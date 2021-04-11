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После драки у торгового комплекса в Петербурге задержали десять человек
После драки у торгового комплекса в Петербурге задержали десять человек
Десять человек были задержаны после драки со стрельбой у торгового комплекса в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T12:26
2021-04-11T12:26
гумвд
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Десять человек были задержаны после драки со стрельбой у торгового комплекса в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Сообщение о драке у торгового комплекса на улице Ефимова, а затем о стрельбе, поступило вечером 9 апреля. На месте сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты гильзы и резиновые пули, однако участников конфликта сразу задержать не удалось. Также в полицию из больницы поступила телефонограмма о том, что в приемный покой с резаными ранами различных частей тела обратился мужчина 1995 года рождения."Десятого апреля оперативниками для отработки на причастность к указанному происшествию задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции десять граждан одного из среднеазиатских государств и северо-кавказской республики, в возрасте 16-32 лет. Один из доставленных был госпитализирован в медучреждение с ранением, полученным ранее в ходе конфликта", - говорится в сообщении.По этому факту возбуждено уголовное дело статье "хулиганство".Отмечается, что четыре человека задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении еще двух граждан, остальные были отпущены.
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гумвд, санкт-петербург, происшествия

После драки у торгового комплекса в Петербурге задержали десять человек

12:26 11.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Десять человек были задержаны после драки со стрельбой у торгового комплекса в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение о драке у торгового комплекса на улице Ефимова, а затем о стрельбе, поступило вечером 9 апреля. На месте сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты гильзы и резиновые пули, однако участников конфликта сразу задержать не удалось. Также в полицию из больницы поступила телефонограмма о том, что в приемный покой с резаными ранами различных частей тела обратился мужчина 1995 года рождения.
"Десятого апреля оперативниками для отработки на причастность к указанному происшествию задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции десять граждан одного из среднеазиатских государств и северо-кавказской республики, в возрасте 16-32 лет. Один из доставленных был госпитализирован в медучреждение с ранением, полученным ранее в ходе конфликта", - говорится в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное дело статье "хулиганство".
Отмечается, что четыре человека задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении еще двух граждан, остальные были отпущены.
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
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