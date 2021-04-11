https://ria.ru/20210411/astrazeneca-1727749197.html

Южная Корея возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca

Южная Корея возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca

Южная Корея возобновит прививки людей до 60 лет препаратом AstraZeneca, вакцинация продолжится согласно плану, но людей младше 30 лет этой вакциной прививать не РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T09:22

2021-04-11T09:22

2021-04-11T09:40

чон се гюн

в мире

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

южная корея

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СЕУЛ, 11 апр – РИА Новости. Южная Корея возобновит прививки людей до 60 лет препаратом AstraZeneca, вакцинация продолжится согласно плану, но людей младше 30 лет этой вакциной прививать не будут, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA)."Группа по продвижению реагирования по вакцинации против COVID-19 объявила, что с 12 апреля продолжит по плану отложенную и приостановленную ранее с 8 апреля вакцинацию препаратом AstraZeneca", - говорится в заявлении KDCA.KDCA 7 апреля сообщило о временной приостановке использования вакцины AstraZeneca для граждан младше 60 лет после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) признало связь между этой вакциной и случаями тромбоза. После этого премьер-министр страны Чон Се Гюн приказал органам здравоохранения детально рассмотреть материалы EMA по этому вопросу.Как пояснило KDCA, решение возобновить вакцинацию связано с последовавшим позже заявлением комитета фармаконадзора PRAC агентства ЕМА о том, что польза от прививки превышает возможные риски побочных эффектов.В то же время в Южной Корее вслед за решением ЕМА не будут ставить вакцину AstraZeneca людям младше 30 лет без хронических заболеваний, так как касательно этой группы в ЕМА сделали вывод, что риск развития побочных эффектов превышает возможную пользу от вакцинации.Пока что в Южной Корее зафиксирован лишь один случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca, но снижения уровня тромбоцитов зафиксировано не было, поэтому он не подходит под определение ЕМА о побочном эффекте после прививки, который включает лишь редкие виды тромбоза, сопровождающиеся снижением числа тромбоцитов. Сообщается, что органы здравоохранения продолжат усиленно следить за проявлением такого побочного эффекта, чтобы в случае развития тромбоза быстро начать лечение и избежать негативного исхода.Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи планируют вакцинировать 12 миллионов человек в первой половине 2021 года. Вакцинация стартовала в конце февраля, первыми прививки вакциной AstraZeneca начали делать пациентам и сотрудникам в больницах по уходу за пожилыми людьми. С конца марта, в соответствии с решением органов здравоохранения препаратом AstraZeneca идет вакцинация людей 65-75 лет. Люди старше 75 лет получают вакцину Pfizer.В апреле прививку AstraZeneca также получат некоторые работники сферы образования, в том числе учителя, отвечающие за уход за детьми с ограниченными возможностями, медработников в детских садах и школах.В мае вакцину должны получить и около 20 тысяч бортпроводников, так как власти посчитали их группой, уязвимой к заражению новыми штаммами вируса. Помимо этого, KDCA будут определяться граждане, которым по работе приходится ездить за границу, и им тоже будут делать прививку.Также с июня начнется вакцинация 4,94 миллиона человек обычного населения в возрасте 65-74 лет, 491 тысяч учителей в детских садах и 1-2 классах начальных школ, а также 385 тысяч работников местных клиник, стоматологий, клиник восточной медицины и аптек. Все они получат вакцину AstraZeneca.Всего в стране прививку препаратом AstraZeneca получили уже 916 780 человек. Для этой вакцины зарегистрировано всего 10 874 случая побочных реакций, включая 99 случаев с подозрением на анафилактический шок. 38 человек умерли после прививки, связь смертей с вакцинацией AstraZeneca устанавливается.

https://ria.ru/20210409/astrazeneca-1727614773.html

https://ria.ru/20210408/astrazeneca-1727430881.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чон се гюн, в мире, коронавирус covid-19, astrazeneca , южная корея