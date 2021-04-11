Общее прошлое Беллуччи, Шейк и Крюгер. Почему модели стали актрисами

Амбросио родилась в маленьком городке на юге Бразилии и мечтала о подиуме с восьми лет. Уже в 12 начала карьеру и вскоре появилась на обложке журнала Elle. Она, пожалуй, больше всего известна как модель нижнего белья и одна из самых узнаваемых лиц Victoria’s Secret.

Амбросио также снималась в музыкальных клипах Ферги и Канье Уэста, но на этом не остановилась и попробовала себя в кино. Причем сразу в бондиане — сыграла теннисистку в картине "Казино Рояль".

А потом последовали роли в комедии "Здравствуй, папа, Новый год!", экшене по комиксам о черепашках-ниндзя и сериале "Американская домохозяйка".