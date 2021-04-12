https://ria.ru/20210412/krym-1727946069.html
"От Турции добра не жди". Болгары высказались о принадлежности Крыма
"От Турции добра не жди". Болгары высказались о принадлежности Крыма
Читатели болгарского интернет-издания "Факти", комментируя статью о встрече президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом,... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:37
2021-04-12T17:37
2021-04-12T17:37
россия
черноморский регион
владимир зеленский
турция
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украина
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-издания "Факти", комментируя статью о встрече президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, высказались о принадлежности Крымского полуострова.После переговоров Зеленский заявил, что позиции Киева и Анкары относительно угроз в Черноморском регионе совпадают. Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что Турция никогда не признает Крым российским."Как же можно подарить то, что не твое? Может в ответ Украина отдаст Турции Болгарию?!" — заметил пользователь Само питам."Направление русских ракет тоже совпадает с целями", — пошутил Кефф."Крым — суверенная территория России, и у всяких бандеровцев не может быть по ней позиции!", — пишет КОНТРАТА."На словах они все хотят мира, но в то же время заполонили Черное море железом", — возмутился пользователь Хохохо.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210411/krym-1727785177.html
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РИА Новости
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россия, черноморский регион, владимир зеленский, турция, реджеп тайип эрдоган, украина
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Читатели болгарского интернет-издания "Факти
", комментируя статью о встрече президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, высказались о принадлежности Крымского полуострова.
После переговоров Зеленский заявил, что позиции Киева и Анкары относительно угроз в Черноморском регионе совпадают. Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что Турция никогда не признает Крым российским.
"Нормально придерживаться одинаковых взглядов, но, когда эти же взгляды разделяет Украина, придется переплачивать. Украинцы отдают Крым туркам, не осознавая, что от Турции добра не жди… и якобы спасаются от диктаторских режимов… какое наивное поведение", — написал Мешков.
"Как же можно подарить то, что не твое? Может в ответ Украина отдаст Турции Болгарию?!" — заметил пользователь Само питам.
"Направление русских ракет тоже совпадает с целями", — пошутил Кефф.
"Крым — суверенная территория России, и у всяких бандеровцев не может быть по ней позиции!", — пишет КОНТРАТА.
"На словах они все хотят мира, но в то же время заполонили Черное море железом", — возмутился пользователь Хохохо.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>