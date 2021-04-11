https://ria.ru/20210411/erdogan-1727753242.html

Эрдогана пригласили посетить Крым

Эрдогана пригласили посетить Крым

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что позиция президента Турции Тайипа Эрдогана по... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T09:58

2021-04-11T09:58

2021-04-11T09:58

юрий гемпель

турция

республика крым

реджеп тайип эрдоган

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что позиция президента Турции Тайипа Эрдогана по Крыму вызывает лишь сожаление, и пригласил турецкого лидера посетить полуостров, проявив тем самым мудрость и мужество.Ранее Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" Киева по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, ее принципиальная позиция - непризнание аннексии Крыма.По его словам, Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, и с этим Турции надо не только считаться, но и признать."Турецким регионам пора выстраивать экономические отношения с российским Крымом, а Эрдогану обратить внимание на национал-радикальное руководство Украины, которое грубо попирает права человека, устраивая различные блокады полуострова", - сказал депутат.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210406/voyna-1727085309.html

турция

республика крым

украина

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юрий гемпель, турция, республика крым, реджеп тайип эрдоган, украина