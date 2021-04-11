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Более половины россиян регулярно работают в выходные
Более половины россиян регулярно работают в выходные
Почти 60% россиян приходится регулярно работать в выходные, при этом почти половина против такой практики, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру",... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T08:08
2021-04-11T08:08
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Почти 60% россиян приходится регулярно работать в выходные, при этом почти половина против такой практики, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", сделанного для РИА Новости."42% сотрудников выступают против работы сверхурочно. Однако 58% респондентов приходится делать это регулярно: каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные", - говорится в результатах опроса более 2,3 тысячи респондентов из разных регионов.При этом 31% работают в выходные и праздничные ради карьерных перспектив, 26% - по необходимости (собственный бизнес), 22% - ради дополнительного заработка, 11% – из-за боязни потерять работу, а еще 3% признались, что не знают, как тратить свободное время иначе. При этом только 12% получают компенсации за сверхурочную работу, говорят данные международных рекрутинговых агентств.Чаще всего перерабатывают сотрудники сферы услуг (таксисты, курьеры) – 24% и медиа (журналисты, продюсеры) – 19% в Москве и Московской области, транспорта (водители, 18%) в Санкт-Петербурге, 15% учителей в Екатеринбурге и Казани. В 2020 году абсолютными лидерами по переработкам, конечно, стали врачи.Только 4% российских работников совсем не трудятся в вечернее и ночное время, а 21% — в выходные дни.По закону работодатель обязан компенсировать сотруднику работу в выходной или праздничный день повышенной оплатой или дополнительным днем отдыха – по выбору. А сотрудникам с ненормированным рабочим днем полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не менее чем на три дня.
https://ria.ru/20210223/rabota-1598628260.html
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москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

Более половины россиян регулярно работают в выходные

08:08 11.04.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosБизнесмены
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Почти 60% россиян приходится регулярно работать в выходные, при этом почти половина против такой практики, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", сделанного для РИА Новости.
"42% сотрудников выступают против работы сверхурочно. Однако 58% респондентов приходится делать это регулярно: каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные", - говорится в результатах опроса более 2,3 тысячи респондентов из разных регионов.
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При этом 31% работают в выходные и праздничные ради карьерных перспектив, 26% - по необходимости (собственный бизнес), 22% - ради дополнительного заработка, 11% – из-за боязни потерять работу, а еще 3% признались, что не знают, как тратить свободное время иначе. При этом только 12% получают компенсации за сверхурочную работу, говорят данные международных рекрутинговых агентств.
Чаще всего перерабатывают сотрудники сферы услуг (таксисты, курьеры) – 24% и медиа (журналисты, продюсеры) – 19% в Москве и Московской области, транспорта (водители, 18%) в Санкт-Петербурге, 15% учителей в Екатеринбурге и Казани. В 2020 году абсолютными лидерами по переработкам, конечно, стали врачи.
Только 4% российских работников совсем не трудятся в вечернее и ночное время, а 21% — в выходные дни.
По закону работодатель обязан компенсировать сотруднику работу в выходной или праздничный день повышенной оплатой или дополнительным днем отдыха – по выбору. А сотрудникам с ненормированным рабочим днем полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не менее чем на три дня.
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