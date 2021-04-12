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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210412/korchevnikov-1727915061.html
Борис Корчевников показал фото с новорожденной девочкой
Борис Корчевников показал фото с новорожденной девочкой
Борис Корчевников разместил в Instagram совместное фото с молодой парой и их новорожденной девочкой. Улыбающаяся мама держит малышку на руках, а известный... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:31
2021-04-12T15:31
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Борис Корчевников разместил в Instagram совместное фото с молодой парой и их новорожденной девочкой. Улыбающаяся мама держит малышку на руках, а известный телеведущий аккуратно прикасается к ней.Счастливыми родителями стали друг и коллега Бориса по телеканалу "Спас" — ведущий Роман Голованов с супругой. У них, судя по комментариям в соцсетях, родилась дочка София, а Корчевников станет ее крестным отцом.Это предположение подтверждает в своем Instagram и отец малышки.К 38 годам Борис Корчевников пока не женился, своих детей у него нет, зато есть крестники. Ранее в СМИ появлялась информация, что один брак все-таки был, но короткий и неудачный. Сам ведущий программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" эту информацию не комментировал.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, борис корчевников, россия-1 (телеканал), дети, семья

Борис Корчевников показал фото с новорожденной девочкой

15:31 12.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Борис Корчевников разместил в Instagram совместное фото с молодой парой и их новорожденной девочкой. Улыбающаяся мама держит малышку на руках, а известный телеведущий аккуратно прикасается к ней.
"Святое семейство", — подписал он снимок.
Счастливыми родителями стали друг и коллега Бориса по телеканалу "Спас" ведущий Роман Голованов с супругой. У них, судя по комментариям в соцсетях, родилась дочка София, а Корчевников станет ее крестным отцом.
"Как приятно на Вас смотреть! Светитесь все!", "Самый красивый, добрый, умный будущий крестный, мы уже знаем!" — пишут осведомленные поклонники телеведущего.
Это предположение подтверждает в своем Instagram и отец малышки.
"Сонечка познакомилась с будущим крестным. Даже не проснулась и не расплакалась", написал Роман Голованов.
К 38 годам Борис Корчевников пока не женился, своих детей у него нет, зато есть крестники. Ранее в СМИ появлялась информация, что один брак все-таки был, но короткий и неудачный. Сам ведущий программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" эту информацию не комментировал.
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 16:25
Корчевников впервые зачитал последнее послание отца
 
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