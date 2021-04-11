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https://ria.ru/20210411/abel-1727740170.html
СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме
СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме
Известие о полете Юрия Гагарина в космос оказало большую моральную поддержку легендарному советскому разведчику-нелегалу полковнику Рудольфу Абелю (настоящие... РИА Новости, 11.04.2021
2021-04-11T02:46
2021-04-11T07:29
рудольф абель (вильям фишер)
космос - риа наука
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Известие о полете Юрия Гагарина в космос оказало большую моральную поддержку легендарному советскому разведчику-нелегалу полковнику Рудольфу Абелю (настоящие имя и фамилия – Вильям Фишер), который в то время отбывал 30-летний срок в американской тюрьме, об этом сам он рассказал жене в одном из своих писем, направленном из застенков в апреле 1961 года.Этот рассекреченный документ вошел в сборник писем Фишера-Абеля "Тайный архив советского разведчика-нелегала", авторами которого стали ветераны и действующие сотрудники Службы внешней разведки России.В письме он иронизировал над той частью американской прессы, которая не поверила в достоверность сведений о полете Гагарина.Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, это письмо и другие, в общей сложности более 50, в дар СВР в свое время передала Лидия Борисовна Боярская - приемная дочь Фишера. "И руководство СВР приняло решение опубликовать письма, которые он писал своим родным, находясь в тюрьме в США", - добавил он.Вильям Фишер (1903-1971) под разными псевдонимами после Второй мировой войны работал с нелегальных позиций в США, руководил разведывательной сетью в этой стране. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой. Как ранее рассказал директор СВР Сергей Нарышкин, Фишер успешно добыл информацию о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР.В 1957 года разведчик был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. Американский суд приговорил разведчика к 30 годам тюрьмы. Для него это означало, по сути, пожизненный срок.Советская внешняя разведка провела большую работу, позволившую вызволить Фишера из тюрьмы. Десятого февраля 1962 года на мосту, соединявшим Берлин и Потсдам, где проходила граница между ГДР и Западным Берлином, нелегала обменяли на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, сбитого над территорией Советского Союза. Вернувшись в Москву, Вильям Фишер продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки КГБ СССР. Принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов.За выдающиеся заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР полковник Фишер был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями, а также высшим знаком отличия КГБ - нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности". Бронзовый портрет Фишера-Абеля размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР.
https://ria.ru/20210410/kosmonavty-1727645098.html
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рудольф абель (вильям фишер), космос - риа наука, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), юрий гагарин (космонавт), ссср, сша

СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме

02:46 11.04.2021 (обновлено: 07:29 11.04.2021)
 
© AP Photo / ACСоветский разведчик Рудольф Абель возле суда в Бруклине
Советский разведчик Рудольф Абель возле суда в Бруклине - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
© AP Photo / AC
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Известие о полете Юрия Гагарина в космос оказало большую моральную поддержку легендарному советскому разведчику-нелегалу полковнику Рудольфу Абелю (настоящие имя и фамилия – Вильям Фишер), который в то время отбывал 30-летний срок в американской тюрьме, об этом сам он рассказал жене в одном из своих писем, направленном из застенков в апреле 1961 года.
Этот рассекреченный документ вошел в сборник писем Фишера-Абеля "Тайный архив советского разведчика-нелегала", авторами которого стали ветераны и действующие сотрудники Службы внешней разведки России.
"Подвиг Гагарина в космосе произвел здесь огромное впечатление. Все газеты и журналы опубликовали специальные статьи на эту тему… Нет нужды говорить о том, как приятно мне было узнать об этом успехе. Такого рода сообщения делают мою жизнь здесь более сносной", - написал разведчик 23 апреля 1961 года.
В письме он иронизировал над той частью американской прессы, которая не поверила в достоверность сведений о полете Гагарина.
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"Забавно читать инсинуации некоторых рассерженных журналистов о том, что полета якобы не было и что это была гигантская мистификация. К несчастью для них, представители американского правительства заявили, что нет сомнений в правдивости сообщения о полете", - писал Фишер-Абель.
Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, это письмо и другие, в общей сложности более 50, в дар СВР в свое время передала Лидия Борисовна Боярская - приемная дочь Фишера.
"И руководство СВР приняло решение опубликовать письма, которые он писал своим родным, находясь в тюрьме в США", - добавил он.
Вильям Фишер (1903-1971) под разными псевдонимами после Второй мировой войны работал с нелегальных позиций в США, руководил разведывательной сетью в этой стране. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой. Как ранее рассказал директор СВР Сергей Нарышкин, Фишер успешно добыл информацию о планах Вашингтона нанести ядерный удар по СССР.
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В 1957 года разведчик был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, Фишер назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. Американский суд приговорил разведчика к 30 годам тюрьмы. Для него это означало, по сути, пожизненный срок.
Советская внешняя разведка провела большую работу, позволившую вызволить Фишера из тюрьмы. Десятого февраля 1962 года на мосту, соединявшим Берлин и Потсдам, где проходила граница между ГДР и Западным Берлином, нелегала обменяли на американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса, сбитого над территорией Советского Союза. Вернувшись в Москву, Вильям Фишер продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки КГБ СССР. Принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов.
За выдающиеся заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР полковник Фишер был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями, а также высшим знаком отличия КГБ - нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности". Бронзовый портрет Фишера-Абеля размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры СВР.
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