https://ria.ru/20210410/vernik-1727735891.html

Умер народный артист Эмиль Верник

Умер народный артист Эмиль Верник

Народный артист России, режиссер Эмиль Верник умер в субботу на 97-м году жизни от остановки сердца, сообщил РИА Новости его сын Игорь Верник. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-10T23:58

2021-04-10T23:58

2021-04-11T00:28

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Народный артист России, режиссер Эмиль Верник умер в субботу на 97-м году жизни от остановки сердца, сообщил РИА Новости его сын Игорь Верник.Он уточнил, что его отец до последнего был "на ногах". "Еще дней десять назад он управлял автомобилем, возил меня просто в удовольствие по посёлку, сам сидел за рулем. Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце", - добавил Верник-младший.Эмиль Верник — народный артист России, был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под руководством Верника было поставлено более 200 радиопостановок, он также был доцентом Школы-студии МХАТ.Верник-старший стал родоначальником творческой династии: его сын Игорь - актер и телеведущий, Вадим - телеведущий и автор телевизионных программ, а также заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова. Внук Григорий (сын Игоря) - студент Школы-студии МХАТ, снимается в кино, известен по участию в проектах "Кухня" и "Need хелп".

https://ria.ru/20210409/furmanov-1727560254.html

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эмиль верник, культура, новости культуры, россия