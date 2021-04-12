https://ria.ru/20210412/fabrika-1727892247.html

В Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура"

В Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура"

В Петербурге произошел пожар на двух этажах здания фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T13:29

2021-04-12T13:29

2021-04-12T16:40

пожар на "невской мануфактуре"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. В Петербурге произошел пожар на двух этажах здания фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.Эвакуированы 40 человек, из них двоих госпитализировали."Пожару присвоен 5 ранг из-за большой площади распространения огня — горят два этажа, но угрозы перехода на соседние здания нет", — сказали РИА Новости в пресс-службе.Фабрику в 1841 году основал английский купец Джеймс Торнтон. Национализирована в 1918 году и законсервирована. Начала работать в 1921 году и переименована в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль".С 1992 года — ОАО "Невская Мануфактура". Сейчас частично фабрика работает по профилю, большую часть площадей завод сдаёт в аренду.

https://ria.ru/20210412/pozhar-1727886130.html

санкт-петербург

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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия