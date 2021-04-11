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Минтруд изменил ряд правил использования маткапитала
Минтруд изменил ряд правил использования маткапитала
Некоторые правила использования материнского капитала изменились с 11 апреля. Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу в воскресенье. РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T03:57
2021-04-11T07:25
россия
материнский капитал
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
общество
экономика
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Некоторые правила использования материнского капитала изменились с 11 апреля. Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу в воскресенье.Ранее правительство одобрило проект о полномочиях Минтруда по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.Как поясняли в феврале в ведомстве, новые полномочия Минтруда связаны с принятием в прошлом году федерального закона, позволяющего родителям управлять средствами маткапитала более гибко. В министерства отметили, что ранее порядок действий для перевода средств на накопительную пенсию в случае, если родители уже отзывали их на другие цели и не воспользовались ими, отсутствовал.Теперь родители получили возможность в течение полугода со дня возврата средств на счет в ПФР решить, на что пойдут эти деньги, написав соответствующее заявление. При этом в случае, если за этот срок решение так и не было принято, его можно продлить еще один раз, также написав заявление в Пенсионный фонд.Если решение не было принято, то в течение трех месяцев средства маткапитала по умолчанию пойдут на накопительную пенсию.В начале апреля пресс служба Минтруда сообщила, что ведомство упростит направление материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей. Как пояснили в министерстве, упрощается механизм оформления выплат. Необходимые для этого сведения о доходах членов семьи могут быть получены органом исполнительной власти субъекта или территориальным органом ПФР в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.Сейчас для оформления выплат гражданам необходимо лично предоставлять сведения о доходах в органы соцзащиты, если речь идет о назначении выплат на первого ребенка, или в Пенсионный фонд, если речь идет о назначении выплат на второго ребенка из средств материнского капитала, уточнили в министерстве.
https://realty.ria.ru/20210325/ipoteka-1602862726.html
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россия, материнский капитал, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество, экономика

Минтруд изменил ряд правил использования маткапитала

03:57 11.04.2021 (обновлено: 07:25 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный сертификат на материнский капитал
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Некоторые правила использования материнского капитала изменились с 11 апреля. Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу в воскресенье.
Ранее правительство одобрило проект о полномочиях Минтруда по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.
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Как поясняли в феврале в ведомстве, новые полномочия Минтруда связаны с принятием в прошлом году федерального закона, позволяющего родителям управлять средствами маткапитала более гибко. В министерства отметили, что ранее порядок действий для перевода средств на накопительную пенсию в случае, если родители уже отзывали их на другие цели и не воспользовались ими, отсутствовал.
Теперь родители получили возможность в течение полугода со дня возврата средств на счет в ПФР решить, на что пойдут эти деньги, написав соответствующее заявление. При этом в случае, если за этот срок решение так и не было принято, его можно продлить еще один раз, также написав заявление в Пенсионный фонд.
Если решение не было принято, то в течение трех месяцев средства маткапитала по умолчанию пойдут на накопительную пенсию.
В начале апреля пресс служба Минтруда сообщила, что ведомство упростит направление материнского капитала на ежемесячные выплаты на детей. Как пояснили в министерстве, упрощается механизм оформления выплат. Необходимые для этого сведения о доходах членов семьи могут быть получены органом исполнительной власти субъекта или территориальным органом ПФР в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.
Сейчас для оформления выплат гражданам необходимо лично предоставлять сведения о доходах в органы соцзащиты, если речь идет о назначении выплат на первого ребенка, или в Пенсионный фонд, если речь идет о назначении выплат на второго ребенка из средств материнского капитала, уточнили в министерстве.
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РоссияМатеринский капиталМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Пенсионный фонд РФОбществоЭкономика
 
 
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