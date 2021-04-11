https://ria.ru/20210411/karabakh-1727787149.html

Эксперт оценил риски возобновления военных действий в Карабахе

Эксперт оценил риски возобновления военных действий в Карабахе

Риски возобновления военных действий в Карабахе минимизированы на 99%, но нормализация отношений с Ереваном и налаживание экономического сотрудничества займут... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T16:29

2021-04-11T16:29

2021-04-11T16:29

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 11 апр – РИА Новости. Риски возобновления военных действий в Карабахе минимизированы на 99%, но нормализация отношений с Ереваном и налаживание экономического сотрудничества займут много лет, заявил исполнительный директор экспертного центра "Евразийское развитие" Станислав Притчин."Риск возобновления военных действий в Карабахе минимален. Форс-мажорные обстоятельства возможны, но в целом, на 99 процентов минимизированы риски возобновления военных действий в силу геополитической, военно-стратегической, дипломатической, международно-правовой ситуаций. У Армении нет ни ресурсов, ни возможностей поменять существующее статус-кво, перед Азербайджаном стоят задачи реализации экономического сотрудничества, нормализации отношений с Ереваном. Нынешний статус-кво в интересах Азербайджана. Ситуация относительно стабильная", - сказал эксперт журналистам в Баку в воскресенье.По словам эксперта, негативный сценарий выхода из соглашений по Карабаху не рассматривается ни армянскими, ни азербайджанскими аналитиками."Практически имплементированы основные пункты заявления (по перемирию в Карабахе – ред.), постепенно идет решение вопросов. Оптимальный сценарий – урегулирование всех вопросов, экономическая активность, нормализация армяно-азербайджанских отношений. Да, он сегодня выглядит немного фантастически. Это многолетняя работа, предстоит очень многое решить, есть подводные камни и риски", - подчеркнул он.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210408/karabakh-1727423227.html

https://ria.ru/20210402/armeniya-1603913899.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире