https://ria.ru/20210412/dubay-1727925388.html

Власти ОАЭ рассказали о новых послаблениях для туристов во время Рамадана

Власти ОАЭ рассказали о новых послаблениях для туристов во время Рамадана

Департамент экономического развития Дубая разрешил ресторанам и кафе на время священного для мусульман месяца Рамадана не прикрывать шторками окна и не прятать... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:29

2021-04-12T18:29

2021-04-12T18:29

куда можно лететь

коронавирус covid-19

отдых

туризм

туризм

новости - туризм

рамадан

оаэ

дубай (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155986/57/1559865797_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1d5c336eb2d63aa218fe6d91025cb36e.jpg

ДОХА, 12 апр — РИА Новости. Департамент экономического развития Дубая разрешил ресторанам и кафе на время священного для мусульман месяца Рамадана не прикрывать шторками окна и не прятать за перегородками тех, кто решил поесть в светлое время суток, сообщает издание "Иктисадия Дубай".Раньше для заведения общепита были обязаны днем в период Рамадана, когда мусульмане держат пост, закрывать окна занавесками, устанавливать перегородки или работать на вынос, чтобы не искушать верующих видом жующих туристов.Власти Дубая были вынуждены пойти на ослабление мер из-за сокращения в пандемию числа посетителей ресторанов.Рамадан начнется вечером 12 апреля и продлится месяц. В это время мусульмане воздерживаются от приема пищи в светлое время суток, не могут курить и испытывать телесные наслаждения. Пост последователям ислама надлежит проводить в молитве, добрых мыслях, заниматься благотворительностью.

https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html

оаэ

дубай (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, коронавирус covid-19, отдых, туризм, новости - туризм, рамадан, оаэ, дубай (город), ресторан