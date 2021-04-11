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Глава СК поручил проверить инцидент с подростком, стрелявшим в Петербурге
Глава СК поручил проверить инцидент с подростком, стрелявшим в Петербурге
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку инцидента с подростком, устроившим стрельбу из пневматики в... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T14:50
2021-04-11T14:50
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
ленинградская область
волхов
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку инцидента с подростком, устроившим стрельбу из пневматики в школе в Петербурге, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что 10 апреля подросток принес в школу в Санкт-Петербурге пневматический пистолет и устроил стрельбу, в результате инцидента никто не пострадал. Позже в сопровождении матери школьник в территориальном отделе полиции был опрошен и отпущен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела."Для изучения всех обстоятельств произошедшего Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организовать проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Кроме того, Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки инцидента с 17-летним подростком из города Волхова Ленинградской области, которого двое молодых людей в ходе конфликта обстреляли из пневматического пистолета, избили, облили стеклоочистителем и подожгли.Отмечается, что в СУ СК России по региону проводится проверка."Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах проверочных мероприятий, в каждом случае изучить причины и условия, способствовавшие противоправному поведению молодых людей", - подчеркивается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210411/sankt-peterburg-1727766105.html
https://ria.ru/20201127/nalchik-1586619130.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ленинградская область, волхов, происшествия

Глава СК поручил проверить инцидент с подростком, стрелявшим в Петербурге

14:50 11.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку инцидента с подростком, устроившим стрельбу из пневматики в школе в Петербурге, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что 10 апреля подросток принес в школу в Санкт-Петербурге пневматический пистолет и устроил стрельбу, в результате инцидента никто не пострадал. Позже в сопровождении матери школьник в территориальном отделе полиции был опрошен и отпущен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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"Для изучения всех обстоятельств произошедшего Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организовать проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки инцидента с 17-летним подростком из города Волхова Ленинградской области, которого двое молодых людей в ходе конфликта обстреляли из пневматического пистолета, избили, облили стеклоочистителем и подожгли.
Отмечается, что в СУ СК России по региону проводится проверка.
"Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах проверочных мероприятий, в каждом случае изучить причины и условия, способствовавшие противоправному поведению молодых людей", - подчеркивается в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЛенинградская областьВолховПроисшествия
 
 
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