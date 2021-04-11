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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210411/modeli-1727593783.html
Общее прошлое Беллуччи, Шейк и Крюгер. Почему модели стали актрисами
Общее прошлое Беллуччи, Шейк и Крюгер. Почему модели стали актрисами
Бразильская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио отмечает 40-летний юбилей. Она не только успешно ходит по подиуму и выступает лицом... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T08:15
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Бразильская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио отмечает 40-летний юбилей. Она не только успешно ходит по подиуму и выступает лицом многих брендов, но и снимается в кино. И она такая не одна: фотогеничность на большом экране демонстрируют многие ее коллеги. О моделях, ставших актрисами, — в материале РИА Новости.
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звезды, подиум, мода, знаменитости, chanel, carolina herrera new york, dolce & gabbana, канье уэст, giorgio armani , hermes, christian dior, фрэнсис форд коппола, ольга куриленко, терренс гиллиам, дэниел крейг, меган фокс, дуэйн джонсон, кара делевинь, милла йовович, орландо блум , киллиан мерфи, джейсон стэтхэм, брэдли купер, квентин тарантино, кира найтли, люк бессон, фото, алессандра амбросио, ирина шейк

Общее прошлое Беллуччи, Шейк и Крюгер. Почему модели стали актрисами

08:15 11.04.2021 (обновлено: 11:40 11.04.2021)
 
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Бразильская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио отмечает 40-летний юбилей. Она не только успешно ходит по подиуму и выступает лицом многих брендов, но и снимается в кино. И она такая не одна: фотогеничность на большом экране демонстрируют многие ее коллеги. О моделях, ставших актрисами, — в материале РИА Новости.
© AFP 2021 / Invision/Getty Images/John Parra, Babelsberg Film GmbH (2006)

Амбросио родилась в маленьком городке на юге Бразилии и мечтала о подиуме с восьми лет. Уже в 12 начала карьеру и вскоре появилась на обложке журнала Elle. Она, пожалуй, больше всего известна как модель нижнего белья и одна из самых узнаваемых лиц Victoria’s Secret.

Амбросио также снималась в музыкальных клипах Ферги и Канье Уэста, но на этом не остановилась и попробовала себя в кино. Причем сразу в бондиане — сыграла теннисистку в картине "Казино Рояль".

А потом последовали роли в комедии "Здравствуй, папа, Новый год!", экшене по комиксам о черепашках-ниндзя и сериале "Американская домохозяйка".

Алессандра Амбросио и ее героиня в Казино Рояль
1 из 10

Амбросио родилась в маленьком городке на юге Бразилии и мечтала о подиуме с восьми лет. Уже в 12 начала карьеру и вскоре появилась на обложке журнала Elle. Она, пожалуй, больше всего известна как модель нижнего белья и одна из самых узнаваемых лиц Victoria’s Secret.

Амбросио также снималась в музыкальных клипах Ферги и Канье Уэста, но на этом не остановилась и попробовала себя в кино. Причем сразу в бондиане — сыграла теннисистку в картине "Казино Рояль".

А потом последовали роли в комедии "Здравствуй, папа, Новый год!", экшене по комиксам о черепашках-ниндзя и сериале "Американская домохозяйка".

© AFP 2021 / Invision/Getty Images/John Parra, Babelsberg Film GmbH (2006)
© AP Photo / Invision/Jonathan Short, Columbia Pictures (2008)

Еще одна "девушка Бонда" с модельным прошлым — уроженка Бердянска Ольга Куриленко.

Перед тем как составить Дэниелу Крейгу достойную пару в "Кванте милосердия", Ольга делала карьеру на подиуме в Париже. Она была лицом Clarins и Helena Rubinstein, моделью для Roberto Cavalli и Kenzo, появлялась на обложках гламурных журналов.

Но потом решила стать актрисой: сначала в малобюджетном фильме "Перст любви", потом в киноадаптации компьютерных игр "Хитмэн" и после — в бондиане.

Актерский талант Ольги заметили и пригласили в исторический триллер "Центурион". Куриленко снималась у таких культовых режиссеров, как Терренс Малик, Джузеппе Торнаторе, Терри Гиллиам. И в планах у нее несколько актерских проектов.

Ольга Куриленко и ее героиня в Квант милосердия
2 из 10

Еще одна "девушка Бонда" с модельным прошлым — уроженка Бердянска Ольга Куриленко.

Перед тем как составить Дэниелу Крейгу достойную пару в "Кванте милосердия", Ольга делала карьеру на подиуме в Париже. Она была лицом Clarins и Helena Rubinstein, моделью для Roberto Cavalli и Kenzo, появлялась на обложках гламурных журналов.

Но потом решила стать актрисой: сначала в малобюджетном фильме "Перст любви", потом в киноадаптации компьютерных игр "Хитмэн" и после — в бондиане.

Актерский талант Ольги заметили и пригласили в исторический триллер "Центурион". Куриленко снималась у таких культовых режиссеров, как Терренс Малик, Джузеппе Торнаторе, Терри Гиллиам. И в планах у нее несколько актерских проектов.

© AP Photo / Invision/Jonathan Short, Columbia Pictures (2008)
© AFP 2021 / Getty Images/Kevin Winter, Gaumont (1997)

Коллега Ольги с российскими корнями и модельными контрактами — Милла Йовович. Она начала карьеру в девять лет, участвовала в кампаниях L'Oreal, Revlon и Versace. Сотрудничала с Hugo Boss, Guess, Calvin Klein и параллельно пыталась пробиться в кино.

Начинала с второстепенных ролей, а открыл ее французский режиссер Люк Бессон. Он снял Миллу в главной роли в фильме "Пятый элемент", что сразу сделало ее звездой больших экранов. Рыжеволосая инопланетянка понравилась зрителям.

После такого успеха Милла сосредоточилась на фильмах: ее знаковые роли — во франшизе "Обитель зла", картинах "Мушкетеры", "Ультрафиолет".

Милла Йовович и ее героиня в Пятом элементе
3 из 10

Коллега Ольги с российскими корнями и модельными контрактами — Милла Йовович. Она начала карьеру в девять лет, участвовала в кампаниях L'Oreal, Revlon и Versace. Сотрудничала с Hugo Boss, Guess, Calvin Klein и параллельно пыталась пробиться в кино.

Начинала с второстепенных ролей, а открыл ее французский режиссер Люк Бессон. Он снял Миллу в главной роли в фильме "Пятый элемент", что сразу сделало ее звездой больших экранов. Рыжеволосая инопланетянка понравилась зрителям.

После такого успеха Милла сосредоточилась на фильмах: ее знаковые роли — во франшизе "Обитель зла", картинах "Мушкетеры", "Ультрафиолет".

© AFP 2021 / Getty Images/Kevin Winter, Gaumont (1997)
© AP Photo / Invision/Evan Agostini, A Band Apart (2009)

Кстати, на роль в "Пятом элементе" проходила кастинг другая модель — Диана Крюгер.

Роль не получила, хотя уже была довольно известна: работала с Christian Dior, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana и Armani. Отказ ее не смутил, тем более что Бессон сам рекомендовал Диане поменять фамилию с Хайдкрюгер на более простую в произношении Крюгер и сосредоточиться на кино, а не на модельной деятельности.

Диана прошла курс актерского мастерства, снялась в исторической "Трое" с Орландо Блумом, приключенческом боевике "Сокровище нации" с Николасом Кейджем. А потом у Квентина Тарантино в "Бесславных ублюдках". И актерский талант Дианы тоже отметили: в 2017-м за фильм "На пределе" она получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Диана Крюгер и ее героиня в Бесславных ублюдках
4 из 10

Кстати, на роль в "Пятом элементе" проходила кастинг другая модель — Диана Крюгер.

Роль не получила, хотя уже была довольно известна: работала с Christian Dior, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana и Armani. Отказ ее не смутил, тем более что Бессон сам рекомендовал Диане поменять фамилию с Хайдкрюгер на более простую в произношении Крюгер и сосредоточиться на кино, а не на модельной деятельности.

Диана прошла курс актерского мастерства, снялась в исторической "Трое" с Орландо Блумом, приключенческом боевике "Сокровище нации" с Николасом Кейджем. А потом у Квентина Тарантино в "Бесславных ублюдках". И актерский талант Дианы тоже отметили: в 2017-м за фильм "На пределе" она получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini, A Band Apart (2009)
© AFP 2021 / Alberto Pizzoli, Canal+ [fr] (2019)

Люк Бессон, наверное, главный "открыватель" актерских талантов среди моделей.

Именно роль в его фильме стала кинодебютом для топ-модели из Магадана Саши Лусс.

Она считалась одной из самых востребованных по версии сайта models.com. Снималась для календаря Pirelli, работала с Chanel, была лицом линии Dior Beauty, Carolina Herrera. Но мечтала о кино.

Бессон утвердил ее на эпизодическую роль в фильме "Валериан и тысяча планет", а через пару лет снял шпионский экшен-триллер "Анна". Там Саша уже стала главным действующим лицом. Компанию ей составили Киллиан Мерфи, Люк Эванс, Александр Петров.

 Саша Лусс и ее героиня в фильме Анна
5 из 10

Люк Бессон, наверное, главный "открыватель" актерских талантов среди моделей.

Именно роль в его фильме стала кинодебютом для топ-модели из Магадана Саши Лусс.

Она считалась одной из самых востребованных по версии сайта models.com. Снималась для календаря Pirelli, работала с Chanel, была лицом линии Dior Beauty, Carolina Herrera. Но мечтала о кино.

Бессон утвердил ее на эпизодическую роль в фильме "Валериан и тысяча планет", а через пару лет снял шпионский экшен-триллер "Анна". Там Саша уже стала главным действующим лицом. Компанию ей составили Киллиан Мерфи, Люк Эванс, Александр Петров.

© AFP 2021 / Alberto Pizzoli, Canal+ [fr] (2019)
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan, Flynn Picture Company (2014)

Другая россиянка — Ирина Шейк — тоже успевает не только представлять Armani, Lacoste, La Perla или Givenchy, но и сниматься в кино. И заслуги экс-бойфренда, актера и режиссера Брэдли Купера, в этом нет.

Ирина сначала стала лицом бренда Intimissimi, первой российской моделью, попавшей на обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue, послом марки L’Oreal Paris и очаровала всех на подиумах. А потом появилась в короткометражке "Агент" и следом — в блокбастере "Геракл". Там она сыграла жену главного героя в исполнении Дуэйна Джонсона.

Ирина Шейк и ее героиня в Геракле
6 из 10

Другая россиянка — Ирина Шейк — тоже успевает не только представлять Armani, Lacoste, La Perla или Givenchy, но и сниматься в кино. И заслуги экс-бойфренда, актера и режиссера Брэдли Купера, в этом нет.

Ирина сначала стала лицом бренда Intimissimi, первой российской моделью, попавшей на обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue, послом марки L’Oreal Paris и очаровала всех на подиумах. А потом появилась в короткометражке "Агент" и следом — в блокбастере "Геракл". Там она сыграла жену главного героя в исполнении Дуэйна Джонсона.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan, Flynn Picture Company (2014)
© AFP 2021 / Ander Gillenea, Medusa Produzione (2000)

Роскошная Моника Беллуччи начинала карьеру именно как модель.

Это было хобби, чтобы оплатить учебу. Но предложения следовали одно за другим: Valentino, Prada, Ferretti, Hermes, Revlon.

В кино начинала с итальянских комедий, а англоязычным дебютом стала роль в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Дракула". После этого Монику пригласили в международные голливудские проекты с другими звездами.

Фурор произвела "Малена", а подтвердили успех роли Клеопатры в "Астериксе и Обеликсе", королевы в "Братьях Гримм" и женщины Бонда в "007: Спектр".

Впрочем, от модельной карьеры Беллуччи не отказывается: продолжает сотрудничать и дружить с Dolce & Gabbana и участвовать в фотосессиях.

Моника Белуччи и ее героиня в Малене
7 из 10

Роскошная Моника Беллуччи начинала карьеру именно как модель.

Это было хобби, чтобы оплатить учебу. Но предложения следовали одно за другим: Valentino, Prada, Ferretti, Hermes, Revlon.

В кино начинала с итальянских комедий, а англоязычным дебютом стала роль в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Дракула". После этого Монику пригласили в международные голливудские проекты с другими звездами.

Фурор произвела "Малена", а подтвердили успех роли Клеопатры в "Астериксе и Обеликсе", королевы в "Братьях Гримм" и женщины Бонда в "007: Спектр".

Впрочем, от модельной карьеры Беллуччи не отказывается: продолжает сотрудничать и дружить с Dolce & Gabbana и участвовать в фотосессиях.

© AFP 2021 / Ander Gillenea, Medusa Produzione (2000)
© AFP 2021 / Angela Weiss, Amazon Studios (2019)

Кара Делевинь, как и Саша Лусс, снялась в фильме "Валериан и тысяча планет". Она — лицо Burberry, Topshop, муза Карла Лагерфельда.

"Меня запомнили потому, что мне было абсолютно плевать на моду", — признавалась как-то Кара, которая мечтала о сцене и кино с детства. Возможно поэтому, после успеха на подиуме (она участвовала в показах Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney, Chanel), Делевинь стала больше внимания обращать на съемки. Тем более что к тому времени уже стала знаменитостью (особенно всем запомнились ее густые брови).

Делевинь начинала в кино с эпизода в "Анне Карениной" Джо Райта, потом были "Бумажные города" (уже главная роль), "Отряд самоубийц", сериал "Карнивал Роу".

Кара Делевинь и ее героиня в фильме Карнивал Роу
8 из 10

Кара Делевинь, как и Саша Лусс, снялась в фильме "Валериан и тысяча планет". Она — лицо Burberry, Topshop, муза Карла Лагерфельда.

"Меня запомнили потому, что мне было абсолютно плевать на моду", — признавалась как-то Кара, которая мечтала о сцене и кино с детства. Возможно поэтому, после успеха на подиуме (она участвовала в показах Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney, Chanel), Делевинь стала больше внимания обращать на съемки. Тем более что к тому времени уже стала знаменитостью (особенно всем запомнились ее густые брови).

Делевинь начинала в кино с эпизода в "Анне Карениной" Джо Райта, потом были "Бумажные города" (уже главная роль), "Отряд самоубийц", сериал "Карнивал Роу".

© AFP 2021 / Angela Weiss, Amazon Studios (2019)
© AP Photo / Invision/Joel Ryan, Dark Horse Entertainment (1994)

О модельной карьере номинантки на "Золотой глобус" Кэмерон Диас мало кто вспоминает.

А между тем начинала она со съемок в рекламах Calvin Klein и Levi’s и была довольно востребованной. Но потом Диас в агентстве посоветовали пройти кастинг на фильм "Маска". Дальше известно: Кэмерон утвердили на роль певицы Тины Карлайл.

Кэм вошла во вкус, прошла курсы актерского мастерства и снялась в картинах, за которые ее так любят. Жизнерадостная Диас умеет поднимать настроение: "Все без ума от Мэри", "Свадьба лучшего друга", "Отпуск по обмену".

Но снималась она и в драматических ролях — в "Ванильном небе", "Бандах Нью-Йорка" или "Быть Джоном Малковичем". Все-таки актерский талант у нее точно есть.

Камерон Диас и ее героиня в Маске
9 из 10

О модельной карьере номинантки на "Золотой глобус" Кэмерон Диас мало кто вспоминает.

А между тем начинала она со съемок в рекламах Calvin Klein и Levi’s и была довольно востребованной. Но потом Диас в агентстве посоветовали пройти кастинг на фильм "Маска". Дальше известно: Кэмерон утвердили на роль певицы Тины Карлайл.

Кэм вошла во вкус, прошла курсы актерского мастерства и снялась в картинах, за которые ее так любят. Жизнерадостная Диас умеет поднимать настроение: "Все без ума от Мэри", "Свадьба лучшего друга", "Отпуск по обмену".

Но снималась она и в драматических ролях — в "Ванильном небе", "Бандах Нью-Йорка" или "Быть Джоном Малковичем". Все-таки актерский талант у нее точно есть.

© AP Photo / Invision/Joel Ryan, Dark Horse Entertainment (1994)
© AP Photo / Invision/Evan Agostini, Kennedy Miller Productions (2015)

Британская супермодель и еще одна из "ангелов" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли вообще хотела стать пиарщиком в модельном агентстве.

Но там оценили ее данные и предложили самой стать моделью.

Рози участвовала в рекламных кампаниях Abercrombie & Fitch, Bloomingdale's, Pepe Jeans, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger. А потом вдруг решила сняться в кино и сразу заменила Меган Фокс во франшизе "Трансформеры".

Фильм, правда, критики не оценили, но уже следующий проект стал культовым: картина "Безумный Макс: Дорога ярости". Может быть, бойфренд Джейсон Стэтхэм помог Рози в актерском мастерстве?

Рози Хантингтон-Уайтл и ее героиня в Безумном Максе
10 из 10

Британская супермодель и еще одна из "ангелов" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли вообще хотела стать пиарщиком в модельном агентстве.

Но там оценили ее данные и предложили самой стать моделью.

Рози участвовала в рекламных кампаниях Abercrombie & Fitch, Bloomingdale's, Pepe Jeans, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger. А потом вдруг решила сняться в кино и сразу заменила Меган Фокс во франшизе "Трансформеры".

Фильм, правда, критики не оценили, но уже следующий проект стал культовым: картина "Безумный Макс: Дорога ярости". Может быть, бойфренд Джейсон Стэтхэм помог Рози в актерском мастерстве?

© AP Photo / Invision/Evan Agostini, Kennedy Miller Productions (2015)
 
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