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Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой
Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал упрямой и нереалистичной позицию президента Турции Тайипа Эрдогана в... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T00:09
2021-04-11T00:09
турция
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал упрямой и нереалистичной позицию президента Турции Тайипа Эрдогана в части непризнания российского статуса Крыма и заверил, что полуостров никогда не вернется под контроль Украины.Ранее Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее принципиальная позиция - непризнание аннексии Крыма.Кроме того, по его словам, спекуляции турецких властей относительно межнациональных отношений в Крыму, вызывают по меньшей мере недоумение."К примеру, права крымских татар и украинцев, проживающих в Крыму, не только не нарушаются, но более существенны, чем во времена нахождения полуострова в составе Украины", - подчеркнул сенатор.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
https://ria.ru/20210410/krym-1727727704.html
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турция
республика крым
украина
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турция, республика крым, украина, в мире

Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой

00:09 11.04.2021
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© AP Photo / Turkish Presidency
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал упрямой и нереалистичной позицию президента Турции Тайипа Эрдогана в части непризнания российского статуса Крыма и заверил, что полуостров никогда не вернется под контроль Украины.
Ранее Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и ее принципиальная позиция - непризнание аннексии Крыма.
Президент Турции Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
Вчера, 21:24
Зеленский рассказал Эрдогану о "милитаризации" Крыма
"Слышим это не в первый раз. Это упрямая и нереалистичная позиция. От многократного повторения этого мнения Крым не вернется в состав Украины… никогда. На так называемой "Крымской платформе" можно тысячу раз говорить слово "халва", но от этого во рту слаще не станет, и нынешний статус Крыма как составной части России не изменится", - сказал РИА Новости Цеков.
Кроме того, по его словам, спекуляции турецких властей относительно межнациональных отношений в Крыму, вызывают по меньшей мере недоумение.
"К примеру, права крымских татар и украинцев, проживающих в Крыму, не только не нарушаются, но более существенны, чем во времена нахождения полуострова в составе Украины", - подчеркнул сенатор.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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