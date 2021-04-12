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Инфографика
https://ria.ru/20210412/gagarin-1727862723.html
Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет
Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет
Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:18
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инфографика
валерий поляков (космонавт)
космос
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Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и манекена Ивана Ивановича. Как изменилась дорога к звездам за прошедшие годы и насколько легче быть космонавтом сегодня — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет
Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и манекена Ивана Ивановича. Как изменилась дорога к звёздам за прошедшие годы и насколько легче быть космонавтом сегодня — в видеоинфографике Ria.ru.
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видео, валерий поляков (космонавт), космос, день космонавтики, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), ссср, союз (космический корабль), восток (космический корабль), техника
Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет
Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и манекена Ивана Ивановича. Как изменилась дорога к звездам за прошедшие годы и насколько легче быть космонавтом сегодня — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-04-12T17:18
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Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет

17:18 12.04.2021 (обновлено: 23:11 12.04.2021)
 
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Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и манекена Ивана Ивановича. Как изменилась дорога к звездам за прошедшие годы и насколько легче быть космонавтом сегодня — в видеоинфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаВалерий Поляков (космонавт)КосмосДень космонавтикиРоскосмосЮрий Гагарин (космонавт)СССРСоюз (космический корабль)Восток (космический корабль)Техника
 
 
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