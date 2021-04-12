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На фабрике "Невская мануфактура" обрушились крыша и перекрытия
На фабрике "Невская мануфактура" обрушились крыша и перекрытия
Четыре этажа фабрики "Невская мануфактура" горят в Санкт-Петербурге, произошло обрушение межкомнатных перекрытий и кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:32
2021-04-12T14:32
2021-04-12T23:45
пожар на "невской мануфактуре"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Четыре этажа фабрики "Невская мануфактура" горят в Санкт-Петербурге, произошло обрушение межкомнатных перекрытий и кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горят четыре этажа по всей площади, обрушение кровли и межкомнатных перекрытий", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадали два человека. Тушение пожара осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.Фабрика была основана в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. Национализирована в 1918 году и законсервирована. Начала работать в 1921 году и переименована в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль".С 1992 года - ОАО "Невская Мануфактура". Сейчас частично фабрика работает по профилю, большую часть площадей сдаёт в аренду.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Четыре этажа фабрики "Невская мануфактура" горят в Санкт-Петербурге
, произошло обрушение межкомнатных перекрытий и кровли, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России
.
"Горят четыре этажа по всей площади, обрушение кровли и межкомнатных перекрытий", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадали два человека. Тушение пожара осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.
Фабрика была основана в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. Национализирована в 1918 году и законсервирована. Начала работать в 1921 году и переименована в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль".
С 1992 года - ОАО "Невская Мануфактура". Сейчас частично фабрика работает по профилю, большую часть площадей сдаёт в аренду.