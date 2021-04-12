https://ria.ru/20210412/krysha-1727904744.html

На фабрике "Невская мануфактура" обрушились крыша и перекрытия

На фабрике "Невская мануфактура" обрушились крыша и перекрытия

Четыре этажа фабрики "Невская мануфактура" горят в Санкт-Петербурге, произошло обрушение межкомнатных перекрытий и кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T14:32

2021-04-12T14:32

2021-04-12T23:45

пожар на "невской мануфактуре"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727902183_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4b41b6e183f9c4ddcd1ab6f21d957d86.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Четыре этажа фабрики "Невская мануфактура" горят в Санкт-Петербурге, произошло обрушение межкомнатных перекрытий и кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горят четыре этажа по всей площади, обрушение кровли и межкомнатных перекрытий", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадали два человека. Тушение пожара осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.Фабрика была основана в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. Национализирована в 1918 году и законсервирована. Начала работать в 1921 году и переименована в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль".С 1992 года - ОАО "Невская Мануфактура". Сейчас частично фабрика работает по профилю, большую часть площадей сдаёт в аренду.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия