2009-м. На борту один из двух приборов для поиска льда и воды — российский. Это лунный исследовательский нейтронный детектор LEND, созданный в ИКИ РАН.
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LEND оценивает массовую долю воды в лунном грунте — реголите. На его данных построены детальные карты распределения водорода и водородосодержащих соединений в полярных областях Луны.
Космические лучи бомбардируют реголит, разрушают ядра породообразующих элементов, а LEND регистрирует вылетающие оттуда вторичные нейтроны. Эти частицы вновь взаимодействуют с ядрами химических элементов. А при столкновении с водородом сразу теряют половину энергии. Эти энергетические изменения фиксируют датчики LEND. Чем слабее нейтронный поток, тем больше водорода.
"Считалось, что водный лед накапливается в естественных холодных ловушках в кратерах на полюсах, куда никогда не заглядывает Солнце. Эту гипотезу проверили в эксперименте NASA LCROSS в 2009-м. Разгонный блок "Центавр" врезался в лунную поверхность, выбил облако вещества, следовавший за ним зонд измерял параметры этого облака. А место удара — кратер Кабеус в районе Южного полюса — выбрали по данным LEND", — рассказывает разработчик прибора Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН.
Эксперимент показал, что грунт кратера Кабеус содержит до шести процентов водяного льда. А самый неожиданный результат LEND — открытие потенциальных запасов воды не только в холодных ловушках, но и в освещаемых местах в подповерхностном слое.
© НПО им. С. А. ЛавочкинаСхема полета космического аппарата "Луна-25". Запуск намечен на октябрь 2021 года с космодрома Восточный
© НПО им. С. А. Лавочкина
Схема полета космического аппарата "Луна-25". Запуск намечен на октябрь 2021 года с космодрома Восточный
Эксперименты для поиска воды
"Чтобы делать науку, надо летать на своих аппаратах", — говорит Игорь Митрофанов. Решающий шаг в этом направлении — запуск автоматической станции "Луна-25", намеченный на октябрь 2021 года. Цель — мягкая посадка и научные исследования в околополярных южных широтах. Аппарат — из НПО имени Лавочкина, научное оборудование — ИКИ РАН.
"Предстоит отработать новые двигатели, бортовую аппаратуру, тепловой режим, системы безопасности. Но главный интерес — вода. С учетом технических ограничений и научных требований выбрали высокоширотный южный район к северу от кратера Богуславский, где, согласно моделям, могут быть запасы водяного льда. Никто еще там не садился. Это первая полярная миссия", — поясняет ученый.
Нужно убедиться, что дистанционные приборы действительно указывают на водяной лед. Для этого проведут несколько экспериментов.
Один из главных приборов — "Адрон-ЛР". Он облучает поверхность импульсом нейтронов на глубину до одного метра и по вторичному излучению анализирует состав грунта, определяет массовую долю различных химических элементов. Если вода есть, прибор ее обнаружит.
© НПО им. С. А. ЛавочкинаНаучная аппаратура межпланетной станции "Луна-25"
© НПО им. С. А. Лавочкина
Научная аппаратура межпланетной станции "Луна-25"
На "Луне-25" нет буровой установки, доставка грунта не планируется. Но есть роботизированный манипулятор с ковшом и устройством для забора грунта — лунный манипуляторный комплекс (ЛМК). Это тоже уникальное оборудование. Первый вариант сделали для "Фобос-Грунта", утерянного при запуске.
"Для "Луны-25" нам нужна была компактная, легкая и многофункциональная рука, чтобы копать мерзлый грунт в высоких широтах, и мы использовали прошлые наработки", — уточняет Максим Литвак, заведующий лабораторий нейтронной и гамма-спектроскопии ИКИ РАН.
Реголит с водой при низких температурах становится твердым, как монолит. Возникли сомнения — справится ли манипулятор. Испытали в термовакуумной камере с аналогом лунного грунта, подготовленного специалистами ГЕОХИ РАН. "Мы добавляли воду и смотрели, что будет при низких температурах. Довели массовую долю воды до полутора процентов — для места посадки "Луны-25" это предел. Манипулятор копал с большим запасом, не сломался", — говорит ученый.
Для анализа достаточно совсем немного грунта — порядка одного кубического сантиметра. Манипулятор насыпает пробы в ложбинки на карусели лазерного ионизационного масс-спектрометра (ЛАЗМА-ЛР). Там мощный импульс мгновенно атомизирует вещество, превращая в плазму. И прибор определяет химический состав.
© Elsevier (2015)Рельеф места посадки "Луна-25" на южных околополярных широтах, к северу от кратера Богуславский. Изображения опубликованы в статье Ivanov M. A. et al. Landing site selection for Luna-Glob mission in crater Boguslawsky //Planetary and Space Science. – 2015.
Рельеф места посадки "Луна-25" на южных околополярных широтах, к северу от кратера Богуславский. Изображения опубликованы в статье Ivanov M. A. et al. Landing site selection for Luna-Glob mission in crater Boguslawsky //Planetary and Space Science. – 2015.
"Мы полагаем, что в местах, освещаемых Солнцем, на глубине десятков сантиметров под поверхностью может быть рыхлый слой грунта, содержащий воду. Надо прокопать туда и взять образцы", — добавляет Игорь Митрофанов.
Помимо этого, на выкопанную манипулятором траншею направят ИК-спектрометр — ЛИС-ТВ-РПМ. Он измеряет линии поглощения водяного льда в районе трех микрон.
"Если линия поглощения сначала будет мощной, а потом постепенно исчезнет, значит, манипулятор добрался до слоя с водой. Ведь после вскрытия грунта влага должна высыхать", — объясняет Игорь Митрофанов.
Ученые настроены оптимистично. Если есть хоть немного воды, приборы "Луны-25" ее найдут.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники НПО имени С. А. Лавочкина во время подготовки к запуску автоматической станции "Луна-25"
Сотрудники НПО имени С. А. Лавочкина во время подготовки к запуску автоматической станции "Луна-25"
Посадка в условиях повышенной сложности
Станция изучит экзосферу Луны — так называют газовую оболочку космического тела, не имеющего атмосферы. Это задача энергомасспектрометра АРИЭС-Л, он регистрирует потоки солнечного ветра и нейтральных частиц, выбитых из реголита. Для исследования лунной пыли предназначен прибор ПмЛ. Его пьезоэлектрические датчики фиксируют движение потоков пылевых частиц у поверхности, а также характеристики экзосферы.
На борту установлены восемь камер прибора СТС-Л. Четыре займутся панорамной съемкой, две — стереоизображениями, будут работать вместе с манипулятором.
Еще две камеры СТС-Л и камера прибора "Пилот-Д", предоставленного Европейским космическим агентством, выполнят технологическую съемку поверхности. Их задача — запечатлеть приближающуюся поверхность Луны во время посадки. Эти данные позволят разработать высокоточную систему искусственного интеллекта для уклонения от опасностей.
По бокам "Луны-25" — солнечные панели. "Это выдает ее полярную сущность — в месте посадки Солнце низко над горизонтом", — уточняет Игорь Митрофанов.
© И.Г.Митрофанов / ИКИ РАНПосадочные эллипсы на карте района миссии "Луна-25". Шкала слева показывает процентное содержание воды в лунном реголите по данным LEND
© И.Г.Митрофанов / ИКИ РАН
Посадочные эллипсы на карте района миссии "Луна-25". Шкала слева показывает процентное содержание воды в лунном реголите по данным LEND
Станция и приборы требуют подогрева. Некоторые рассчитаны на максимальное охлаждение всего до минус 20 градусов Цельсия. А лунной ночью, которая длится на Южном полюсе 14 земных дней, температура падает до минус 170. Поэтому на "Луне-25" есть несколько радиоизотопных источников энергии, один даже на манипуляторе.
Район посадки выбрали так, чтобы минимизировать риски. К северу от кратера Богуславский рельеф практически плоский, малой каменистости, своего рода естественный аэродром 30 на 15 километров с уклонами не более 15 градусов.
А Луна коварна. Достаточно вспомнить, что в сентябре 2019-го при заходе на посадку примерно в том же районе, среди кратеров Манцини и Шомбергер, разбился индийский спускаемый аппарат "Викрам" с луноходом "Чандраян-2".
Сейчас летную машину "Луна-25" испытывают в НПО имени Лавочкина. Ей предстоит работать минимум год. Ученые уже планируют следующие три миссии в рамках российской лунной программы: орбитальный аппарат "Луна-26", тяжелая посадочная станция с буровой установкой "Луна-27" и доставка грунта на Землю аппаратом "Луна-28".