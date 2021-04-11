https://ria.ru/20210411/samolet-1727755835.html

В Кольском заливе обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны

В Кольском заливе обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны

Гидрографы Северного флота в рамках третьего этапа комплексной экспедиции "Помни войну", которая проводится совместно с Русским географическим обществом,... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T10:31

2021-04-11T10:31

2021-04-11T11:37

кольский залив

баренцево море

великая отечественная война (1941-1945)

русское географическое общество

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МУРМАНСК, 11 апр – РИА Новости. Гидрографы Северного флота в рамках третьего этапа комплексной экспедиции "Помни войну", которая проводится совместно с Русским географическим обществом, обнаружили останки самолета времен Великой Отечественной войны в Кольском заливе Баренцева моря, сообщила пресс-служба флота.​В ходе третьего этапа комплексной экспедиции Северного флота и РГО обследуется Кольский залив. "Гидрографы Северного флота обнаружили останки самолёта периода Великой Отечественной войны в Заполярье. Они находятся на глубине 25 метров недалеко от берега", - говорится в сообщении.Как отметили на флоте, информация о гибели в этом районе залива предположительно ​ бомбардировщика, поставленного в СССР по программе ленд-лиза, была получена от местных дайверов. "На следующей неделе гидрографы вместе с водолазами Северного флота детально обследуют находку и оценят возможность её подъема со дна", - сообщили в пресс-службе.В течение нескольких дней специалисты гидрографической службы Северного флота совместно с представителями РГО изучали рельеф дна на участке акватории возле мыса Мишуков Кольского залива на предмет выявления крупногабаритных объектов: кораблей и судов, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны.По результатам гидроакустического обследования получено качественное изображение транспорта "Стил Уокер", впервые предметно обследованного водолазами в 1991 году. Подтверждены сведения о подъёме тральщика "Госсамер" и гидрографического бота ГО-12, погибших здесь после налёта немецкой авиации в 1942 году.Обнаружена носовая часть, предположительно, транспорта "Алькоу кадет", неудачный подъём которого был описан в рассказе Виктора Конецкого "Как я первый раз командовал кораблём". Кроме этого, выявлен ряд небольших объектов – понтонов и катеров, не показанных на государственных морских навигационных картах. Также установлены некоторые неточности, связанные с нанесением глубин."Съёмки рельефа дна проводились способом площадного обследования. Выполненные работы позволят повысить безопасность судоходства, а также будут способствовать проведению последующей экологической очистке Кольского залива", - отмечают на флоте.

https://ria.ru/20210409/dokumenty-1727456604.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/samolet-1727180024.html

кольский залив

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кольский залив, баренцево море, великая отечественная война (1941-1945), русское географическое общество