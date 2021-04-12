https://ria.ru/20210412/general-1727971254.html
Американский генерал заявил о "плане" России завоевать побережье Украины
Американский генерал заявил о "плане" России завоевать побережье Украины
Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире украинского телеканала "Эспресо" заявил, что Россия планирует завоевать побережья... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T19:58
2021-04-12T19:58
2021-04-12T21:33
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
бен ходжес
черное море
донбасс
донецкая народная республика
петр порошенко
бердянск
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире украинского телеканала "Эспресо" заявил, что Россия планирует завоевать побережья Черного и Азовского морей."Кремль хочет обрести полный контроль над побережьем Черного моря — включая Мариуполь, Одессу и Бердянск", — утверждает он.Доказательств наличия у Москвы подобных намерений генерал не предоставил.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не намерена вторгаться на территории других государств. Вместе с тем в Москве указывали на возросшую активность НАТО у российских границ. В частности, в Черном море проводились учения Sea Shield 21, в которых принимали участие корабли Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Кроме того, сегодня бывший президент Украины Петр Порошенко заявил об "абсолютно четких планах" по ввозу в зону конфликта в Донбассе противотанковых ракетных комплексов из США и турецких беспилотников.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, а украинские силовики ужесточили обстрелы. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным. Позже он опроверг это заявление, сказав, что украинские власти не рассматривают силовое решение конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня вновь отметил, что Москва не выступает агрессором в отношениях с другими государствами. Также в Кремле выразили обеспокоенность из-за перестрелок в зоне конфликта, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
https://ria.ru/20210406/donbass-1604337246.html
https://ria.ru/20210412/donbass-1727939334.html
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