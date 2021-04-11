https://ria.ru/20210411/krym-1727736198.html

Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой

Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал упрямой и нереалистичной позицию президента Турции Тайипа Эрдогана в... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T00:09

2021-04-11T00:09

2021-04-11T00:09

турция

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал упрямой и нереалистичной позицию президента Турции Тайипа Эрдогана в части непризнания российского статуса Крыма и заверил, что полуостров никогда не вернется под контроль Украины.Ранее Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее принципиальная позиция - непризнание аннексии Крыма.Кроме того, по его словам, спекуляции турецких властей относительно межнациональных отношений в Крыму, вызывают по меньшей мере недоумение."К примеру, права крымских татар и украинцев, проживающих в Крыму, не только не нарушаются, но более существенны, чем во времена нахождения полуострова в составе Украины", - подчеркнул сенатор.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

https://ria.ru/20210410/krym-1727727704.html

https://ria.ru/20210409/krym-1727508182.html

турция

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, республика крым, украина, в мире