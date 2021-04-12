Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
иллюстрация супертега Up Great - РИА Новости, 1920
Технологические конкурсы Up Great
https://ria.ru/20210412/konkurs-1727912595.html
НТИ запустит конкурс на создание дронов для перевозки небольших грузов
НТИ запустит конкурс на создание дронов для перевозки небольших грузов
Национальная технологическая инициатива (НТИ) планирует запустить конкурс на создание беспилотников для перевозок небольших грузов в сегменте интернет-торговли, РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:22
2021-04-12T15:51
беспилотники
технологические конкурсы up great
россия
технологии
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727917051_0:70:1352:831_1920x0_80_0_0_6b2e2617300b6b6d37dc9ce724778f8a.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Национальная технологическая инициатива (НТИ) планирует запустить конкурс на создание беспилотников для перевозок небольших грузов в сегменте интернет-торговли, а также для доставки почты, перевозки медпрепаратов и использования в промышленности, сообщает Российская венчурная компания.Задачи конкурса и технологические барьеры, сдерживающие развитие логистического применения беспилотных воздушных судов (БВС) обсуждены на круглом столе в Москве с участием представителей Технологических конкурсов НТИ Up Great, Ассоциации AeroNext и компаний-потенциальных заказчиков таких услуг."Наша задача в том, чтобы найти перспективное решение, которое откроет новые рыночные сегменты для применения беспилотников. Конкурс позволит совершить рывок в развитии отрасли и продемонстрировать решения различных команд", — приводятся в сообщении слова директора по развитию Up Great Юрия Молодых.Как считает генеральный директор Ассоциации AeroNext Глеб Бабинцев, общий объем рынка грузоперевозок с применением БВС может достичь 500 миллиардов рублей.По мнению директора по стратегическому развитию и инновациям компании "Инвитро" Дмитрия Фадина, эта цифра даже занижена. "Понимая наши объемы перевозок, к 2035 году только мы одни превысим эту цифру. Ну вот если объединимся здесь мы, "Почта России", Сбер, то закроем еще больший объем" – сказал он.Компания готова рассматривать такой вид транспорта при условии, что будущий оператор услуги обеспечит регулярность перевозок, они будут приемлемы по стоимости, а также будут надежны, стабильны и безопасны."У "Почты России" на сегодня 40 тысяч с лишним офисов, из них треть - это удаленные регионы, в которых, по разным оценкам, от 10 до 20 миллионов граждан проживают. Нам нужен оператор, мы готовы дать ему площадку. Мы высчитывали, у нас есть маршруты и нужны легкие аппараты до 20 килограммов, но с дальностью до 250 километров. До четверти миллиардов рублей мы были бы готовы дать на такой проект, чтобы попробовать", - сообщил руководитель департамента управления авиатранспортом "Почты России" Георгий Баутин.Руководитель программ новых технологий в логистике ПАО "Газпромнефть-Снабжение" Олег Егоров отметил, что его компанию интересует доставка с помощью БВС достаточно крупных грузов - до 150 килограммов – на отдаленные месторождения.Участники дискуссии отметили, что пока попытки перевозки грузов более 10 килограммов сталкиваются с низкой надежностью тех БВС, которые способны поднять эту небольшую массу."Два барьера, как заказчики, мы для себя выделяем — надежность и экономическая эффективность... В наших случаях это было в 2–4 раза дороже инкассаторских машин. Последний наш эксперимент в 2019 году закончился по недостаточной надежности техники. Мы готовы повторить эксперимент, но если есть уверенность, что компания сможет выполнить полет 100 раз из ста в течение месяца", — резюмировал руководитель Лаборатории робототехники Сбера Алексей Гонноченко.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727917051_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_f0a18483025f8b36fdb09d5c7a05834b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотники, россия, технологии, новости компаний - экономика

НТИ запустит конкурс на создание дронов для перевозки небольших грузов

15:22 12.04.2021 (обновлено: 15:51 12.04.2021)
 
© Фото : технологические конкурсы Up GreatУчастник технологического конкурса Up Great
Участник технологического конкурса Up Great - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : технологические конкурсы Up Great
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Национальная технологическая инициатива (НТИ) планирует запустить конкурс на создание беспилотников для перевозок небольших грузов в сегменте интернет-торговли, а также для доставки почты, перевозки медпрепаратов и использования в промышленности, сообщает Российская венчурная компания.
Задачи конкурса и технологические барьеры, сдерживающие развитие логистического применения беспилотных воздушных судов (БВС) обсуждены на круглом столе в Москве с участием представителей Технологических конкурсов НТИ Up Great, Ассоциации AeroNext и компаний-потенциальных заказчиков таких услуг.
© Фото : технологические конкурсы Up GreatДиректор по развитию Up Great Юрий Молодых
Директор по развитию Up Great Юрий Молодых - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : технологические конкурсы Up Great
Директор по развитию Up Great Юрий Молодых
"Наша задача в том, чтобы найти перспективное решение, которое откроет новые рыночные сегменты для применения беспилотников. Конкурс позволит совершить рывок в развитии отрасли и продемонстрировать решения различных команд", — приводятся в сообщении слова директора по развитию Up Great Юрия Молодых.
Как считает генеральный директор Ассоциации AeroNext Глеб Бабинцев, общий объем рынка грузоперевозок с применением БВС может достичь 500 миллиардов рублей.
"Почтовые грузы, посылки, которые могут возить беспилотники, это около 60 миллиардов сегодня и 135 через 15 лет. Опираясь на открытые источники, мы видим: только в Москве сегодня около 40 тысяч курьеров выполняют от 5 до 20 доставок в день при средней стоимости в 250 рублей каждая. В среднем 600 тысяч доставок в день на сумму 150 миллионов рублей. В год россияне тратят на доставку 219 миллиардов рублей. Даже приняв для БВС 30% от этого рынка, с ростом интернет-торговли это 180 миллиардов в 2035 году. Суммарно мы бьемся рынок более 500 миллиардов, который могут беспилотники получить в перевозках", - пояснил он.
По мнению директора по стратегическому развитию и инновациям компании "Инвитро" Дмитрия Фадина, эта цифра даже занижена. "Понимая наши объемы перевозок, к 2035 году только мы одни превысим эту цифру. Ну вот если объединимся здесь мы, "Почта России", Сбер, то закроем еще больший объем" – сказал он.
Компания готова рассматривать такой вид транспорта при условии, что будущий оператор услуги обеспечит регулярность перевозок, они будут приемлемы по стоимости, а также будут надежны, стабильны и безопасны.
"У "Почты России" на сегодня 40 тысяч с лишним офисов, из них треть - это удаленные регионы, в которых, по разным оценкам, от 10 до 20 миллионов граждан проживают. Нам нужен оператор, мы готовы дать ему площадку. Мы высчитывали, у нас есть маршруты и нужны легкие аппараты до 20 килограммов, но с дальностью до 250 километров. До четверти миллиардов рублей мы были бы готовы дать на такой проект, чтобы попробовать", - сообщил руководитель департамента управления авиатранспортом "Почты России" Георгий Баутин.
© Фото : технологические конкурсы Up GreatГенеральный директор Ассоциации AeroNext Глеб Бабинцев
Генеральный директор Ассоциации AeroNext Глеб Бабинцев - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : технологические конкурсы Up Great
Генеральный директор Ассоциации AeroNext Глеб Бабинцев
Руководитель программ новых технологий в логистике ПАО "Газпромнефть-Снабжение" Олег Егоров отметил, что его компанию интересует доставка с помощью БВС достаточно крупных грузов - до 150 килограммов – на отдаленные месторождения.
"Сейчас только одно месторождение, по нашим расчетам, мы готовы загрузить беспилотником с грузоподъемностью около 100 килограммов чистого веса где-то 1200-1500 летных часов в год. Таких месторождений достаточно много. Маршруты у нас колеблются от 15 до 140 километров", - цитируются в сообщении его слова.
Участники дискуссии отметили, что пока попытки перевозки грузов более 10 килограммов сталкиваются с низкой надежностью тех БВС, которые способны поднять эту небольшую массу.
"Два барьера, как заказчики, мы для себя выделяем — надежность и экономическая эффективность... В наших случаях это было в 2–4 раза дороже инкассаторских машин. Последний наш эксперимент в 2019 году закончился по недостаточной надежности техники. Мы готовы повторить эксперимент, но если есть уверенность, что компания сможет выполнить полет 100 раз из ста в течение месяца", — резюмировал руководитель Лаборатории робототехники Сбера Алексей Гонноченко.
 
Технологические конкурсы Up GreatбеспилотникиРоссияТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
01:20Психолог назвал привычки, которые мешают стать богатым
01:15Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем
Лента новостейМолния