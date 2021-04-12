https://ria.ru/20210412/gagarin-1727862723.html

Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет

Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет

Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:18

2021-04-12T17:18

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инфографика

валерий поляков (космонавт)

космос

день космонавтики

роскосмос

юрий гагарин (космонавт)

ссср

союз (космический корабль)

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Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и манекена Ивана Ивановича. Как изменилась дорога к звездам за прошедшие годы и насколько легче быть космонавтом сегодня — в видеоинфографике Ria.ru.

космос

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и манекена Ивана Ивановича. Как изменилась дорога к звёздам за прошедшие годы и насколько легче быть космонавтом сегодня — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-04-12T17:18 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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