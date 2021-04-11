Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
© AP Photo / Turkish Presidency
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал упрямой и нереалистичной позицию президента Турции Тайипа Эрдогана в части непризнания российского статуса Крыма и заверил, что полуостров никогда не вернется под контроль Украины.
Ранее Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее принципиальная позиция - непризнание аннексии Крыма.
"Слышим это не в первый раз. Это упрямая и нереалистичная позиция. От многократного повторения этого мнения Крым не вернется в состав Украины… никогда. На так называемой "Крымской платформе" можно тысячу раз говорить слово "халва", но от этого во рту слаще не станет, и нынешний статус Крыма как составной части России не изменится", - сказал РИА Новости Цеков.
Кроме того, по его словам, спекуляции турецких властей относительно межнациональных отношений в Крыму, вызывают по меньшей мере недоумение.
"К примеру, права крымских татар и украинцев, проживающих в Крыму, не только не нарушаются, но более существенны, чем во времена нахождения полуострова в составе Украины", - подчеркнул сенатор.