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В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки
В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки
За сутки в РФ подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 102 986, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T11:03
2021-04-11T11:03
2021-04-11T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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самарская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 102 986, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 337 смертей... За весь период по России умерло 102 986 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 56, Самарской области - 39, Санкт-Петербурге - 19.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, самарская область, санкт-петербург