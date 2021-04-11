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Карасин: России есть что противопоставить практикам "цветных революций"
Карасин: России есть что противопоставить практикам "цветных революций"
Россия готова противопоставить идеологам и практикам "цветных революций" свою конструктивную активность в вопросах интеграции и подготовки кадров для соседних... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T20:22
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россия
евразийский экономический союз
совет федерации рф
снг
григорий карасин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия готова противопоставить идеологам и практикам "цветных революций" свою конструктивную активность в вопросах интеграции и подготовки кадров для соседних стран, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Мы хотим достичь новых качественных результатов в подготовке квалифицированных кадров для наших соседей в вузах России, модернизировать логистику миграционных процессов, продвинуть вперед процессы интеграции в Союзном государстве с Белоруссией, с Евразийским экономическим союзом и СНГ. Повестка обширная, и российская сторона готова противопоставить конструктивную активность в этих вопросах разного рода идеологам и практикам "цветных революций". Сил и умения для этого у нас достаточно. Очевидно, что главный критерий в этой работе - привлекательность твоей собственной страны", - сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".Он добавил, что уважение к России зависит от многих факторов.
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россия, евразийский экономический союз, совет федерации рф, снг, григорий карасин, белоруссия

Карасин: России есть что противопоставить практикам "цветных революций"

20:22 11.04.2021 (обновлено: 20:24 11.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия готова противопоставить идеологам и практикам "цветных революций" свою конструктивную активность в вопросах интеграции и подготовки кадров для соседних стран, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Мы хотим достичь новых качественных результатов в подготовке квалифицированных кадров для наших соседей в вузах России, модернизировать логистику миграционных процессов, продвинуть вперед процессы интеграции в Союзном государстве с Белоруссией, с Евразийским экономическим союзом и СНГ. Повестка обширная, и российская сторона готова противопоставить конструктивную активность в этих вопросах разного рода идеологам и практикам "цветных революций". Сил и умения для этого у нас достаточно. Очевидно, что главный критерий в этой работе - привлекательность твоей собственной страны", - сказал Карасин в интервью газете "Коммерсант".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 08:00
Россия сделала цветные революции проблемой Запада
Он добавил, что уважение к России зависит от многих факторов.

Это и историческое прошлое страны и ее народов, победы в сражениях и войнах, ценностный ряд, состояние науки, литературы, искусства..., состояние самого общества в конце концов. Важно то, что воспитание уважения к себе в первую очередь зависит от нас самих.

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Григорий Карасин
глава комитета Совета Федерации по международным делам
 
РоссияЕвразийский экономический союзСовет Федерации РФСНГГригорий КарасинБелоруссия
 
 
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