https://ria.ru/20210412/dubay-1727925388.html
Власти ОАЭ рассказали о новых послаблениях для туристов во время Рамадана
Власти ОАЭ рассказали о новых послаблениях для туристов во время Рамадана
Департамент экономического развития Дубая разрешил ресторанам и кафе на время священного для мусульман месяца Рамадана не прикрывать шторками окна и не прятать... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:29
2021-04-12T18:29
2021-04-12T18:29
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ДОХА, 12 апр — РИА Новости. Департамент экономического развития Дубая разрешил ресторанам и кафе на время священного для мусульман месяца Рамадана не прикрывать шторками окна и не прятать за перегородками тех, кто решил поесть в светлое время суток, сообщает издание "Иктисадия Дубай".Раньше для заведения общепита были обязаны днем в период Рамадана, когда мусульмане держат пост, закрывать окна занавесками, устанавливать перегородки или работать на вынос, чтобы не искушать верующих видом жующих туристов.Власти Дубая были вынуждены пойти на ослабление мер из-за сокращения в пандемию числа посетителей ресторанов.Рамадан начнется вечером 12 апреля и продлится месяц. В это время мусульмане воздерживаются от приема пищи в светлое время суток, не могут курить и испытывать телесные наслаждения. Пост последователям ислама надлежит проводить в молитве, добрых мыслях, заниматься благотворительностью.
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, отдых, туризм, новости - туризм, рамадан, оаэ, дубай (город), ресторан
ДОХА, 12 апр — РИА Новости. Департамент экономического развития Дубая разрешил ресторанам и кафе на время священного для мусульман месяца Рамадана не прикрывать шторками окна и не прятать за перегородками тех, кто решил поесть в светлое время суток, сообщает издание "Иктисадия Дубай".
Раньше для заведения общепита были обязаны днем в период Рамадана, когда мусульмане держат пост, закрывать окна занавесками, устанавливать перегородки или работать на вынос, чтобы не искушать верующих видом жующих туристов.
Власти Дубая были вынуждены пойти на ослабление мер из-за сокращения в пандемию числа посетителей ресторанов.
Рамадан начнется вечером 12 апреля и продлится месяц. В это время мусульмане воздерживаются от приема пищи в светлое время суток, не могут курить и испытывать телесные наслаждения. Пост последователям ислама надлежит проводить в молитве, добрых мыслях, заниматься благотворительностью.