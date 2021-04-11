Общее прошлое Беллуччи, Шейк и Крюгер. Почему модели стали актрисами
Амбросио родилась в маленьком городке на юге Бразилии и мечтала о подиуме с восьми лет. Уже в 12 начала карьеру и вскоре появилась на обложке журнала Elle. Она, пожалуй, больше всего известна как модель нижнего белья и одна из самых узнаваемых лиц Victoria’s Secret.
Амбросио также снималась в музыкальных клипах Ферги и Канье Уэста, но на этом не остановилась и попробовала себя в кино. Причем сразу в бондиане — сыграла теннисистку в картине "Казино Рояль".
А потом последовали роли в комедии "Здравствуй, папа, Новый год!", экшене по комиксам о черепашках-ниндзя и сериале "Американская домохозяйка".
Амбросио родилась в маленьком городке на юге Бразилии и мечтала о подиуме с восьми лет. Уже в 12 начала карьеру и вскоре появилась на обложке журнала Elle. Она, пожалуй, больше всего известна как модель нижнего белья и одна из самых узнаваемых лиц Victoria’s Secret.
Амбросио также снималась в музыкальных клипах Ферги и Канье Уэста, но на этом не остановилась и попробовала себя в кино. Причем сразу в бондиане — сыграла теннисистку в картине "Казино Рояль".
А потом последовали роли в комедии "Здравствуй, папа, Новый год!", экшене по комиксам о черепашках-ниндзя и сериале "Американская домохозяйка".
Еще одна "девушка Бонда" с модельным прошлым — уроженка Бердянска Ольга Куриленко.
Перед тем как составить Дэниелу Крейгу достойную пару в "Кванте милосердия", Ольга делала карьеру на подиуме в Париже. Она была лицом Clarins и Helena Rubinstein, моделью для Roberto Cavalli и Kenzo, появлялась на обложках гламурных журналов.
Но потом решила стать актрисой: сначала в малобюджетном фильме "Перст любви", потом в киноадаптации компьютерных игр "Хитмэн" и после — в бондиане.
Актерский талант Ольги заметили и пригласили в исторический триллер "Центурион". Куриленко снималась у таких культовых режиссеров, как Терренс Малик, Джузеппе Торнаторе, Терри Гиллиам. И в планах у нее несколько актерских проектов.
Еще одна "девушка Бонда" с модельным прошлым — уроженка Бердянска Ольга Куриленко.
Перед тем как составить Дэниелу Крейгу достойную пару в "Кванте милосердия", Ольга делала карьеру на подиуме в Париже. Она была лицом Clarins и Helena Rubinstein, моделью для Roberto Cavalli и Kenzo, появлялась на обложках гламурных журналов.
Но потом решила стать актрисой: сначала в малобюджетном фильме "Перст любви", потом в киноадаптации компьютерных игр "Хитмэн" и после — в бондиане.
Актерский талант Ольги заметили и пригласили в исторический триллер "Центурион". Куриленко снималась у таких культовых режиссеров, как Терренс Малик, Джузеппе Торнаторе, Терри Гиллиам. И в планах у нее несколько актерских проектов.
Коллега Ольги с российскими корнями и модельными контрактами — Милла Йовович. Она начала карьеру в девять лет, участвовала в кампаниях L'Oreal, Revlon и Versace. Сотрудничала с Hugo Boss, Guess, Calvin Klein и параллельно пыталась пробиться в кино.
Начинала с второстепенных ролей, а открыл ее французский режиссер Люк Бессон. Он снял Миллу в главной роли в фильме "Пятый элемент", что сразу сделало ее звездой больших экранов. Рыжеволосая инопланетянка понравилась зрителям.
После такого успеха Милла сосредоточилась на фильмах: ее знаковые роли — во франшизе "Обитель зла", картинах "Мушкетеры", "Ультрафиолет".
Коллега Ольги с российскими корнями и модельными контрактами — Милла Йовович. Она начала карьеру в девять лет, участвовала в кампаниях L'Oreal, Revlon и Versace. Сотрудничала с Hugo Boss, Guess, Calvin Klein и параллельно пыталась пробиться в кино.
Начинала с второстепенных ролей, а открыл ее французский режиссер Люк Бессон. Он снял Миллу в главной роли в фильме "Пятый элемент", что сразу сделало ее звездой больших экранов. Рыжеволосая инопланетянка понравилась зрителям.
После такого успеха Милла сосредоточилась на фильмах: ее знаковые роли — во франшизе "Обитель зла", картинах "Мушкетеры", "Ультрафиолет".
Кстати, на роль в "Пятом элементе" проходила кастинг другая модель — Диана Крюгер.
Роль не получила, хотя уже была довольно известна: работала с Christian Dior, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana и Armani. Отказ ее не смутил, тем более что Бессон сам рекомендовал Диане поменять фамилию с Хайдкрюгер на более простую в произношении Крюгер и сосредоточиться на кино, а не на модельной деятельности.
Диана прошла курс актерского мастерства, снялась в исторической "Трое" с Орландо Блумом, приключенческом боевике "Сокровище нации" с Николасом Кейджем. А потом у Квентина Тарантино в "Бесславных ублюдках". И актерский талант Дианы тоже отметили: в 2017-м за фильм "На пределе" она получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.
Кстати, на роль в "Пятом элементе" проходила кастинг другая модель — Диана Крюгер.
Роль не получила, хотя уже была довольно известна: работала с Christian Dior, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana и Armani. Отказ ее не смутил, тем более что Бессон сам рекомендовал Диане поменять фамилию с Хайдкрюгер на более простую в произношении Крюгер и сосредоточиться на кино, а не на модельной деятельности.
Диана прошла курс актерского мастерства, снялась в исторической "Трое" с Орландо Блумом, приключенческом боевике "Сокровище нации" с Николасом Кейджем. А потом у Квентина Тарантино в "Бесславных ублюдках". И актерский талант Дианы тоже отметили: в 2017-м за фильм "На пределе" она получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.
Люк Бессон, наверное, главный "открыватель" актерских талантов среди моделей.
Именно роль в его фильме стала кинодебютом для топ-модели из Магадана Саши Лусс.
Она считалась одной из самых востребованных по версии сайта models.com. Снималась для календаря Pirelli, работала с Chanel, была лицом линии Dior Beauty, Carolina Herrera. Но мечтала о кино.
Бессон утвердил ее на эпизодическую роль в фильме "Валериан и тысяча планет", а через пару лет снял шпионский экшен-триллер "Анна". Там Саша уже стала главным действующим лицом. Компанию ей составили Киллиан Мерфи, Люк Эванс, Александр Петров.
Люк Бессон, наверное, главный "открыватель" актерских талантов среди моделей.
Именно роль в его фильме стала кинодебютом для топ-модели из Магадана Саши Лусс.
Она считалась одной из самых востребованных по версии сайта models.com. Снималась для календаря Pirelli, работала с Chanel, была лицом линии Dior Beauty, Carolina Herrera. Но мечтала о кино.
Бессон утвердил ее на эпизодическую роль в фильме "Валериан и тысяча планет", а через пару лет снял шпионский экшен-триллер "Анна". Там Саша уже стала главным действующим лицом. Компанию ей составили Киллиан Мерфи, Люк Эванс, Александр Петров.
Другая россиянка — Ирина Шейк — тоже успевает не только представлять Armani, Lacoste, La Perla или Givenchy, но и сниматься в кино. И заслуги экс-бойфренда, актера и режиссера Брэдли Купера, в этом нет.
Ирина сначала стала лицом бренда Intimissimi, первой российской моделью, попавшей на обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue, послом марки L’Oreal Paris и очаровала всех на подиумах. А потом появилась в короткометражке "Агент" и следом — в блокбастере "Геракл". Там она сыграла жену главного героя в исполнении Дуэйна Джонсона.
Другая россиянка — Ирина Шейк — тоже успевает не только представлять Armani, Lacoste, La Perla или Givenchy, но и сниматься в кино. И заслуги экс-бойфренда, актера и режиссера Брэдли Купера, в этом нет.
Ирина сначала стала лицом бренда Intimissimi, первой российской моделью, попавшей на обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue, послом марки L’Oreal Paris и очаровала всех на подиумах. А потом появилась в короткометражке "Агент" и следом — в блокбастере "Геракл". Там она сыграла жену главного героя в исполнении Дуэйна Джонсона.
Роскошная Моника Беллуччи начинала карьеру именно как модель.
Это было хобби, чтобы оплатить учебу. Но предложения следовали одно за другим: Valentino, Prada, Ferretti, Hermes, Revlon.
В кино начинала с итальянских комедий, а англоязычным дебютом стала роль в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Дракула". После этого Монику пригласили в международные голливудские проекты с другими звездами.
Фурор произвела "Малена", а подтвердили успех роли Клеопатры в "Астериксе и Обеликсе", королевы в "Братьях Гримм" и женщины Бонда в "007: Спектр".
Впрочем, от модельной карьеры Беллуччи не отказывается: продолжает сотрудничать и дружить с Dolce & Gabbana и участвовать в фотосессиях.
Роскошная Моника Беллуччи начинала карьеру именно как модель.
Это было хобби, чтобы оплатить учебу. Но предложения следовали одно за другим: Valentino, Prada, Ferretti, Hermes, Revlon.
В кино начинала с итальянских комедий, а англоязычным дебютом стала роль в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Дракула". После этого Монику пригласили в международные голливудские проекты с другими звездами.
Фурор произвела "Малена", а подтвердили успех роли Клеопатры в "Астериксе и Обеликсе", королевы в "Братьях Гримм" и женщины Бонда в "007: Спектр".
Впрочем, от модельной карьеры Беллуччи не отказывается: продолжает сотрудничать и дружить с Dolce & Gabbana и участвовать в фотосессиях.
Кара Делевинь, как и Саша Лусс, снялась в фильме "Валериан и тысяча планет". Она — лицо Burberry, Topshop, муза Карла Лагерфельда.
"Меня запомнили потому, что мне было абсолютно плевать на моду", — признавалась как-то Кара, которая мечтала о сцене и кино с детства. Возможно поэтому, после успеха на подиуме (она участвовала в показах Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney, Chanel), Делевинь стала больше внимания обращать на съемки. Тем более что к тому времени уже стала знаменитостью (особенно всем запомнились ее густые брови).
Делевинь начинала в кино с эпизода в "Анне Карениной" Джо Райта, потом были "Бумажные города" (уже главная роль), "Отряд самоубийц", сериал "Карнивал Роу".
Кара Делевинь, как и Саша Лусс, снялась в фильме "Валериан и тысяча планет". Она — лицо Burberry, Topshop, муза Карла Лагерфельда.
"Меня запомнили потому, что мне было абсолютно плевать на моду", — признавалась как-то Кара, которая мечтала о сцене и кино с детства. Возможно поэтому, после успеха на подиуме (она участвовала в показах Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney, Chanel), Делевинь стала больше внимания обращать на съемки. Тем более что к тому времени уже стала знаменитостью (особенно всем запомнились ее густые брови).
Делевинь начинала в кино с эпизода в "Анне Карениной" Джо Райта, потом были "Бумажные города" (уже главная роль), "Отряд самоубийц", сериал "Карнивал Роу".
О модельной карьере номинантки на "Золотой глобус" Кэмерон Диас мало кто вспоминает.
А между тем начинала она со съемок в рекламах Calvin Klein и Levi’s и была довольно востребованной. Но потом Диас в агентстве посоветовали пройти кастинг на фильм "Маска". Дальше известно: Кэмерон утвердили на роль певицы Тины Карлайл.
Кэм вошла во вкус, прошла курсы актерского мастерства и снялась в картинах, за которые ее так любят. Жизнерадостная Диас умеет поднимать настроение: "Все без ума от Мэри", "Свадьба лучшего друга", "Отпуск по обмену".
Но снималась она и в драматических ролях — в "Ванильном небе", "Бандах Нью-Йорка" или "Быть Джоном Малковичем". Все-таки актерский талант у нее точно есть.
О модельной карьере номинантки на "Золотой глобус" Кэмерон Диас мало кто вспоминает.
А между тем начинала она со съемок в рекламах Calvin Klein и Levi’s и была довольно востребованной. Но потом Диас в агентстве посоветовали пройти кастинг на фильм "Маска". Дальше известно: Кэмерон утвердили на роль певицы Тины Карлайл.
Кэм вошла во вкус, прошла курсы актерского мастерства и снялась в картинах, за которые ее так любят. Жизнерадостная Диас умеет поднимать настроение: "Все без ума от Мэри", "Свадьба лучшего друга", "Отпуск по обмену".
Но снималась она и в драматических ролях — в "Ванильном небе", "Бандах Нью-Йорка" или "Быть Джоном Малковичем". Все-таки актерский талант у нее точно есть.
Британская супермодель и еще одна из "ангелов" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли вообще хотела стать пиарщиком в модельном агентстве.
Но там оценили ее данные и предложили самой стать моделью.
Рози участвовала в рекламных кампаниях Abercrombie & Fitch, Bloomingdale's, Pepe Jeans, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger. А потом вдруг решила сняться в кино и сразу заменила Меган Фокс во франшизе "Трансформеры".
Фильм, правда, критики не оценили, но уже следующий проект стал культовым: картина "Безумный Макс: Дорога ярости". Может быть, бойфренд Джейсон Стэтхэм помог Рози в актерском мастерстве?
Британская супермодель и еще одна из "ангелов" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли вообще хотела стать пиарщиком в модельном агентстве.
Но там оценили ее данные и предложили самой стать моделью.
Рози участвовала в рекламных кампаниях Abercrombie & Fitch, Bloomingdale's, Pepe Jeans, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger. А потом вдруг решила сняться в кино и сразу заменила Меган Фокс во франшизе "Трансформеры".
Фильм, правда, критики не оценили, но уже следующий проект стал культовым: картина "Безумный Макс: Дорога ярости". Может быть, бойфренд Джейсон Стэтхэм помог Рози в актерском мастерстве?