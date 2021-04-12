В поисках утраченных древностей: "золотой город" Аменхотепа III в Египте
Первые фрагменты кирпичной кладки археологи обнаружили, когда осенью 2020 года начали раскопки в районе между храмами Рамсеса III в Мединат-Абу и Аменхотепа III. Надеялись найти погребальный храм Тутанхамона.
Первые фрагменты кирпичной кладки археологи обнаружили, когда осенью 2020 года начали раскопки в районе между храмами Рамсеса III в Мединат-Абу и Аменхотепа III. Надеялись найти погребальный храм Тутанхамона.
"Когда из-под песка начали появляться здания, комнаты, мы увидели зигзагообразные стены, то поняли, что это вовсе не храм, а целый город", — рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири.
"Когда из-под песка начали появляться здания, комнаты, мы увидели зигзагообразные стены, то поняли, что это вовсе не храм, а целый город", — рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири.
Через семь месяцев миссия обнаружила административный район и жилые кварталы, строительную мастерскую, пекарню и другие помещения для изготовления и хранения пищи.
Через семь месяцев миссия обнаружила административный район и жилые кварталы, строительную мастерскую, пекарню и другие помещения для изготовления и хранения пищи.
Были здесь и ремесленные мастерские, где изготавливали амулеты и другие изделия для украшения храмовых интерьеров.
Были здесь и ремесленные мастерские, где изготавливали амулеты и другие изделия для украшения храмовых интерьеров.
На месте работ найдены сосуды, остатки вина, засушенного мяса и другие "свидетельства жизни".
На месте работ найдены сосуды, остатки вина, засушенного мяса и другие "свидетельства жизни".
Это крупнейший найденный город "золотой эпохи" возрастом около 3000 лет. Исследователи полагают, что он был основан во времена Аменхотепа III, правившего с 1391 по 1353 год до нашей эры.
Это крупнейший найденный город "золотой эпохи" возрастом около 3000 лет. Исследователи полагают, что он был основан во времена Аменхотепа III, правившего с 1391 по 1353 год до нашей эры.
На месте раскопок прежде работали 60 миссий археологов, многие безуспешно искали затерянный город.
На месте раскопок прежде работали 60 миссий археологов, многие безуспешно искали затерянный город.
Ученые называют открытие сенсационным, ведь о светской жизни Древнего Египта известно не так уж много, большая часть городской архитектуры тех времен не сохранилась.
Ученые называют открытие сенсационным, ведь о светской жизни Древнего Египта известно не так уж много, большая часть городской архитектуры тех времен не сохранилась.
"Уровень находок, которые там могут быть, непредсказуем — там может быть что угодно в плане текстов и в плане материальной культуры", — предположил египтолог Виктор Солкин.
"Уровень находок, которые там могут быть, непредсказуем — там может быть что угодно в плане текстов и в плане материальной культуры", — предположил египтолог Виктор Солкин.
Через несколько лет "золотой город" могут открыть для туристов.
Через несколько лет "золотой город" могут открыть для туристов.