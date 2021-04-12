https://ria.ru/20210412/raskopki-1727855404.html

В поисках утраченных древностей: "золотой город" Аменхотепа III в Египте

В поисках утраченных древностей: "золотой город" Аменхотепа III в Египте

Археологи нашли на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "золотой город", названный в честь солнечного божества Восход Атона. Крупнейшее из... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:30

2021-04-12T17:30

2021-04-12T23:15

древний египет

луксор

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727849436_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_25798feb2402b481d9a68d6f0ef39aa4.jpg

Археологи нашли на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "золотой город", названный в честь солнечного божества Восход Атона. Крупнейшее из когда-либо обнаруженных на территории Египта древних поселений — в фотоленте Ria.ru.

древний египет

луксор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

древний египет, луксор, фото, фото