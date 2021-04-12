Блинкен обсудил со Столтенбергом ситуацию на границе России и Украины
18:47 12.04.2021 (обновлено: 18:52 12.04.2021)
ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на границе Украины и РФ, мирный процесс в Афганистане и предстоящий саммит альянса, сообщил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Госсекретарь Энтони Блинкен в преддверии своего визита в Брюссель провел сегодня разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили ряд вопросов, включая срочную необходимость для России прекратить свое агрессивное наращивание сил вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму", - говорится в заявлении представителя американского дипведомства.
Подчеркивается, что стороны также обсудили "перспективы продвижения мира в Афганистане и планы относительно грядущего саммита НАТО".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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