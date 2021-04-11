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Миссия МПА СНГ отметила хорошую подготовку референдума в Киргизии
Миссия МПА СНГ отметила хорошую подготовку референдума в Киргизии
Конституционный референдум и местные выборы в Киргизии организованы на хорошем уровне, заявил РИА Новости руководитель мониторинговой группы МПА СНГ,... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T08:40
2021-04-11T12:19
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Конституционный референдум и местные выборы в Киргизии организованы на хорошем уровне, заявил РИА Новости руководитель мониторинговой группы МПА СНГ, председатель комитета маджлиси милли маджлиси оли (верхняя палата парламента) Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности, член постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам Дилшод Рахмон."Кыргызская Республика на достаточно профессиональном уровне подготовилась к проведению референдума. Результат - сегодняшнее активное участие народа непосредственно в волеизъявлении", - заявил Рахмон РИА Новости.Он отметил, что у наблюдателей положительные впечатления от ситуации на участках, а у избирателей - "позитивный дух".Рахмон рассказал также, что мониторинг миссии межпарламентской ассамблеи СНГ проводился в двух форматах - долгосрочное и краткосрочное наблюдение."В рамках долгосрочного наблюдения были задействованы аналитики, эксперты от Международного института развития демократии МПА СНГ. Они провели анализ соответствия избирательного законодательства Кыргызской Республики международным стандартам, региональным стандартам, в особенности конвенции СНГ о стандартах демократических выборов государств-участников МПА СНГ", - сообщил глава миссии.В мониторинговой группе МПА СНГ 54 члена, из которых 23 наблюдателя непосредственно работают в республике, остальные - на участках за ее пределами, в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, России, Таджикистане, Германии и Китае. В Киргизии в день выборов наблюдатели намерены посетить свыше 100 участков.Парламент Киргизии 11 марта одобрил назначение конституционного референдума на 11 апреля. На следующий день соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.Во вносимом на референдум проекте конституции предлагается ввести институт народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации.Кроме того, предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.Также 11 апреля в Киргизии пройдут выборы депутатов органов местного самоуправления.
https://ria.ru/20210411/kirgiziya-1727746090.html
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Голосование президента Киргизии на референдуме по проекту конституции
Президент Киргизии утром проголосовал с супругой на референдуме по проекту конституции. Журналистам он заявил, что республика впервые сама написала основной закон, а не переписывала его у других стран.
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россия, садыр жапаров, снг, белоруссия, киргизия, азербайджан, в мире

Миссия МПА СНГ отметила хорошую подготовку референдума в Киргизии

08:40 11.04.2021 (обновлено: 12:19 11.04.2021)
 
© Sputnik / Жоомарт Ураимов / Перейти в фотобанкКонституционный референдум в Киргизии
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
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БИШКЕК, 11 апр - РИА Новости. Конституционный референдум и местные выборы в Киргизии организованы на хорошем уровне, заявил РИА Новости руководитель мониторинговой группы МПА СНГ, председатель комитета маджлиси милли маджлиси оли (верхняя палата парламента) Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности, член постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам Дилшод Рахмон.
"Кыргызская Республика на достаточно профессиональном уровне подготовилась к проведению референдума. Результат - сегодняшнее активное участие народа непосредственно в волеизъявлении", - заявил Рахмон РИА Новости.
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
08:22
Явка на референдуме в Киргизии за два часа составила 5,04 процента
Он отметил, что у наблюдателей положительные впечатления от ситуации на участках, а у избирателей - "позитивный дух".
Рахмон рассказал также, что мониторинг миссии межпарламентской ассамблеи СНГ проводился в двух форматах - долгосрочное и краткосрочное наблюдение.
"В рамках долгосрочного наблюдения были задействованы аналитики, эксперты от Международного института развития демократии МПА СНГ. Они провели анализ соответствия избирательного законодательства Кыргызской Республики международным стандартам, региональным стандартам, в особенности конвенции СНГ о стандартах демократических выборов государств-участников МПА СНГ", - сообщил глава миссии.
Конституционный референдум в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
06:20
В Киргизии проходит референдум по изменению конституции
В мониторинговой группе МПА СНГ 54 члена, из которых 23 наблюдателя непосредственно работают в республике, остальные - на участках за ее пределами, в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, России, Таджикистане, Германии и Китае. В Киргизии в день выборов наблюдатели намерены посетить свыше 100 участков.
Парламент Киргизии 11 марта одобрил назначение конституционного референдума на 11 апреля. На следующий день соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.
Во вносимом на референдум проекте конституции предлагается ввести институт народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации.
Кроме того, предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.
Также 11 апреля в Киргизии пройдут выборы депутатов органов местного самоуправления.
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 12:32
Парламентские выборы в Киргизии пройдут осенью
 
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