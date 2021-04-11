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Биография Эмиля Верника

Биография Эмиля Верника

Народный артист России Эмиль Григорьевич Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе (Украинская ССР, ныне Украина). Позже вместе с семьей переехал в Харьков... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T01:56

2021-04-11T01:56

2021-04-11T01:56

эмиль верник

россия

справки

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Народный артист России Эмиль Григорьевич Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе (Украинская ССР, ныне Украина). Позже вместе с семьей переехал в Харьков (Украина).В июне 1941 года поступил в Украинский театральный институт (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого), однако в сентябре отправился в эвакуацию в Казахстан. Там он работал в свиносовхозе, а затем уехал в Саратов, куда был эвакуирован его вуз.Позже Украинский театральный институт стал украинским отделением московского Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС).В 1946 году Верник окончил актерский факультет ГИТИСа в Москве.С 1947 по 1958 год был актером и режиссером театра "Московские литературные чтения".С 1958 года работал режиссером на Всесоюзном радио.С 1969 по 2002 год, более 30 лет, был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, художественным руководителем – главным режиссером главной редакции художественных программ студии "Радио-1" Российской государственной телерадиокомпании "Останкино". Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок, многие из которых вошли в "Золотой фонд" отечественного радио.В его спектаклях участвовали актеры, ставшие легендами: Юрий Завадский, Вера Марецкая, Олег Ефремов, Андрей Миронов, Олег Табаков, Олег Борисов, Марина Неелова, Юрий Богатырев, Александр Калягин, Ольга Яковлева, Татьяна Доронина, Инна Чурикова и многие другие.В 1970 году сыграл роль в фильме-спектакле "Мое открытие Америки". Принимал участие в съемках документальных фильмов: "Анатолий Папанов. Неоконченная война" (2006) и "Игра для уха. Мастера радиотеатра" (2008).С 1970 года Верник проводил двуязычные литературные вечера с участием советских и зарубежных артистов в Москве, Будапеште, Праге, Бухаресте и Берлине.Преподавал на кафедре мастерства актера Школы-студии МХАТ, был доцентом Школы-студии МХТ имени Чехова.Занимал должность профессора Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.В 2010 году выпустил книгу воспоминаний "Мой радиотеатр".Член Союза театральных деятелей.Заслуженный артист РСФСР (1975), заслуженный деятель искусств РФ (1995), народный артист РФ (1999).Был женат, воспитал трех сыновей (старший – сын супруги от ее первого брака). Эмиль Верник – родоначальник творческой династии: его сын Игорь – актер и телеведущий, Вадим – телеведущий и автор телевизионных программ, заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова. Внук Григорий (сын Игоря) – студент Школы-студии МХАТ, снимается в кино, известен по участию в проектах "Кухня" и "Need хелп".10 апреля 2021 года стало известно, что Эмиль Верник скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмиль верник, россия, справки