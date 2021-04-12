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СК возбудил уголовное дело из-за пожара на "Невской мануфактуре"
СК возбудил уголовное дело из-за пожара на "Невской мануфактуре"
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:35
2021-04-12T16:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на "невской мануфактуре"
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.На "Невской мануфактуре" горят все шесть этажей на площади 10 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на 1,5 тысячах "квадратов". Тушение осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки."Председатель Следственного комитета дал поручение руководству Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на одном из предприятий Северной столицы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" - ред."), - говорится в сообщении.По данным следствия, днем 12 апреля на фабрике "Невская мануфактура", расположенной на Октябрьской набережной, произошел пожар, во время тушения которого пострадали двое сотрудников МЧС, они госпитализированы, поиски еще одного пожарного продолжаются.Как сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении огня двое пожарных пострадали, еще один погиб.Бастрыкин, как подчеркивают в СК, поручил санкт-петербургскому главку ведомства выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, повлекшие трагические последствия. Также он поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на "невской мануфактуре", следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на "Невской мануфактуре"

16:35 12.04.2021 (обновлено: 16:59 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанкПожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике Невская мануфактура - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Андрей Бессонов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
На "Невской мануфактуре" горят все шесть этажей на площади 10 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на 1,5 тысячах "квадратов". Тушение осложняют сильный ветер и деревянные перекрытия здания старой постройки.
"Председатель Следственного комитета дал поручение руководству Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара на одном из предприятий Северной столицы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" - ред."), - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 12 апреля на фабрике "Невская мануфактура", расположенной на Октябрьской набережной, произошел пожар, во время тушения которого пострадали двое сотрудников МЧС, они госпитализированы, поиски еще одного пожарного продолжаются.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
16:07
Опубликовано видео пожара на фабрике "Невская мануфактура"
Как сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении огня двое пожарных пострадали, еще один погиб.
Бастрыкин, как подчеркивают в СК, поручил санкт-петербургскому главку ведомства выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, повлекшие трагические последствия. Также он поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Обрушились кровля и перекрытия.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Над фабрикой стоит густой черный дым.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар на "Невской мануфактуре"Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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