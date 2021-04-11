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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210411/koronavirus-1727758411.html
В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки
В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки
За сутки в РФ подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 102 986, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T11:03
2021-04-11T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
самарская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 102 986, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 337 смертей... За весь период по России умерло 102 986 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 56, Самарской области - 39, Санкт-Петербурге - 19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, самарская область, санкт-петербург

В России умерли 337 человек с COVID-19 за сутки

11:03 11.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 102 986, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 337 смертей... За весь период по России умерло 102 986 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 56, Самарской области - 39, Санкт-Петербурге - 19.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСамарская областьСанкт-Петербург
 
 
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