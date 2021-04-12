https://ria.ru/20210412/filipp-1727821255.html

СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа

СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа

Британский принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филиппом 17 апреля, сообщает издание Sun со... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T00:54

2021-04-12T00:54

2021-04-12T01:00

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

принц гарри

великобритания

в мире

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Британский принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филиппом 17 апреля, сообщает издание Sun со ссылкой на источники.Согласно полученной информации, принц вылетел рейсом авиакомпании British Airways из Лос-Анджелеса, который прибыл в Хитроу в 13.15 по местному времени (11.15 мск). Как отмечает издание, Гарри остановится в Кенсингтонском дворце и будет жить в коттедже Ноттингем, расположенном на территории резиденции."Сегодня он (принц Гарри – ред.) приземлился в аэропорту Хитроу. Я видел, как он садился в машину", - заявил очевидец.По прибытии принц будет вынужден соблюдать карантин в течение 10 дней. Срок пребывания на самоизоляции может быть сокращен до пяти дней в случае получения отрицательного теста на коронавирус. Однако ему будет разрешено присутствовать на церемонии прощания, поскольку, в соответствии с указом правительства, прибывшие из-за границы, могут "посещать похороны членов семьи или друзей".Ранее отмечалось, что принц Гарри, живущий вместе со своей семьей в США, подтвердил, что приедет на службу. При этом его жена Меган Маркл, которая в настоящее время ждет ребенка, по совету врача воздержится от поездки. В закрытой церемонии прощания с Герцогом Эдинбургским примут участие королева Елизавета Вторая, четверо их детей и внуки. Отпевание и похороны принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля на сотом году жизни, состоятся 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, сообщил в субботу Букингемский дворец.Церемония прощания состоится в узком кругу семьи и близких с участием не более 30 человек. Ожидается, что в 15.00 (17.00 мск) в день похорон будет объявлена минута молчания. Похороны не будут государственными, как того хотел сам принц Филипп. Как отмечает издание Guardian, по просьбе самого принца гроб будет помещен на модифицированный Land Rover, по обе стороны от него будут стоять носильщики королевской морской пехоты. Гроб будет обернут личным штандартом герцога, на нем будет лежать морская фуражка и шпага принца Филиппа.

https://ria.ru/20210410/dzhonson-1727731203.html

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