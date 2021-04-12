https://ria.ru/20210412/kak-pogovorit-s-detmi-o-sekse-1727868978.html

"Страхи/Ошибки". Как поговорить с детьми о сексе и не наделать ошибок

"Страхи/Ошибки". Как поговорить с детьми о сексе и не наделать ошибок

Вопрос сексуального воспитания детей, как правило, застает родителей врасплох, но рано или поздно поговорить "об этом" придется (и не один раз). Когда лучше начать говорить с детьми (пока еще не поздно)? Какими словами и как правильно объяснить, а что лучше пока не рассказывать? И что делать, если ребенок увидел как родители занимаются сексом?

2021-04-12T12:00

2021-04-12T12:00

2021-04-12T13:12

социальный навигатор

детские вопросы

страхи/ошибки

воспитание детей

отцы и дети

подкаст

секс

психология

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"Страхи/Ошибки". Как поговорить с детьми о сексе и не наделать ошибок Вопрос сексуального воспитания детей, как правило, застает родителей врасплох, но рано или поздно поговорить "об этом" придется (и не один раз). Когда лучше начать говорить с детьми (пока еще не поздно)? Какими словами и как правильно объяснить, а что лучше пока не рассказывать? И что делать, если ребенок увидел как родители занимаются сексом? audio/mpeg

"Страхи/Ошибки". Как поговорить с детьми о сексе и не наделать ошибок Вопрос сексуального воспитания детей, как правило, застает родителей врасплох, но рано или поздно поговорить "об этом" придется (и не один раз). Когда лучше начать говорить с детьми (пока еще не поздно)? Какими словами и как правильно объяснить, а что лучше пока не рассказывать? И что делать, если ребенок увидел как родители занимаются сексом? audio/mpeg

На острые и важные вопросы сексуального воспитания ответят сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель Координационного Совета Профессиональной Гильдии Психологов Татьяна Селезнева и писатель, психолог, автор курсов по самореализации и отношениям Ирина Маслова-Семёнова.1:50 Когда пора поговорить с детьми о сексе?8:40 Что делать, если ребенок увидел, как родители занимаются сексом?9:55 Когда нужно перестать целовать детей в губы и заходить к ним в душ?12:50 Половые органы нужно называть своими именами16:30 О разном сексуальном темпераменте18:30 Как исправить ситуацию, если ребенку уже все рассказали во дворе?22:25 Мастурбировать – это нормально 27:55 Как правильно объяснить девочке, как обращаться со своей сексуальностью?33:00 Лучший совет родителям – самим вести себя достойно Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, аудио, воспитание детей, отцы и дети, подкаст, секс, психология, дети, общество