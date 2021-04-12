https://ria.ru/20210412/donbass-1727827757.html

В Киеве исключили возможность наступления в Донбассе

В Киеве исключили возможность наступления в Донбассе

Украина не планирует наступление в Донбассе, заявила в эфире телеканала "Дом" пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T06:49

2021-04-12T06:49

2021-04-12T11:15

юлия мендель

донбасс

денис пушилин

вооруженные силы украины

нато

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украина не планирует наступление в Донбассе, заявила в эфире телеканала "Дом" пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. "Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми", — сказала она.По словам Мендель, в Киеве есть "стойкое убеждение", что к миру приведут только переговоры. "Именно поэтому мы добиваемся переговоров "нормандского формата" и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", — добавила пресс-секретарь.Ранее Зеленский после посещения линии соприкосновения заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе. При этом он связал стабильность в регионе с вступлением Украины в НАТО. Как отмечал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, силовой вариант "освобождения" Донбасса неприемлем для Киева, так как это чревато жертвами среди мирного населения и военнослужащих. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям. Он отметил, что сейчас наступил самый острый период на линии соприкосновения в Донбассе за последние годы. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию на востоке Украины опасной, так как там "вот-вот может возобновиться гражданская война". При этом он подчеркнул, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов о прекращении огня, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.

https://ria.ru/20210409/donbass-1727495631.html

https://ria.ru/20210410/posledstviya-1727734249.html

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юлия мендель, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире