https://ria.ru/20210411/pamyatnik-1727782976.html

Telegraph: в центре Лондона установят памятник принцу Филиппу

Telegraph: в центре Лондона установят памятник принцу Филиппу

Памятник покойному принцу Филиппу будет установлен в центре Лондона, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T15:58

2021-04-11T15:58

2021-04-11T16:07

умер принц филипп

принц филипп, герцог эдинбургский

борис джонсон

великобритания

лондон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727609449_0:204:3072:1932_1920x0_80_0_0_f05e8151f0202ff6f71346e5c5cfb20e.jpg

ЛОНДОН, 11 апр - РИА Новости. Памятник покойному принцу Филиппу будет установлен в центре Лондона, сообщает газета Telegraph.По информации издания, памятник планируется установить на улице Мэлл, недалеко от Букингемского дворца. Как сообщает газета, британские парламентарии уже поддержали соответствующее предложение. Премьер-министр страны Борис Джонсон, скорее всего, также выступит за установку памятника, пишет издание со ссылкой на источник."Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь службе стране и королеве. Памятник стал бы символом признательности за годы службы", - сообщил изданию источник в Лейбористской партии.Установка памятника частично будет финансироваться за счет добровольных пожертвований, пишет издание.После известий о кончине принца Филиппа в сети появилась петиция, адресованная Борису Джонсону, с просьбой установить герцогу Эдинбургскому памятник. Её уже подписали 6 069 человек.Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля 2021 года.

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер принц филипп, принц филипп, герцог эдинбургский, борис джонсон, великобритания, лондон, в мире