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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210412/astrazeneca-1727900103.html
В Ботсване два человека умерли после прививки AstraZeneca
В Ботсване два человека умерли после прививки AstraZeneca
Ботсвана расследует смерть двух человек после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:12
2021-04-12T14:12
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
австрия
юар
ботсвана
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ботсвана расследует смерть двух человек после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, сообщает министерство здравоохранения страны.Согласно заявлению министерства в Facebook, оно получило сообщения о том, что два пожилых человека умерли после вакцинации. Минздрав Ботсваны отметил, что поручил медицинскому регулятору страны провести расследование с целью установить причину их смерти.В Ботсване одобрена к использованию вакцина AstraZeneca, произведенная в Индии. Вакцинация в стране началась в конце марта. На данный момент вакцину получили более 31 тысячи человек. Согласно данным министерства здравоохранения, в Ботсване выявлено 39 313 случаев заражения коронавирусом, скончались 616 человек.В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран.Некоторые европейские государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.В феврале власти ЮАР приостановили использование в стране вакцины AstraZeneca, которая оказалась неэффективна от южноафриканского штамма.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , австрия, юар, ботсвана, в мире

В Ботсване два человека умерли после прививки AstraZeneca

14:12 12.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ботсвана расследует смерть двух человек после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно заявлению министерства в Facebook, оно получило сообщения о том, что два пожилых человека умерли после вакцинации. Минздрав Ботсваны отметил, что поручил медицинскому регулятору страны провести расследование с целью установить причину их смерти.
В Ботсване одобрена к использованию вакцина AstraZeneca, произведенная в Индии. Вакцинация в стране началась в конце марта. На данный момент вакцину получили более 31 тысячи человек. Согласно данным министерства здравоохранения, в Ботсване выявлено 39 313 случаев заражения коронавирусом, скончались 616 человек.
В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран.
Некоторые европейские государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего ряд стран возобновили использование вакцины.
В феврале власти ЮАР приостановили использование в стране вакцины AstraZeneca, которая оказалась неэффективна от южноафриканского штамма.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaАвстрияЮАРБотсванаВ мире
 
 
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