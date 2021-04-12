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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210412/evropa-1727606775.html
Названы семь мест Европы, которые могут исчезнуть
Названы семь мест Европы, которые могут исчезнуть
Составлен список из семи памятников и объектов культурного наследия Европы, находящихся под самой серьезной угрозой исчезновения, сообщает Europa Nostra. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T05:38
2021-04-12T05:38
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Составлен список из семи памятников и объектов культурного наследия Европы, находящихся под самой серьезной угрозой исчезновения, сообщает Europa Nostra.Эта организация, созданная с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды, ежегодно публикует такие рейтинги. Семь наиболее уязвимых объектов были выбраны из 12 претендентов. Учитывалась значимость памятника, а также серьезность опасности, которая ему грозит.Еще одним критерием отбора был потенциал этих объектов в качестве катализатора устойчивого социально-экономического развития.Церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии (Испания) Они находятся в скалистых горах к югу от муниципалитета Арредондо. В часовне, чье возведение недавно было датировано 660-680 годами нашей эры, до сих пор проводятся службы. Однако здания давно обветшали, при этом посетители могут свободно туда войти и повредить памятники. Железная дорога Ахензее в Тироле (Австрия) Она – единственная в мире с момента своего открытия в 1889 году и до сих пор использует все оборудование конца XIX века. Весной 2020 года железнодорожная компания Ахензее обанкротилась, и субсидии, обещанные правительством тирольской провинции, так и не были выплачены.Кладбище Мирогой в Загребе (Хорватия)Построенное между 1876 и 1929 годами, оно является прекрасным примером европейской неоклассической архитектуры. В марте и декабре 2020 года город Загреб был поражен двумя сильными землетрясениями, которые нанесли серьезный ущерб этому объекту. Были повреждены аркады, павильоны, церковь Христа-Царя, многие надгробия и скульптуры. Сильные дожди и пандемия COVID-19 затруднили процессы оценки ущерба и восстановления кладбища. Пять островов в Эгейском море (Греция) Аморгос, Кимолос, Китира, Сикинос и Тинос составляют так называемый “кикладский ландшафт” — важную часть греческой идентичности. Он находится в серьезной опасности из-за предлагаемой программы установки ветряных турбин на этих островах, причем рядом с археологическими памятниками.Сад Джусти в Вероне (Италия) Он был построен в 1570 году, и с тех пор открыт для публики. Это один из лучших образцов тосканского ренессанса, сохранившегося в своем первоначальном виде. Но в 2020 году сад был поражен непогодой и грозами, которые нанесли значительный ущерб всему участку. Около 30 деревьев – одна треть от общего числа – и часть самшитового лабиринта были выкорчеваны. Три статуи XVII века, а также системы освещения и орошения были серьезно повреждены. Дечанский монастырь в Косове Построенный в XIV веке монастырь является одним из самых важных средневековых религиозных памятников в Европе. Но с 2006 года он находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как находящийся под угрозой. Монастырь и его окрестности сталкиваются с проблемами из-за нерешенных правовых и институциональных вопросов. Центральное почтовое отделение в Скопье (Северная Македония) Почта была возведена в 1974 году в модернистском стиле послевоенной эпохи. Мощная конструкция здания, выполненная из железобетона в форме цветка лотоса, должна была символизировать восстановление Скопье после сильного землетрясения 1963 года. Здание пережило сильный пожар в 2013 году, но оригинальное остекление купола, фрески, изготовленная на заказ мебель и освещение были либо полностью утрачены, либо получили серьезные повреждения. Сегодня здание находится в еще большей опасности из-за заброшенности и износа.
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96
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туризм, туристы, новости - туризм, тироль, верона, греция, австрия, загреб, хорватия, косово, италия, испания

Названы семь мест Европы, которые могут исчезнуть

05:38 12.04.2021
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаВерона лежит на берегах реки Адидже
Верона лежит на берегах реки Адидже - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Составлен список из семи памятников и объектов культурного наследия Европы, находящихся под самой серьезной угрозой исчезновения, сообщает Europa Nostra.
Эта организация, созданная с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды, ежегодно публикует такие рейтинги. Семь наиболее уязвимых объектов были выбраны из 12 претендентов. Учитывалась значимость памятника, а также серьезность опасности, которая ему грозит.
Еще одним критерием отбора был потенциал этих объектов в качестве катализатора устойчивого социально-экономического развития.

Церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии (Испания)

Они находятся в скалистых горах к югу от муниципалитета Арредондо. В часовне, чье возведение недавно было датировано 660-680 годами нашей эры, до сих пор проводятся службы. Однако здания давно обветшали, при этом посетители могут свободно туда войти и повредить памятники.
CC BY-SA 4.0 / Vanbasten 23 / Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии
Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Vanbasten 23 /
Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии

Железная дорога Ахензее в Тироле (Австрия)

Она – единственная в мире с момента своего открытия в 1889 году и до сих пор использует все оборудование конца XIX века. Весной 2020 года железнодорожная компания Ахензее обанкротилась, и субсидии, обещанные правительством тирольской провинции, так и не были выплачены.
CC BY 2.0 / trams aux fils / Железнодорожный вокзал Зеешпиц на Ахензее
Железнодорожный вокзал Зеешпиц на Ахензее - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC BY 2.0 / trams aux fils /
Железнодорожный вокзал Зеешпиц на Ахензее

Кладбище Мирогой в Загребе (Хорватия)

Построенное между 1876 и 1929 годами, оно является прекрасным примером европейской неоклассической архитектуры. В марте и декабре 2020 года город Загреб был поражен двумя сильными землетрясениями, которые нанесли серьезный ущерб этому объекту. Были повреждены аркады, павильоны, церковь Христа-Царя, многие надгробия и скульптуры. Сильные дожди и пандемия COVID-19 затруднили процессы оценки ущерба и восстановления кладбища.
CC BY-SA 3.0 / Budgiekiller / Кладбище Мирогой в Загребе
Кладбище Мирогой в Загребе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC BY-SA 3.0 / Budgiekiller /
Кладбище Мирогой в Загребе

Пять островов в Эгейском море (Греция)

Аморгос, Кимолос, Китира, Сикинос и Тинос составляют так называемый “кикладский ландшафт” — важную часть греческой идентичности. Он находится в серьезной опасности из-за предлагаемой программы установки ветряных турбин на этих островах, причем рядом с археологическими памятниками.
CC BY-SA 3.0 / Comzeradd / Вид на Хору на Китире
Вид на Хору на Китире - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC BY-SA 3.0 / Comzeradd /
Вид на Хору на Китире

Сад Джусти в Вероне (Италия)

Он был построен в 1570 году, и с тех пор открыт для публики. Это один из лучших образцов тосканского ренессанса, сохранившегося в своем первоначальном виде. Но в 2020 году сад был поражен непогодой и грозами, которые нанесли значительный ущерб всему участку. Около 30 деревьев – одна треть от общего числа – и часть самшитового лабиринта были выкорчеваны. Три статуи XVII века, а также системы освещения и орошения были серьезно повреждены.
CC BY-SA 2.0 / Lazy KATT / Сад Джусти в Вероне
Сад Джусти в Вероне - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC BY-SA 2.0 / Lazy KATT /
Сад Джусти в Вероне

Дечанский монастырь в Косове

Построенный в XIV веке монастырь является одним из самых важных средневековых религиозных памятников в Европе. Но с 2006 года он находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как находящийся под угрозой. Монастырь и его окрестности сталкиваются с проблемами из-за нерешенных правовых и институциональных вопросов.
CC BY-SA 4.0 / Julian Nyča / Дечанский монастырь в Косове
Дечанский монастырь в Косове - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Julian Nyča /
Дечанский монастырь в Косове

Центральное почтовое отделение в Скопье (Северная Македония)

Почта была возведена в 1974 году в модернистском стиле послевоенной эпохи. Мощная конструкция здания, выполненная из железобетона в форме цветка лотоса, должна была символизировать восстановление Скопье после сильного землетрясения 1963 года. Здание пережило сильный пожар в 2013 году, но оригинальное остекление купола, фрески, изготовленная на заказ мебель и освещение были либо полностью утрачены, либо получили серьезные повреждения. Сегодня здание находится в еще большей опасности из-за заброшенности и износа.
CC0 / Dominik Tefert / Центральное почтовое отделение в Скопье
Центральное почтовое отделение в Скопье - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
CC0 / Dominik Tefert /
Центральное почтовое отделение в Скопье
 
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