Эксперт оценил риски возобновления военных действий в Карабахе
БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Риски возобновления военных действий в Карабахе минимизированы на 99%, но нормализация отношений с Ереваном и налаживание экономического сотрудничества займут много лет, заявил исполнительный директор экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав Притчин.
"Риск возобновления военных действий в Карабахе минимален. Форс-мажорные обстоятельства возможны, но в целом, на 99 процентов минимизированы риски возобновления военных действий в силу геополитической, военно-стратегической, дипломатической, международно-правовой ситуаций. У Армении нет ни ресурсов, ни возможностей поменять существующее статус-кво, перед Азербайджаном стоят задачи реализации экономического сотрудничества, нормализации отношений с Ереваном. Нынешний статус-кво в интересах Азербайджана. Ситуация относительно стабильная", - сказал эксперт журналистам в Баку в воскресенье.
По словам эксперта, негативный сценарий выхода из соглашений по Карабаху не рассматривается ни армянскими, ни азербайджанскими аналитиками.
"Практически имплементированы основные пункты заявления (по перемирию в Карабахе – ред.), постепенно идет решение вопросов. Оптимальный сценарий – урегулирование всех вопросов, экономическая активность, нормализация армяно-азербайджанских отношений. Да, он сегодня выглядит немного фантастически. Это многолетняя работа, предстоит очень многое решить, есть подводные камни и риски", - подчеркнул он.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.