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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210412/kak-pogovorit-s-detmi-o-sekse-1727868978.html
"Страхи/Ошибки". Как поговорить с детьми о сексе и не наделать ошибок
"Страхи/Ошибки". Как поговорить с детьми о сексе и не наделать ошибок
Вопрос сексуального воспитания детей, как правило, застает родителей врасплох, но рано или поздно поговорить "об этом" придется (и не один раз). Когда лучше начать говорить с детьми (пока еще не поздно)? Какими словами и как правильно объяснить, а что лучше пока не рассказывать? И что делать, если ребенок увидел как родители занимаются сексом?
2021-04-12T12:00
2021-04-12T13:12
социальный навигатор
детские вопросы
страхи/ошибки
воспитание детей
отцы и дети
подкаст
секс
психология
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"Страхи/Ошибки". Как поговорить с детьми о сексе и не наделать ошибок
Вопрос сексуального воспитания детей, как правило, застает родителей врасплох, но рано или поздно поговорить "об этом" придется (и не один раз). Когда лучше начать говорить с детьми (пока еще не поздно)? Какими словами и как правильно объяснить, а что лучше пока не рассказывать? И что делать, если ребенок увидел как родители занимаются сексом?
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки". Как поговорить с детьми о сексе и не наделать ошибок
Вопрос сексуального воспитания детей, как правило, застает родителей врасплох, но рано или поздно поговорить "об этом" придется (и не один раз). Когда лучше начать говорить с детьми (пока еще не поздно)? Какими словами и как правильно объяснить, а что лучше пока не рассказывать? И что делать, если ребенок увидел как родители занимаются сексом?
audio/mpeg
На острые и важные вопросы сексуального воспитания ответят сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель Координационного Совета Профессиональной Гильдии Психологов Татьяна Селезнева и писатель, психолог, автор курсов по самореализации и отношениям Ирина Маслова-Семёнова.1:50 Когда пора поговорить с детьми о сексе?8:40 Что делать, если ребенок увидел, как родители занимаются сексом?9:55 Когда нужно перестать целовать детей в губы и заходить к ним в душ?12:50 Половые органы нужно называть своими именами16:30 О разном сексуальном темпераменте18:30 Как исправить ситуацию, если ребенку уже все рассказали во дворе?22:25 Мастурбировать – это нормально 27:55 Как правильно объяснить девочке, как обращаться со своей сексуальностью?33:00 Лучший совет родителям – самим вести себя достойно Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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социальный навигатор, детские вопросы, аудио, воспитание детей, отцы и дети, подкаст, секс, психология, дети, общество

"Страхи/Ошибки". Как поговорить с детьми о сексе и не наделать ошибок

12:00 12.04.2021 (обновлено: 13:12 12.04.2021)
 
Страхи/Ошибки
"Страхи/Ошибки". Как поговорить с детьми о сексе и не наделать ошибок
12:00
Читать ria.ru в
Вопрос сексуального воспитания детей, как правило, застает родителей врасплох, но рано или поздно поговорить "об этом" придется (и не один раз). Когда лучше начать говорить с детьми (пока еще не поздно)? Какими словами и как правильно объяснить, а что лучше пока не рассказывать? И что делать, если ребенок увидел как родители занимаются сексом?
На острые и важные вопросы сексуального воспитания ответят сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель Координационного Совета Профессиональной Гильдии Психологов Татьяна Селезнева и писатель, психолог, автор курсов по самореализации и отношениям Ирина Маслова-Семёнова.
1:50 Когда пора поговорить с детьми о сексе?
8:40 Что делать, если ребенок увидел, как родители занимаются сексом?
9:55 Когда нужно перестать целовать детей в губы и заходить к ним в душ?
12:50 Половые органы нужно называть своими именами
16:30 О разном сексуальном темпераменте
18:30 Как исправить ситуацию, если ребенку уже все рассказали во дворе?
22:25 Мастурбировать – это нормально
27:55 Как правильно объяснить девочке, как обращаться со своей сексуальностью?
33:00 Лучший совет родителям – самим вести себя достойно
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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