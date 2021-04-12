https://ria.ru/20210412/iskander-1727927023.html

Алиев потребовал от Еревана ответа, откуда Армения получила "Искандер-М"

Алиев потребовал от Еревана ответа, откуда Армения получила "Искандер-М"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Еревана объяснить, откуда у армянских ВС появились ракеты "Искандер-М" во время конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:14

2021-04-12T16:14

2021-04-12T19:04

ситуация в нагорном карабахе

искандер-м

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 12 апр — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Еревана объяснить, откуда у армянских ВС появились ракеты "Искандер-М" во время конфликта в Нагорном Карабахе."Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим", — сказал азербайджанский лидер во время открытия парка трофеев в Баку, его цитирует Гостелеканал АЗТВ.По словам Алиева, с помощью "Искандеров-М" Армения пыталась уничтожить город Шуша."Эти ракеты были использованы против азербайджанских военных после освобождения Вооруженными силами Азербайджана города Шуша от армянской оккупации. У нас имеется достаточно данных, но мы ждем официального заявления", — добавил он.Ранее в Баку сообщили, что обнаружили обломки ракет "Искандер-М", которые Армения якобы использовала в Карабахе осенью 2020 года. Обломки ракет показали представители Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA). Там утверждают, что фрагменты двух ракет нашли 15 марта в городе Шуша при очистке района от мин, сейчас уточняют модификацию ракет. При этом в ANAMA не объяснили, на основании чего сделан вывод о применении "Искандеров-М" именно осенью 2020 года во время военных действий.В ноябре 2020-го бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении, экс-глава Генштаба Мовсес Акопян заявил, что в Нагорном Карабахе применили оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" — но не указал, в каком направлении. Позднее Пашинян сообщил, что во время эскалации конфликта были "невзорвавшиеся" или "разорвавшиеся на десять процентов" "Искандеры".Как передавало агентство Арменпресс со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина Мане Геворгян, Владимир Путин и Пашинян обсудили это заявление: "В результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно".В Минобороны России подчеркивали, что Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах Вооруженных сил страны. Как отмечали в ведомстве, в вопросе "Искандеров" Пашиняна ввели в заблуждение.

https://ria.ru/20210404/azerbaydzhan-1604162558.html

https://ria.ru/20210227/karabakh-1599256407.html

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армения

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искандер-м, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире