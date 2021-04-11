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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210411/karabakh-1727787149.html
Эксперт оценил риски возобновления военных действий в Карабахе
Эксперт оценил риски возобновления военных действий в Карабахе
Риски возобновления военных действий в Карабахе минимизированы на 99%, но нормализация отношений с Ереваном и налаживание экономического сотрудничества займут... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T16:29
2021-04-11T16:29
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Риски возобновления военных действий в Карабахе минимизированы на 99%, но нормализация отношений с Ереваном и налаживание экономического сотрудничества займут много лет, заявил исполнительный директор экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав Притчин."Риск возобновления военных действий в Карабахе минимален. Форс-мажорные обстоятельства возможны, но в целом, на 99 процентов минимизированы риски возобновления военных действий в силу геополитической, военно-стратегической, дипломатической, международно-правовой ситуаций. У Армении нет ни ресурсов, ни возможностей поменять существующее статус-кво, перед Азербайджаном стоят задачи реализации экономического сотрудничества, нормализации отношений с Ереваном. Нынешний статус-кво в интересах Азербайджана. Ситуация относительно стабильная", - сказал эксперт журналистам в Баку в воскресенье.По словам эксперта, негативный сценарий выхода из соглашений по Карабаху не рассматривается ни армянскими, ни азербайджанскими аналитиками."Практически имплементированы основные пункты заявления (по перемирию в Карабахе – ред.), постепенно идет решение вопросов. Оптимальный сценарий – урегулирование всех вопросов, экономическая активность, нормализация армяно-азербайджанских отношений. Да, он сегодня выглядит немного фантастически. Это многолетняя работа, предстоит очень многое решить, есть подводные камни и риски", - подчеркнул он.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210408/karabakh-1727423227.html
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Эксперт оценил риски возобновления военных действий в Карабахе

16:29 11.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковЧасть ракеты после обстрела города Мартуни
Часть ракеты после обстрела города Мартуни - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Риски возобновления военных действий в Карабахе минимизированы на 99%, но нормализация отношений с Ереваном и налаживание экономического сотрудничества займут много лет, заявил исполнительный директор экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав Притчин.
"Риск возобновления военных действий в Карабахе минимален. Форс-мажорные обстоятельства возможны, но в целом, на 99 процентов минимизированы риски возобновления военных действий в силу геополитической, военно-стратегической, дипломатической, международно-правовой ситуаций. У Армении нет ни ресурсов, ни возможностей поменять существующее статус-кво, перед Азербайджаном стоят задачи реализации экономического сотрудничества, нормализации отношений с Ереваном. Нынешний статус-кво в интересах Азербайджана. Ситуация относительно стабильная", - сказал эксперт журналистам в Баку в воскресенье.
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По словам эксперта, негативный сценарий выхода из соглашений по Карабаху не рассматривается ни армянскими, ни азербайджанскими аналитиками.
"Практически имплементированы основные пункты заявления (по перемирию в Карабахе – ред.), постепенно идет решение вопросов. Оптимальный сценарий – урегулирование всех вопросов, экономическая активность, нормализация армяно-азербайджанских отношений. Да, он сегодня выглядит немного фантастически. Это многолетняя работа, предстоит очень многое решить, есть подводные камни и риски", - подчеркнул он.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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