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На фабрике "Невская мануфактура" обрушились крыша и перекрытия
На фабрике "Невская мануфактура" обрушились крыша и перекрытия
Четыре этажа фабрики "Невская мануфактура" горят в Санкт-Петербурге, произошло обрушение межкомнатных перекрытий и кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:32
2021-04-12T23:45
пожар на "невской мануфактуре"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Четыре этажа фабрики "Невская мануфактура" горят в Санкт-Петербурге, произошло обрушение межкомнатных перекрытий и кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горят четыре этажа по всей площади, обрушение кровли и межкомнатных перекрытий", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадали два человека. Тушение пожара осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.Фабрика была основана в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. Национализирована в 1918 году и законсервирована. Начала работать в 1921 году и переименована в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль".С 1992 года - ОАО "Невская Мануфактура". Сейчас частично фабрика работает по профилю, большую часть площадей сдаёт в аренду.
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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

На фабрике "Невская мануфактура" обрушились крыша и перекрытия

14:32 12.04.2021 (обновлено: 23:45 12.04.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в здании фабрики "Невская мануфактура " на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Четыре этажа фабрики "Невская мануфактура" горят в Санкт-Петербурге, произошло обрушение межкомнатных перекрытий и кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Горят четыре этажа по всей площади, обрушение кровли и межкомнатных перекрытий", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадали два человека. Тушение пожара осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.
Фабрика была основана в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. Национализирована в 1918 году и законсервирована. Начала работать в 1921 году и переименована в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль".
С 1992 года - ОАО "Невская Мануфактура". Сейчас частично фабрика работает по профилю, большую часть площадей сдаёт в аренду.
 
Пожар на "Невской мануфактуре"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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