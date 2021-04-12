https://ria.ru/20210412/blinken-1727960732.html

Блинкен обсудил со Столтенбергом ситуацию на границе России и Украины

Блинкен обсудил со Столтенбергом ситуацию на границе России и Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на границе Украины и РФ, мирный процесс в... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:47

2021-04-12T18:47

2021-04-12T18:52

донецкая народная республика

дмитрий песков

москва

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россия

энтони блинкен

нато

афганистан

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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на границе Украины и РФ, мирный процесс в Афганистане и предстоящий саммит альянса, сообщил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь Энтони Блинкен в преддверии своего визита в Брюссель провел сегодня разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили ряд вопросов, включая срочную необходимость для России прекратить свое агрессивное наращивание сил вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму", - говорится в заявлении представителя американского дипведомства.Подчеркивается, что стороны также обсудили "перспективы продвижения мира в Афганистане и планы относительно грядущего саммита НАТО".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/peskov-1727879952.html

https://ria.ru/20210411/rossiya-1727813020.html

донецкая народная республика

москва

сша

россия

афганистан

украина

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