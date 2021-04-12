https://ria.ru/20210412/krym-1727946069.html

"От Турции добра не жди". Болгары высказались о принадлежности Крыма

"От Турции добра не жди". Болгары высказались о принадлежности Крыма

Читатели болгарского интернет-издания "Факти", комментируя статью о встрече президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом,... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:37

2021-04-12T17:37

2021-04-12T17:37

россия

черноморский регион

владимир зеленский

турция

реджеп тайип эрдоган

украина

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-издания "Факти", комментируя статью о встрече президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, высказались о принадлежности Крымского полуострова.После переговоров Зеленский заявил, что позиции Киева и Анкары относительно угроз в Черноморском регионе совпадают. Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что Турция никогда не признает Крым российским."Как же можно подарить то, что не твое? Может в ответ Украина отдаст Турции Болгарию?!" — заметил пользователь Само питам."Направление русских ракет тоже совпадает с целями", — пошутил Кефф."Крым — суверенная территория России, и у всяких бандеровцев не может быть по ней позиции!", — пишет КОНТРАТА."На словах они все хотят мира, но в то же время заполонили Черное море железом", — возмутился пользователь Хохохо.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210411/krym-1727785177.html

россия

черноморский регион

турция

украина

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россия, черноморский регион, владимир зеленский, турция, реджеп тайип эрдоган, украина