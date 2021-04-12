https://ria.ru/20210412/korchevnikov-1727915061.html

Борис Корчевников показал фото с новорожденной девочкой

Борис Корчевников показал фото с новорожденной девочкой

Борис Корчевников разместил в Instagram совместное фото с молодой парой и их новорожденной девочкой. Улыбающаяся мама держит малышку на руках, а известный... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:31

2021-04-12T15:31

2021-04-12T15:31

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Борис Корчевников разместил в Instagram совместное фото с молодой парой и их новорожденной девочкой. Улыбающаяся мама держит малышку на руках, а известный телеведущий аккуратно прикасается к ней.Счастливыми родителями стали друг и коллега Бориса по телеканалу "Спас" — ведущий Роман Голованов с супругой. У них, судя по комментариям в соцсетях, родилась дочка София, а Корчевников станет ее крестным отцом.Это предположение подтверждает в своем Instagram и отец малышки.К 38 годам Борис Корчевников пока не женился, своих детей у него нет, зато есть крестники. Ранее в СМИ появлялась информация, что один брак все-таки был, но короткий и неудачный. Сам ведущий программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" эту информацию не комментировал.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/korchevnikov-1601674262.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, борис корчевников, россия-1 (телеканал), дети, семья