https://ria.ru/20210411/karasin-1727805952.html

Карасин: России есть что противопоставить практикам "цветных революций"

Карасин: России есть что противопоставить практикам "цветных революций"

Россия готова противопоставить идеологам и практикам "цветных революций" свою конструктивную активность в вопросах интеграции и подготовки кадров для соседних... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T20:22

2021-04-11T20:22

2021-04-11T20:24

россия

евразийский экономический союз

совет федерации рф

снг

григорий карасин

белоруссия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия готова противопоставить идеологам и практикам "цветных революций" свою конструктивную активность в вопросах интеграции и подготовки кадров для соседних стран, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Мы хотим достичь новых качественных результатов в подготовке квалифицированных кадров для наших соседей в вузах России, модернизировать логистику миграционных процессов, продвинуть вперед процессы интеграции в Союзном государстве с Белоруссией, с Евразийским экономическим союзом и СНГ. Повестка обширная, и российская сторона готова противопоставить конструктивную активность в этих вопросах разного рода идеологам и практикам "цветных революций". Сил и умения для этого у нас достаточно. Очевидно, что главный критерий в этой работе - привлекательность твоей собственной страны", - сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".Он добавил, что уважение к России зависит от многих факторов.

https://ria.ru/20210228/rossiya-1599246001.html

россия

белоруссия

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2021

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россия, евразийский экономический союз, совет федерации рф, снг, григорий карасин, белоруссия