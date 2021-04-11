https://ria.ru/20210411/rabota-1727745553.html
Более половины россиян регулярно работают в выходные
Более половины россиян регулярно работают в выходные
Почти 60% россиян приходится регулярно работать в выходные, при этом почти половина против такой практики, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру",... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T08:08
2021-04-11T08:08
2021-04-11T08:08
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576392887_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_613ff8f581a60ecf54f849f73fd0245e.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Почти 60% россиян приходится регулярно работать в выходные, при этом почти половина против такой практики, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру", сделанного для РИА Новости."42% сотрудников выступают против работы сверхурочно. Однако 58% респондентов приходится делать это регулярно: каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные", - говорится в результатах опроса более 2,3 тысячи респондентов из разных регионов.При этом 31% работают в выходные и праздничные ради карьерных перспектив, 26% - по необходимости (собственный бизнес), 22% - ради дополнительного заработка, 11% – из-за боязни потерять работу, а еще 3% признались, что не знают, как тратить свободное время иначе. При этом только 12% получают компенсации за сверхурочную работу, говорят данные международных рекрутинговых агентств.Чаще всего перерабатывают сотрудники сферы услуг (таксисты, курьеры) – 24% и медиа (журналисты, продюсеры) – 19% в Москве и Московской области, транспорта (водители, 18%) в Санкт-Петербурге, 15% учителей в Екатеринбурге и Казани. В 2020 году абсолютными лидерами по переработкам, конечно, стали врачи.Только 4% российских работников совсем не трудятся в вечернее и ночное время, а 21% — в выходные дни.По закону работодатель обязан компенсировать сотруднику работу в выходной или праздничный день повышенной оплатой или дополнительным днем отдыха – по выбору. А сотрудникам с ненормированным рабочим днем полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не менее чем на три дня.
https://ria.ru/20210223/rabota-1598628260.html
https://ria.ru/20201230/rabota-1591499824.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576392887_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2dff336dfb612c823821e3710dcdd674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Почти 60% россиян приходится регулярно работать в выходные, при этом почти половина против такой практики, говорится в исследовании сервиса "Зарплата.ру"
, сделанного для РИА Новости.
"42% сотрудников выступают против работы сверхурочно. Однако 58% респондентов приходится делать это регулярно: каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные", - говорится в результатах опроса более 2,3 тысячи респондентов из разных регионов.
При этом 31% работают в выходные и праздничные ради карьерных перспектив, 26% - по необходимости (собственный бизнес), 22% - ради дополнительного заработка, 11% – из-за боязни потерять работу, а еще 3% признались, что не знают, как тратить свободное время иначе. При этом только 12% получают компенсации за сверхурочную работу, говорят данные международных рекрутинговых агентств.
Чаще всего перерабатывают сотрудники сферы услуг (таксисты, курьеры) – 24% и медиа (журналисты, продюсеры) – 19% в Москве
и Московской области
, транспорта (водители, 18%) в Санкт-Петербурге
, 15% учителей в Екатеринбурге
и Казани
. В 2020 году абсолютными лидерами по переработкам, конечно, стали врачи.
Только 4% российских работников совсем не трудятся в вечернее и ночное время, а 21% — в выходные дни.
По закону работодатель обязан компенсировать сотруднику работу в выходной или праздничный день повышенной оплатой или дополнительным днем отдыха – по выбору. А сотрудникам с ненормированным рабочим днем полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не менее чем на три дня.