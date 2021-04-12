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СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа
СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа
Британский принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филиппом 17 апреля, сообщает издание Sun со... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T00:54
2021-04-12T01:00
умер принц филипп
принц филипп, герцог эдинбургский
принц гарри
великобритания
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Британский принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филиппом 17 апреля, сообщает издание Sun со ссылкой на источники.Согласно полученной информации, принц вылетел рейсом авиакомпании British Airways из Лос-Анджелеса, который прибыл в Хитроу в 13.15 по местному времени (11.15 мск). Как отмечает издание, Гарри остановится в Кенсингтонском дворце и будет жить в коттедже Ноттингем, расположенном на территории резиденции."Сегодня он (принц Гарри – ред.) приземлился в аэропорту Хитроу. Я видел, как он садился в машину", - заявил очевидец.По прибытии принц будет вынужден соблюдать карантин в течение 10 дней. Срок пребывания на самоизоляции может быть сокращен до пяти дней в случае получения отрицательного теста на коронавирус. Однако ему будет разрешено присутствовать на церемонии прощания, поскольку, в соответствии с указом правительства, прибывшие из-за границы, могут "посещать похороны членов семьи или друзей".Ранее отмечалось, что принц Гарри, живущий вместе со своей семьей в США, подтвердил, что приедет на службу. При этом его жена Меган Маркл, которая в настоящее время ждет ребенка, по совету врача воздержится от поездки. В закрытой церемонии прощания с Герцогом Эдинбургским примут участие королева Елизавета Вторая, четверо их детей и внуки. Отпевание и похороны принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля на сотом году жизни, состоятся 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, сообщил в субботу Букингемский дворец.Церемония прощания состоится в узком кругу семьи и близких с участием не более 30 человек. Ожидается, что в 15.00 (17.00 мск) в день похорон будет объявлена минута молчания. Похороны не будут государственными, как того хотел сам принц Филипп. Как отмечает издание Guardian, по просьбе самого принца гроб будет помещен на модифицированный Land Rover, по обе стороны от него будут стоять носильщики королевской морской пехоты. Гроб будет обернут личным штандартом герцога, на нем будет лежать морская фуражка и шпага принца Филиппа.
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РИА Новости
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умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, принц гарри, великобритания, в мире

СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа

00:54 12.04.2021 (обновлено: 01:00 12.04.2021)
 
© REUTERS / Matt Dunham/Pool/File PhotoБританский принц Филипп
Британский принц Филипп - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© REUTERS / Matt Dunham/Pool/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Британский принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филиппом 17 апреля, сообщает издание Sun со ссылкой на источники.
Согласно полученной информации, принц вылетел рейсом авиакомпании British Airways из Лос-Анджелеса, который прибыл в Хитроу в 13.15 по местному времени (11.15 мск). Как отмечает издание, Гарри остановится в Кенсингтонском дворце и будет жить в коттедже Ноттингем, расположенном на территории резиденции.
"Сегодня он (принц Гарри – ред.) приземлился в аэропорту Хитроу. Я видел, как он садился в машину", - заявил очевидец.
По прибытии принц будет вынужден соблюдать карантин в течение 10 дней. Срок пребывания на самоизоляции может быть сокращен до пяти дней в случае получения отрицательного теста на коронавирус. Однако ему будет разрешено присутствовать на церемонии прощания, поскольку, в соответствии с указом правительства, прибывшие из-за границы, могут "посещать похороны членов семьи или друзей".
Принц Филипп — муж и "главная опора" Елизаветы Второй
© AP Photo / Leon Neal, pool

"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", — сообщил в пятницу Букингемский дворец.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
1 из 18

"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", — сообщил в пятницу Букингемский дворец.

© AP Photo / Leon Neal, pool
© AP Photo

Все биографы королевской четы сходятся в том, что принц Филипп был единственной любовью Елизаветы.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский машут толпе с балкона Букингемского дворца
2 из 18

Все биографы королевской четы сходятся в том, что принц Филипп был единственной любовью Елизаветы.

© AP Photo
© AP Photo

"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский
3 из 18

"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа.

© AP Photo
© AP Photo / Eddie Worth

В 1949 году герцога Эдинбургского, который с 1939 года был военным Королевского флота, отправили служить на Мальту. Жена поехала с ним. Это время королева вспоминает как самое счастливое: тогда Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены и матери.

Королева Великобритании Елизавета II, герцог Эдинбургский и их детьми принц Чарльз и принцесса Анна
4 из 18

В 1949 году герцога Эдинбургского, который с 1939 года был военным Королевского флота, отправили служить на Мальту. Жена поехала с ним. Это время королева вспоминает как самое счастливое: тогда Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены и матери.

© AP Photo / Eddie Worth
© AP Photo

В 1951 году Филипп ушел в отставку с военной службы.

Герцог Эдинбургский управляет военно-транспортным самолетом Блэкберн
5 из 18

В 1951 году Филипп ушел в отставку с военной службы.

© AP Photo
© AP Photo / Kathy Willens

В 1952-м, во время их с Елизаветой визита в Кению, Филипп сообщил жене о скоропостижной смерти ее отца. С этого момента вся его жизнь была посвящена королеве и патронируемым им 800 организациям.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский приветствуют людей в в Нассау, Багамы
6 из 18

В 1952-м, во время их с Елизаветой визита в Кению, Филипп сообщил жене о скоропостижной смерти ее отца. С этого момента вся его жизнь была посвящена королеве и патронируемым им 800 организациям.

© AP Photo / Kathy Willens
© AP Photo

Филипп всегда любил спорт. Долгое время он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекался яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета.

Принц Филипп во время матча по поло в Виндзоре, Англия
7 из 18

Филипп всегда любил спорт. Долгое время он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекался яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета.

© AP Photo
© AP Photo

Еще одним увлечение принца была живопись и коллекционирование. Герцог Эдинбургский обладал значительной коллекцией комиксов.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
8 из 18

Еще одним увлечение принца была живопись и коллекционирование. Герцог Эдинбургский обладал значительной коллекцией комиксов.

© AP Photo
© AP Photo

По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: пока она, как монарх, возглавляет страну, семьей управляет Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда оставалось за Филиппом.

Королева Великобритании Елизавета II, герцог Эдинбургский и их детьми принц Чарльз, принцесса Анна и принц Эндрю
9 из 18

По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: пока она, как монарх, возглавляет страну, семьей управляет Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда оставалось за Филиппом.

© AP Photo
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

"Дедушка — невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас", — отмечала в одном из фильмов, посвященных 90-летию королевы, внучка Елизаветы Второй и принца Филиппа принцесса Йоркская Эжени.

Принц Филипп герцог Эдинбургский на Московском ипподроме
10 из 18

"Дедушка — невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас", — отмечала в одном из фильмов, посвященных 90-летию королевы, внучка Елизаветы Второй и принца Филиппа принцесса Йоркская Эжени.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев

"Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала Елизавета Вторая на банкете в честь "золотого" юбилея своего правления.

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приветствует петербуржцев на Дворцовой площади. Официальный визит Елизаветы II и принца Филиппа в Россию
11 из 18

"Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала Елизавета Вторая на банкете в честь "золотого" юбилея своего правления.

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
© AP Photo / Henny Ray Abrams/Pool

Нередко именно принц Филипп брал на себя функцию посредника при урегулировании семейных конфликтов.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский в Нью-Йорке
12 из 18

Нередко именно принц Филипп брал на себя функцию посредника при урегулировании семейных конфликтов.

© AP Photo / Henny Ray Abrams/Pool
© AP Photo / Sang Tan

В мае 2017 года герцог Эдинбургский объявил о прекращении общественной деятельности и королевских обязанностей.

Королева Великобритании Елизавета II и ее семья смотрят за пролетом самолета Королевских ВВС с балкона Букингемского дворца
13 из 18

В мае 2017 года герцог Эдинбургский объявил о прекращении общественной деятельности и королевских обязанностей.

© AP Photo / Sang Tan
© AP Photo / Dennis Cook

Принц Филипп был известен остроумием и даже умением шутить "на грани". Из-за этого он не раз оказывался в центре скандалов.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
14 из 18

Принц Филипп был известен остроумием и даже умением шутить "на грани". Из-за этого он не раз оказывался в центре скандалов.

© AP Photo / Dennis Cook
© AP Photo / Alastair Grant

В 2017-м Филипп и Елизавета II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой цифры до них в королевской семье не удавалось никому.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский
15 из 18

В 2017-м Филипп и Елизавета II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой цифры до них в королевской семье не удавалось никому.

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / Sang Tan

Последние годы жизни принца Филиппа можно назвать очень счастливыми, после ухода на "пенсию" он мог больше времени посвящать своим хобби.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
16 из 18

Последние годы жизни принца Филиппа можно назвать очень счастливыми, после ухода на "пенсию" он мог больше времени посвящать своим хобби.

© AP Photo / Sang Tan
© AP Photo / Lefteris Pitarakis

Вместе с четырьмя детьми, восемью внуками и десятью правнуками королевы герцога Эдинбургского будет оплакивать вся страна: как и королева, принц Филипп олицетворял собой целую эпоху.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский на балконе Букингемского дворца
17 из 18

Вместе с четырьмя детьми, восемью внуками и десятью правнуками королевы герцога Эдинбургского будет оплакивать вся страна: как и королева, принц Филипп олицетворял собой целую эпоху.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis
© REUTERS / Hannah Mckay

Траур по супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филиппу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский
18 из 18

Траур по супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филиппу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены.

© REUTERS / Hannah Mckay
1 из 18

"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", — сообщил в пятницу Букингемский дворец.

© AP Photo / Leon Neal, pool
2 из 18

Все биографы королевской четы сходятся в том, что принц Филипп был единственной любовью Елизаветы.

© AP Photo
3 из 18

"Ей было всего лишь 13 лет, но она мгновенно влюбилась в Филиппа и больше никогда не думала ни о ком другом", — рассказала кузина Филиппа леди Памела Хикс, которая спустя восемь лет после описанных событий была подружкой невесты на свадьбе Елизаветы и Филиппа.

© AP Photo
4 из 18

В 1949 году герцога Эдинбургского, который с 1939 года был военным Королевского флота, отправили служить на Мальту. Жена поехала с ним. Это время королева вспоминает как самое счастливое: тогда Елизавета смогла пожить более или менее "обыкновенной" жизнью жены и матери.

© AP Photo / Eddie Worth
5 из 18

В 1951 году Филипп ушел в отставку с военной службы.

© AP Photo
6 из 18

В 1952-м, во время их с Елизаветой визита в Кению, Филипп сообщил жене о скоропостижной смерти ее отца. С этого момента вся его жизнь была посвящена королеве и патронируемым им 800 организациям.

© AP Photo / Kathy Willens
7 из 18

Филипп всегда любил спорт. Долгое время он регулярно играл в поло, потом переключился на соревнования конных экипажей. Всю жизнь он увлекался яхтенным спортом, а в 1952 году начал учиться на пилота самолета.

© AP Photo
8 из 18

Еще одним увлечение принца была живопись и коллекционирование. Герцог Эдинбургский обладал значительной коллекцией комиксов.

© AP Photo
9 из 18

По словам детей и внуков, секрет семейного счастья королевы Елизаветы кроется в важном решении, которое она когда-то приняла: пока она, как монарх, возглавляет страну, семьей управляет Филипп. Во всех важных семейных решениях решающее слово всегда оставалось за Филиппом.

© AP Photo
10 из 18

"Дедушка — невероятный. Он сильный и надежный. Он был и остается скалой для всех нас", — отмечала в одном из фильмов, посвященных 90-летию королевы, внучка Елизаветы Второй и принца Филиппа принцесса Йоркская Эжени.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
11 из 18

"Он не относится к числу людей, падких на комплименты, но он, говоря просто, был и остается моей опорой все эти годы", — сказала Елизавета Вторая на банкете в честь "золотого" юбилея своего правления.

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
12 из 18

Нередко именно принц Филипп брал на себя функцию посредника при урегулировании семейных конфликтов.

© AP Photo / Henny Ray Abrams/Pool
13 из 18

В мае 2017 года герцог Эдинбургский объявил о прекращении общественной деятельности и королевских обязанностей.

© AP Photo / Sang Tan
14 из 18

Принц Филипп был известен остроумием и даже умением шутить "на грани". Из-за этого он не раз оказывался в центре скандалов.

© AP Photo / Dennis Cook
15 из 18

В 2017-м Филипп и Елизавета II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой цифры до них в королевской семье не удавалось никому.

© AP Photo / Alastair Grant
16 из 18

Последние годы жизни принца Филиппа можно назвать очень счастливыми, после ухода на "пенсию" он мог больше времени посвящать своим хобби.

© AP Photo / Sang Tan
17 из 18

Вместе с четырьмя детьми, восемью внуками и десятью правнуками королевы герцога Эдинбургского будет оплакивать вся страна: как и королева, принц Филипп олицетворял собой целую эпоху.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis
18 из 18

Траур по супругу королевы Великобритании Елизаветы Второй принцу Филиппу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены.

© REUTERS / Hannah Mckay
Ранее отмечалось, что принц Гарри, живущий вместе со своей семьей в США, подтвердил, что приедет на службу. При этом его жена Меган Маркл, которая в настоящее время ждет ребенка, по совету врача воздержится от поездки. В закрытой церемонии прощания с Герцогом Эдинбургским примут участие королева Елизавета Вторая, четверо их детей и внуки. Отпевание и похороны принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля на сотом году жизни, состоятся 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, сообщил в субботу Букингемский дворец.
Церемония прощания состоится в узком кругу семьи и близких с участием не более 30 человек. Ожидается, что в 15.00 (17.00 мск) в день похорон будет объявлена минута молчания. Похороны не будут государственными, как того хотел сам принц Филипп. Как отмечает издание Guardian, по просьбе самого принца гроб будет помещен на модифицированный Land Rover, по обе стороны от него будут стоять носильщики королевской морской пехоты. Гроб будет обернут личным штандартом герцога, на нем будет лежать морская фуражка и шпага принца Филиппа.
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 22:07
Джонсон отказался от присутствия на похоронах принца Филиппа
 
Умер принц Филипппринц Филипп, герцог ЭдинбургскийПринц ГарриВеликобританияВ мире
 
 
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