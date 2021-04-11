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В Петербурге подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке
В Петербурге подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке
Подросток принес в школу в Санкт-Петербурге пневматический пистолет и устроил стрельбу, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T11:41
2021-04-11T11:41
2021-04-11T11:43
гумвд
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Подросток принес в школу в Санкт-Петербурге пневматический пистолет и устроил стрельбу, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Сообщение о том, что ученик принес в одну из школ Московского района пневматический пистолет, поступило от преподавателя школы 10 апреля."Прибывшими сотрудниками полиции опрошена заявительница, которая пояснила, что ученик 2005 года рождения в помещении раздевалки из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону находившихся там учеников. Пневматический пистолет был изъят одним из преподавателей. Школьник с места происшествия скрылся. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении.Позже в сопровождении матери школьник в территориальном отделе полиции был опрошен и отпущен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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гумвд, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости.
Подросток принес в школу в Санкт-Петербурге
пневматический пистолет и устроил стрельбу, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение о том, что ученик принес в одну из школ Московского района пневматический пистолет, поступило от преподавателя школы 10 апреля.
"Прибывшими сотрудниками полиции опрошена заявительница, которая пояснила, что ученик 2005 года рождения в помещении раздевалки из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону находившихся там учеников. Пневматический пистолет был изъят одним из преподавателей. Школьник с места происшествия скрылся. В результате инцидента пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Позже в сопровождении матери школьник в территориальном отделе полиции был опрошен и отпущен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.