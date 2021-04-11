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В Кольском заливе обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны
В Кольском заливе обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны
Гидрографы Северного флота в рамках третьего этапа комплексной экспедиции "Помни войну", которая проводится совместно с Русским географическим обществом,... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T10:31
2021-04-11T11:37
кольский залив
баренцево море
великая отечественная война (1941-1945)
русское географическое общество
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МУРМАНСК, 11 апр – РИА Новости. Гидрографы Северного флота в рамках третьего этапа комплексной экспедиции "Помни войну", которая проводится совместно с Русским географическим обществом, обнаружили останки самолета времен Великой Отечественной войны в Кольском заливе Баренцева моря, сообщила пресс-служба флота.​В ходе третьего этапа комплексной экспедиции Северного флота и РГО обследуется Кольский залив. "Гидрографы Северного флота обнаружили останки самолёта периода Великой Отечественной войны в Заполярье. Они находятся на глубине 25 метров недалеко от берега", - говорится в сообщении.Как отметили на флоте, информация о гибели в этом районе залива предположительно ​ бомбардировщика, поставленного в СССР по программе ленд-лиза, была получена от местных дайверов. "На следующей неделе гидрографы вместе с водолазами Северного флота детально обследуют находку и оценят возможность её подъема со дна", - сообщили в пресс-службе.В течение нескольких дней специалисты гидрографической службы Северного флота совместно с представителями РГО изучали рельеф дна на участке акватории возле мыса Мишуков Кольского залива на предмет выявления крупногабаритных объектов: кораблей и судов, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны.По результатам гидроакустического обследования получено качественное изображение транспорта "Стил Уокер", впервые предметно обследованного водолазами в 1991 году. Подтверждены сведения о подъёме тральщика "Госсамер" и гидрографического бота ГО-12, погибших здесь после налёта немецкой авиации в 1942 году.Обнаружена носовая часть, предположительно, транспорта "Алькоу кадет", неудачный подъём которого был описан в рассказе Виктора Конецкого "Как я первый раз командовал кораблём". Кроме этого, выявлен ряд небольших объектов – понтонов и катеров, не показанных на государственных морских навигационных картах. Также установлены некоторые неточности, связанные с нанесением глубин."Съёмки рельефа дна проводились способом площадного обследования. Выполненные работы позволят повысить безопасность судоходства, а также будут способствовать проведению последующей экологической очистке Кольского залива", - отмечают на флоте.
https://ria.ru/20210409/dokumenty-1727456604.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/samolet-1727180024.html
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кольский залив, баренцево море, великая отечественная война (1941-1945), русское географическое общество

В Кольском заливе обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны

10:31 11.04.2021 (обновлено: 11:37 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБаренцево море
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МУРМАНСК, 11 апр – РИА Новости. Гидрографы Северного флота в рамках третьего этапа комплексной экспедиции "Помни войну", которая проводится совместно с Русским географическим обществом, обнаружили останки самолета времен Великой Отечественной войны в Кольском заливе Баренцева моря, сообщила пресс-служба флота.
​В ходе третьего этапа комплексной экспедиции Северного флота и РГО обследуется Кольский залив. "Гидрографы Северного флота обнаружили останки самолёта периода Великой Отечественной войны в Заполярье. Они находятся на глубине 25 метров недалеко от берега", - говорится в сообщении.
© Фото : Минобороны РФГидрографы Северного флота обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны в Кольском заливе
Гидрографы Северного флота обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны в Кольском заливе - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Фото : Минобороны РФ
Гидрографы Северного флота обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны в Кольском заливе
Как отметили на флоте, информация о гибели в этом районе залива предположительно ​ бомбардировщика, поставленного в СССР по программе ленд-лиза, была получена от местных дайверов. "На следующей неделе гидрографы вместе с водолазами Северного флота детально обследуют находку и оценят возможность её подъема со дна", - сообщили в пресс-службе.
В течение нескольких дней специалисты гидрографической службы Северного флота совместно с представителями РГО изучали рельеф дна на участке акватории возле мыса Мишуков Кольского залива на предмет выявления крупногабаритных объектов: кораблей и судов, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны.
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По результатам гидроакустического обследования получено качественное изображение транспорта "Стил Уокер", впервые предметно обследованного водолазами в 1991 году. Подтверждены сведения о подъёме тральщика "Госсамер" и гидрографического бота ГО-12, погибших здесь после налёта немецкой авиации в 1942 году.
Обнаружена носовая часть, предположительно, транспорта "Алькоу кадет", неудачный подъём которого был описан в рассказе Виктора Конецкого "Как я первый раз командовал кораблём". Кроме этого, выявлен ряд небольших объектов – понтонов и катеров, не показанных на государственных морских навигационных картах. Также установлены некоторые неточности, связанные с нанесением глубин.
"Съёмки рельефа дна проводились способом площадного обследования. Выполненные работы позволят повысить безопасность судоходства, а также будут способствовать проведению последующей экологической очистке Кольского залива", - отмечают на флоте.
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Кольский заливБаренцево мореВеликая Отечественная война (1941-1945)Русское географическое общество
 
 
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