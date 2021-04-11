Карасин: России есть что противопоставить практикам "цветных революций"
20:22 11.04.2021 (обновлено: 20:24 11.04.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия готова противопоставить идеологам и практикам "цветных революций" свою конструктивную активность в вопросах интеграции и подготовки кадров для соседних стран, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Мы хотим достичь новых качественных результатов в подготовке квалифицированных кадров для наших соседей в вузах России, модернизировать логистику миграционных процессов, продвинуть вперед процессы интеграции в Союзном государстве с Белоруссией, с Евразийским экономическим союзом и СНГ. Повестка обширная, и российская сторона готова противопоставить конструктивную активность в этих вопросах разного рода идеологам и практикам "цветных революций". Сил и умения для этого у нас достаточно. Очевидно, что главный критерий в этой работе - привлекательность твоей собственной страны", - сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".
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Он добавил, что уважение к России зависит от многих факторов.
Это и историческое прошлое страны и ее народов, победы в сражениях и войнах, ценностный ряд, состояние науки, литературы, искусства..., состояние самого общества в конце концов. Важно то, что воспитание уважения к себе в первую очередь зависит от нас самих.