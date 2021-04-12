https://ria.ru/20210412/konkurs-1727912595.html

НТИ запустит конкурс на создание дронов для перевозки небольших грузов

НТИ запустит конкурс на создание дронов для перевозки небольших грузов

Национальная технологическая инициатива (НТИ) планирует запустить конкурс на создание беспилотников для перевозок небольших грузов в сегменте интернет-торговли, РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:22

2021-04-12T15:22

2021-04-12T15:51

беспилотники

технологические конкурсы up great

россия

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Национальная технологическая инициатива (НТИ) планирует запустить конкурс на создание беспилотников для перевозок небольших грузов в сегменте интернет-торговли, а также для доставки почты, перевозки медпрепаратов и использования в промышленности, сообщает Российская венчурная компания.Задачи конкурса и технологические барьеры, сдерживающие развитие логистического применения беспилотных воздушных судов (БВС) обсуждены на круглом столе в Москве с участием представителей Технологических конкурсов НТИ Up Great, Ассоциации AeroNext и компаний-потенциальных заказчиков таких услуг."Наша задача в том, чтобы найти перспективное решение, которое откроет новые рыночные сегменты для применения беспилотников. Конкурс позволит совершить рывок в развитии отрасли и продемонстрировать решения различных команд", — приводятся в сообщении слова директора по развитию Up Great Юрия Молодых.Как считает генеральный директор Ассоциации AeroNext Глеб Бабинцев, общий объем рынка грузоперевозок с применением БВС может достичь 500 миллиардов рублей.По мнению директора по стратегическому развитию и инновациям компании "Инвитро" Дмитрия Фадина, эта цифра даже занижена. "Понимая наши объемы перевозок, к 2035 году только мы одни превысим эту цифру. Ну вот если объединимся здесь мы, "Почта России", Сбер, то закроем еще больший объем" – сказал он.Компания готова рассматривать такой вид транспорта при условии, что будущий оператор услуги обеспечит регулярность перевозок, они будут приемлемы по стоимости, а также будут надежны, стабильны и безопасны."У "Почты России" на сегодня 40 тысяч с лишним офисов, из них треть - это удаленные регионы, в которых, по разным оценкам, от 10 до 20 миллионов граждан проживают. Нам нужен оператор, мы готовы дать ему площадку. Мы высчитывали, у нас есть маршруты и нужны легкие аппараты до 20 килограммов, но с дальностью до 250 километров. До четверти миллиардов рублей мы были бы готовы дать на такой проект, чтобы попробовать", - сообщил руководитель департамента управления авиатранспортом "Почты России" Георгий Баутин.Руководитель программ новых технологий в логистике ПАО "Газпромнефть-Снабжение" Олег Егоров отметил, что его компанию интересует доставка с помощью БВС достаточно крупных грузов - до 150 килограммов – на отдаленные месторождения.Участники дискуссии отметили, что пока попытки перевозки грузов более 10 килограммов сталкиваются с низкой надежностью тех БВС, которые способны поднять эту небольшую массу."Два барьера, как заказчики, мы для себя выделяем — надежность и экономическая эффективность... В наших случаях это было в 2–4 раза дороже инкассаторских машин. Последний наш эксперимент в 2019 году закончился по недостаточной надежности техники. Мы готовы повторить эксперимент, но если есть уверенность, что компания сможет выполнить полет 100 раз из ста в течение месяца", — резюмировал руководитель Лаборатории робототехники Сбера Алексей Гонноченко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотники, россия, технологии, новости компаний - экономика