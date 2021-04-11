https://ria.ru/20210411/egipet-1727787365.html

Археолог рассказал, когда туристы увидят "золотой город" под Луксором

Археолог рассказал, когда туристы увидят "золотой город" под Луксором

"Золотой город", обнаруженный недавно под Луксором в Египте, может быть открыт для туристов не ранее чем через три археологических сезона (сезон длится с... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T16:38

2021-04-11T16:38

2021-04-11T16:38

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КАИР, 11 апр - РИА Новости. "Золотой город", обнаруженный недавно под Луксором в Египте, может быть открыт для туристов не ранее чем через три археологических сезона (сезон длится с сентября по май), пока обнаружено не более 30% древнего города, рассказал РИА Новости генеральный директор департамента древностей западного берега Луксора Фатхи Ясин.Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавасом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "золотой город", названный "Восход Атона" в честь солнечного древнеегипетского божества. Это крупнейшее из когда-либо найденных древних поселений в Египте. Захи Хавас говорил РИА Новости, что археологам предстоит работать не менее десяти лет на месте поселения. По словам ученого, в городе три квартала, есть помещения для хранения мяса, районы, где изготавливалась одежда, сырцовый кирпич."Я полагаю, что он не будет открыт для туристов в ближайшие три археологических сезона, так как было обнаружено не более 30% города, раскопки будут продолжаться в предстоящие сезоны", - сказал агентству Ясин. По словам археолога, находка уникальна, работы на месте "золотого города" позволят узнать технологию строительства, планирования населенных пунктов и жилых кварталов в древнем Египте. "Все, что уже обнаружено, имеет большую ценность и указывает на период правления Аменхотепа III", - отметил он. Аменхотеп III - девятый фараон прославленной XVIII династии, правивший с 1391 по 1353 годы до нашей эры."Все найденные предметы будут изучены, после чего решится вопрос, в каком музее Египта их разместят… Этот город имеет продолжение на запад с одной стороны и на север с другой, где еще работы не начинались. Поэтому в предстоящие сезоны мы ожидаем новые открытия в этих частях, возможно, среди них будут гробницы", - добавил Ясин.Он напомнил, что Аменхотеп III правил Египтом на пике его процветания, постройки отличались ценностью. Сын Аменхотепа III Аменхотеп IV, известный как Эхнатон, перенес столицу древнеегипетского государства в Тель-эль-Амарина и пытался внедрить культ единого бога солнца. "Исходя из этого, возможно, религия началась из Фив, а не …в Тель-эль-Амарина", - отметил археолог.По словам гендиректора департамента древностей запада Луксора, сообщения, что "золотой город" на самом деле был открыт французскими учеными в 30-е годы прошлого века, не соответствуют действительности. "Место расположено очень далеко от того, что было обнаружено французским археологом в 1936 году. …Снимки со спутников показывают разницу между двумя местами и расстояние между храмом Аменхотепа, в котором работала французская экспедиция, и вновь открытым местом", - пояснил Ясин.Генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири сообщил РИА Новости, что раскопки начались в сентябре 2020 года в районе между храмами Аменхотепа III и Рамзеса III в Мединат-Абу в надежде найти погребальный храм Тутанхамона. В этом районе уже были найдены два храма. На этом месте ранее работали 60 миссий археологов, отметил Вазири.

https://ria.ru/20210203/mumiya-1595893316.html

https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html

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"Золотой город": раскопки под Луксором в Египте "Золотой город": раскопки под Луксором в Египте 2021-04-11T16:38 true PT0M26S

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