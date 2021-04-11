https://ria.ru/20210411/sanktsii-1727770356.html
В Госдуме ответили на призыв Европы ужесточить антироссийские санкции
В Госдуме ответили на призыв Европы ужесточить антироссийские санкции
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов ответил на заявление руководителя Европейской народной партии Манфреда Вебера о... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T13:43
2021-04-11T13:43
2021-04-11T16:21
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов ответил на заявление руководителя Европейской народной партии Манфреда Вебера о необходимости усилить санкции против Москвы.По мнению парламентария, Вебер в этой ситуации выступил провокатором, "поскольку в Европе уже все прекрасно понимают бесперспективность дальнейшей конфронтации с Российской Федерацией".В комментарии для RT депутат напомнил, что у конфликта на Украине нет военного решения, и призвал международное сообщество, особенно в ЕС, повлиять на Киев во избежание эскалации в Донбассе.Ранее глава ведущей фракции Европарламента заявил об "опасных провокациях" России у границ Украины и назвал предполагаемое перемещение войск "испытанием для Запада". Он также призвал к ужесточению санкций против Москвы в случае ухудшения обстановки в Донбассе: например, замораживать счета российских бизнесменов, а также отключить страну от платежной системы SWIFT.В Кремле при этом неоднократно отмечали, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркивала, что следить за передвижением российских военных по территории страны бессмысленно.
https://ria.ru/20210410/nastuplenie-1727701865.html
https://ria.ru/20210410/posledstviya-1727734249.html
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россия, антон морозов, манфред вебер, донбасс, госдума рф, москва, европа, европейская народная партия, в мире