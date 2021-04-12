https://ria.ru/20210412/delo-1727933145.html

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на "Невской мануфактуре"

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на "Невской мануфактуре"

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:35

2021-04-12T16:35

2021-04-12T16:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на "невской мануфактуре"

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727928414_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_d0d5c511a5464b8bedb81ca08c7a669e.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.На "Невской мануфактуре" горят все шесть этажей на площади 10 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на 1,5 тысячах "квадратов". Тушение осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки."Председатель Следственного комитета дал поручение руководству Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на одном из предприятий Северной столицы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" - ред."), - говорится в сообщении.По данным следствия, днем 12 апреля на фабрике "Невская мануфактура", расположенной на Октябрьской набережной, произошел пожар, во время тушения которого пострадали двое сотрудников МЧС, они госпитализированы, поиски еще одного пожарного продолжаются.Как сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении огня двое пожарных пострадали, еще один погиб.Бастрыкин, как подчеркивают в СК, поручил санкт-петербургскому главку ведомства выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, повлекшие трагические последствия. Также он поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК РФ.

https://ria.ru/20210412/pozhar-1727925640.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на "невской мануфактуре", следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия