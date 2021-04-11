https://ria.ru/20210411/erdogan-1727753242.html
Эрдогана пригласили посетить Крым
Эрдогана пригласили посетить Крым
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что позиция президента Турции Тайипа Эрдогана по... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T09:58
2021-04-11T09:58
2021-04-11T09:58
юрий гемпель
турция
республика крым
реджеп тайип эрдоган
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584899639_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_91b9c250938375011c1eeb3e92d4e54c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что позиция президента Турции Тайипа Эрдогана по Крыму вызывает лишь сожаление, и пригласил турецкого лидера посетить полуостров, проявив тем самым мудрость и мужество.Ранее Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" Киева по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, ее принципиальная позиция - непризнание аннексии Крыма.По его словам, Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, и с этим Турции надо не только считаться, но и признать."Турецким регионам пора выстраивать экономические отношения с российским Крымом, а Эрдогану обратить внимание на национал-радикальное руководство Украины, которое грубо попирает права человека, устраивая различные блокады полуострова", - сказал депутат.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210406/voyna-1727085309.html
турция
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584899639_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_98424fb53268fca5ddf393f27740d35e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий гемпель, турция, республика крым, реджеп тайип эрдоган, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
заявил, что позиция президента Турции Тайипа Эрдогана
по Крыму вызывает лишь сожаление, и пригласил турецкого лидера посетить полуостров, проявив тем самым мудрость и мужество.
Ранее Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" Киева по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины
, ее принципиальная позиция - непризнание аннексии Крыма.
"Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения. Но, к сожалению, со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, и с этим Турции надо не только считаться, но и признать.
"Турецким регионам пора выстраивать экономические отношения с российским Крымом, а Эрдогану обратить внимание на национал-радикальное руководство Украины, которое грубо попирает права человека, устраивая различные блокады полуострова", - сказал депутат.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".