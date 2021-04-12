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В поисках утраченных древностей: "золотой город" Аменхотепа III в Египте
В поисках утраченных древностей: "золотой город" Аменхотепа III в Египте
Археологи нашли на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "золотой город", названный в честь солнечного божества Восход Атона. Крупнейшее из... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:30
2021-04-12T23:15
древний египет
луксор
фото
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Археологи нашли на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "золотой город", названный в честь солнечного божества Восход Атона. Крупнейшее из когда-либо обнаруженных на территории Египта древних поселений — в фотоленте Ria.ru.
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древний египет, луксор, фото, фото

В поисках утраченных древностей: "золотой город" Аменхотепа III в Египте

17:30 12.04.2021 (обновлено: 23:15 12.04.2021)
 
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Археологи нашли на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "золотой город", названный в честь солнечного божества Восход Атона. Крупнейшее из когда-либо обнаруженных на территории Египта древних поселений — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Первые фрагменты кирпичной кладки археологи обнаружили, когда осенью 2020 года начали раскопки в районе между храмами Рамсеса III в Мединат-Абу и Аменхотепа III. Надеялись найти погребальный храм Тутанхамона.

Найденный при раскопках под Луксором древний город
1 из 10

Первые фрагменты кирпичной кладки археологи обнаружили, когда осенью 2020 года начали раскопки в районе между храмами Рамсеса III в Мединат-Абу и Аменхотепа III. Надеялись найти погребальный храм Тутанхамона.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

"Когда из-под песка начали появляться здания, комнаты, мы увидели зигзагообразные стены, то поняли, что это вовсе не храм, а целый город", — рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири.

Найденный при раскопках под Луксором древний город
2 из 10

"Когда из-под песка начали появляться здания, комнаты, мы увидели зигзагообразные стены, то поняли, что это вовсе не храм, а целый город", — рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Через семь месяцев миссия обнаружила административный район и жилые кварталы, строительную мастерскую, пекарню и другие помещения для изготовления и хранения пищи.

Участник археологической экспедиции держит в руках глиняный сосуд, найденный на территории раскопок Золотого города. Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавассом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках Золотой город - крупнейшее древнее поселение, когда-либо найденное на территории Египта. Ученые полагают, что город был основан во времена фараона Аменхотепа III, правившего Древним Египтом в XIV веке до нашей эры.
3 из 10

Через семь месяцев миссия обнаружила административный район и жилые кварталы, строительную мастерскую, пекарню и другие помещения для изготовления и хранения пищи.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Были здесь и ремесленные мастерские, где изготавливали амулеты и другие изделия для украшения храмовых интерьеров.

Найденный при раскопках под Луксором древний город
4 из 10

Были здесь и ремесленные мастерские, где изготавливали амулеты и другие изделия для украшения храмовых интерьеров.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

На месте работ найдены сосуды, остатки вина, засушенного мяса и другие "свидетельства жизни".

Найденный при раскопках под Луксором древний город
5 из 10

На месте работ найдены сосуды, остатки вина, засушенного мяса и другие "свидетельства жизни".

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Это крупнейший найденный город "золотой эпохи" возрастом около 3000 лет. Исследователи полагают, что он был основан во времена Аменхотепа III, правившего с 1391 по 1353 год до нашей эры.

Найденный при раскопках под Луксором древний город
6 из 10

Это крупнейший найденный город "золотой эпохи" возрастом около 3000 лет. Исследователи полагают, что он был основан во времена Аменхотепа III, правившего с 1391 по 1353 год до нашей эры.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

На месте раскопок прежде работали 60 миссий археологов, многие безуспешно искали затерянный город.

Найденный при раскопках под Луксором древний город
7 из 10

На месте раскопок прежде работали 60 миссий археологов, многие безуспешно искали затерянный город.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Ученые называют открытие сенсационным, ведь о светской жизни Древнего Египта известно не так уж много, большая часть городской архитектуры тех времен не сохранилась.

Найденный при раскопках под Луксором древний город
8 из 10

Ученые называют открытие сенсационным, ведь о светской жизни Древнего Египта известно не так уж много, большая часть городской архитектуры тех времен не сохранилась.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

"Уровень находок, которые там могут быть, непредсказуем — там может быть что угодно в плане текстов и в плане материальной культуры", — предположил египтолог Виктор Солкин.

Участник археологической экспедиции держит в руках глиняный сосуд, найденный на территории раскопок Золотого города
9 из 10

"Уровень находок, которые там могут быть, непредсказуем — там может быть что угодно в плане текстов и в плане материальной культуры", — предположил египтолог Виктор Солкин.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Через несколько лет "золотой город" могут открыть для туристов.

Найденный при раскопках под Луксором древний город
10 из 10

Через несколько лет "золотой город" могут открыть для туристов.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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Древний ЕгипетЛуксорФото
 
 
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