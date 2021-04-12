Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/general-1727971254.html
Американский генерал заявил о "плане" России завоевать побережье Украины
Американский генерал заявил о "плане" России завоевать побережье Украины
Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире украинского телеканала "Эспресо" заявил, что Россия планирует завоевать побережья... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T19:58
2021-04-12T21:33
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
бен ходжес
черное море
донбасс
донецкая народная республика
петр порошенко
бердянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150476/65/1504766555_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_3e7c3c95c3f7a16c99e68d96c573cba5.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире украинского телеканала "Эспресо" заявил, что Россия планирует завоевать побережья Черного и Азовского морей."Кремль хочет обрести полный контроль над побережьем Черного моря — включая Мариуполь, Одессу и Бердянск", — утверждает он.Доказательств наличия у Москвы подобных намерений генерал не предоставил.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не намерена вторгаться на территории других государств. Вместе с тем в Москве указывали на возросшую активность НАТО у российских границ. В частности, в Черном море проводились учения Sea Shield 21, в которых принимали участие корабли Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Кроме того, сегодня бывший президент Украины Петр Порошенко заявил об "абсолютно четких планах" по ввозу в зону конфликта в Донбассе противотанковых ракетных комплексов из США и турецких беспилотников.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, а украинские силовики ужесточили обстрелы. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным. Позже он опроверг это заявление, сказав, что украинские власти не рассматривают силовое решение конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня вновь отметил, что Москва не выступает агрессором в отношениях с другими государствами. Также в Кремле выразили обеспокоенность из-за перестрелок в зоне конфликта, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
https://ria.ru/20210406/donbass-1604337246.html
https://ria.ru/20210412/donbass-1727939334.html
https://ria.ru/20210412/bayden-1727908222.html
россия
черное море
донбасс
донецкая народная республика
бердянск
москва
одесса
мариуполь
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150476/65/1504766555_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_7a41071c4fed70fbd2d2a6628bef773d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, бен ходжес, черное море, донбасс, донецкая народная республика, петр порошенко, бердянск, нато, москва, одесса, мариуполь, сша, украина, в мире

Американский генерал заявил о "плане" России завоевать побережье Украины

19:58 12.04.2021 (обновлено: 21:33 12.04.2021)
 
© РИА Новости / А. Молчалин / Перейти в фотобанкБердянский морской порт
Бердянский морской порт - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / А. Молчалин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире украинского телеканала "Эспресо" заявил, что Россия планирует завоевать побережья Черного и Азовского морей.
"Кремль хочет обрести полный контроль над побережьем Черного моря — включая Мариуполь, Одессу и Бердянск", — утверждает он.
Самолет ВВС США и американские радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы в аэропорту имени Даниила Галицкого - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 08:00
"Все из-за Донбасса": что армия США устроила в Европе
Доказательств наличия у Москвы подобных намерений генерал не предоставил.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не намерена вторгаться на территории других государств. Вместе с тем в Москве указывали на возросшую активность НАТО у российских границ. В частности, в Черном море проводились учения Sea Shield 21, в которых принимали участие корабли Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Кроме того, сегодня бывший президент Украины Петр Порошенко заявил об "абсолютно четких планах" по ввозу в зону конфликта в Донбассе противотанковых ракетных комплексов из США и турецких беспилотников.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 17:01
На Украине пообещали найти мирное решение для Донбасса
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, а украинские силовики ужесточили обстрелы. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным. Позже он опроверг это заявление, сказав, что украинские власти не рассматривают силовое решение конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня вновь отметил, что Москва не выступает агрессором в отношениях с другими государствами. Также в Кремле выразили обеспокоенность из-за перестрелок в зоне конфликта, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 14:51
Американский полковник предостерег Байдена от войны с Россией
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеБен ХоджесЧерное мореДонбассДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоБердянскНАТОМоскваОдессаМариупольСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Стрельбу по полицейским в школе в Ноксвилле открыл ученик
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29Япония решила сбросить воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
01:35Ранг пожара в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге понизили
01:20Психолог назвал привычки, которые мешают стать богатым
01:15Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем
Лента новостейМолния