https://ria.ru/20210411/rabota-1727745553.html

Более половины россиян регулярно работают в выходные

Более половины россиян регулярно работают в выходные

Почти 60% россиян приходится регулярно работать в выходные, при этом почти половина против такой практики, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру",... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T08:08

2021-04-11T08:08

2021-04-11T08:08

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общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Почти 60% россиян приходится регулярно работать в выходные, при этом почти половина против такой практики, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", сделанного для РИА Новости."42% сотрудников выступают против работы сверхурочно. Однако 58% респондентов приходится делать это регулярно: каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные", - говорится в результатах опроса более 2,3 тысячи респондентов из разных регионов.При этом 31% работают в выходные и праздничные ради карьерных перспектив, 26% - по необходимости (собственный бизнес), 22% - ради дополнительного заработка, 11% – из-за боязни потерять работу, а еще 3% признались, что не знают, как тратить свободное время иначе. При этом только 12% получают компенсации за сверхурочную работу, говорят данные международных рекрутинговых агентств.Чаще всего перерабатывают сотрудники сферы услуг (таксисты, курьеры) – 24% и медиа (журналисты, продюсеры) – 19% в Москве и Московской области, транспорта (водители, 18%) в Санкт-Петербурге, 15% учителей в Екатеринбурге и Казани. В 2020 году абсолютными лидерами по переработкам, конечно, стали врачи.Только 4% российских работников совсем не трудятся в вечернее и ночное время, а 21% — в выходные дни.По закону работодатель обязан компенсировать сотруднику работу в выходной или праздничный день повышенной оплатой или дополнительным днем отдыха – по выбору. А сотрудникам с ненормированным рабочим днем полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не менее чем на три дня.

https://ria.ru/20210223/rabota-1598628260.html

https://ria.ru/20201230/rabota-1591499824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество