https://ria.ru/20210411/abel-1727740170.html

СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме

СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме

Известие о полете Юрия Гагарина в космос оказало большую моральную поддержку легендарному советскому разведчику-нелегалу полковнику Рудольфу Абелю (настоящие... РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T02:46

2021-04-11T02:46

2021-04-11T07:29

рудольф абель (вильям фишер)

космос - риа наука

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

юрий гагарин (космонавт)

ссср

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148764/17/1487641738_0:0:1568:882_1920x0_80_0_0_4ca09fbf329853b1c09bc902c70665f1.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Известие о полете Юрия Гагарина в космос оказало большую моральную поддержку легендарному советскому разведчику-нелегалу полковнику Рудольфу Абелю (настоящие имя и фамилия – Вильям Фишер), который в то время отбывал 30-летний срок в американской тюрьме, об этом сам он рассказал жене в одном из своих писем, направленном из застенков в апреле 1961 года.Этот рассекреченный документ вошел в сборник писем Фишера-Абеля "Тайный архив советского разведчика-нелегала", авторами которого стали ветераны и действующие сотрудники Службы внешней разведки России.В письме он иронизировал над той частью американской прессы, которая не поверила в достоверность сведений о полете Гагарина.Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, это письмо и другие, в общей сложности более 50, в дар СВР в свое время передала Лидия Борисовна Боярская - приемная дочь Фишера. "И руководство СВР приняло решение опубликовать письма, которые он писал своим родным, находясь в тюрьме в США", - добавил он.Вильям Фишер (1903-1971) под разными псевдонимами после Второй мировой войны работал с нелегальных позиций в США, руководил разведывательной сетью в этой стране. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой. Как ранее рассказал директор СВР Сергей Нарышкин, Фишер успешно добыл информацию о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР.В 1957 года разведчик был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. Американский суд приговорил разведчика к 30 годам тюрьмы. Для него это означало, по сути, пожизненный срок.Советская внешняя разведка провела большую работу, позволившую вызволить Фишера из тюрьмы. Десятого февраля 1962 года на мосту, соединявшим Берлин и Потсдам, где проходила граница между ГДР и Западным Берлином, нелегала обменяли на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, сбитого над территорией Советского Союза. Вернувшись в Москву, Вильям Фишер продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки КГБ СССР. Принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов.За выдающиеся заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР полковник Фишер был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями, а также высшим знаком отличия КГБ - нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности". Бронзовый портрет Фишера-Абеля размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР.

https://ria.ru/20210410/kosmonavty-1727645098.html

https://ria.ru/20210402/gagarin-1604049808.html

https://ria.ru/20210410/facebook-1727686908.html

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рудольф абель (вильям фишер), космос - риа наука, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), юрий гагарин (космонавт), ссср, сша