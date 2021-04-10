https://ria.ru/20210410/wine-1727520520.html

Идеальное по качеству и цене: российское вино вытесняет "итальянцев"

Идеальное по качеству и цене: российское вино вытесняет "итальянцев"

Вина в России производят все больше, и оно все качественнее. Новые виноградники, уникальный климат, высокотехнологичное оборудование, многолетние традиции... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T08:00

2021-04-10T08:00

2021-04-10T08:23

илья лоевский

виноделие

леонид попович

роскачество

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

вино

экономика

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вина в России производят все больше, и оно все качественнее. Новые виноградники, уникальный климат, высокотехнологичное оборудование, многолетние традиции виноделия — отечественный продукт уже ничем не уступает зарубежному. Развивается внутренний винный туризм, подогревая спрос в магазинах. Эксперты констатируют: российское вино — это тренд, который будет лишь набирать силу. Берут российскоеАссортимент вина, представленный сейчас в российских магазинах, в первую очередь в крупных розничных сетях, — на 60 процентов отечественный. Продукция премиум-сегмента на видном месте и в винных бутиках. Это во многом заслуга закона о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу в июне прошлого года и поддержал отрасль."Практически полностью прекратился импорт виноматериалов. И это, конечно, позволяет развиваться виноделию. То есть у нас теперь вино производится из винограда, выращенного на нашей территории", — отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Но дело не только в законе. Повышенные требования предъявляют и российские потребители. Основная тенденция — плавный переход от крепкого алкоголя к натуральным винам. И в первую очередь — российским, поскольку в массовом сегменте, как отмечают эксперты, отечественная продукция по цене и качеству лучше и интересней, чем импортная."Исследовав отечественные вина в категории до тысячи рублей и импортные в категории до 1500 рублей из тринадцати стран, мы пришли к выводу, что они сопоставимы, но российское вино выигрывает и по цене, и по качеству", — cообщил Илья Лоевский, заместитель руководителя Российской системы качества (Роскачество) на открытии всероссийской акции "Дни российских вин". Не только КрымВ мероприятии участвовали более тридцати производителей крупных винодельческих регионов юга России. Качественное вино делают и в менее известных регионах. Например, в Дербенте. Необычный вкус местному винограду обеспечивает климат. "У нас уникальное положение — между морем и горами, ширина перешейка — всего три километра. Влажность дает винограду сахар. А большой перепад дневных и ночных температур делает вкус насыщенным. У нас получается отличное вино, особенно игристое. Здесь хорошо прижились европейские белые сорта "шардоне" и "алиготе", "рислинг" и "совиньон", а также красные "пино-нуар", "каберне". В планах и возрождение уникальных автохтонных сортов", — рассказывает Александр Капишев, директор по продажам Дербентской винодельческой компании.Спрос растетВ 2020-м российские виноделы постарались: несмотря на засушливые месяцы и пандемию, собрали более 500 тысяч тонн винограда. И изготовили более 44 миллионов декалитров вина. "Это качественный продукт. Причем производство вин с защищенным географическим наименованием выросло за прошлый год на восемь процентов — до 8,5 миллиона декалитров", — подчеркивает Ирина Федина, замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России.Спрос подогревает и туристический бум — индивидуальные дегустации, туры по винодельням, эногастрономические ужины, посещение виноградников. Такой опыт "винных открытий" конвертируется в увеличение продаж в супермаркетах. На качество и востребованность российских вин указывает и бурный рост экспорта: только за первое полугодие 2020-го — почти на треть. За рубеж отправили 1,23 миллиона литров винодельческой продукции. Интересно, что экспорт водки — главного алкогольного продукта, с которым ассоциируется Россия, — за тот же период увеличился менее чем на процент, недотянув до миллиона литров. Есть где сажатьЕще в 2019-м Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) признала Россию крупным игроком. По площади виноградников, а это примерно 92 тысячи гектаров, мы — на 19-м месте. И не только благодаря Крыму. Он уверен, что российские сухие вина теперь востребованнее итальянских или, например, французских. "У нас выращивают порядка 500 сортов винограда. Есть и автохтонные — около двухсот. Это сорта, которые культивируют тысячелетиями. Например, "красностоп золотовский" растет на территории России уже три с половиной тысячи лет. Будущее — именно за ними, и умные виноделы вкладывают в это силы и деньги", — объясняет Попович. И вкладывать действительно есть куда: отрасль инвестиционно емкая. В основном средства поступают от частных инвесторов. Помогает и государство — субсидирует до трети затрат на посадки виноградников. Пока проблемой остается нехватка саженцев. Собственных недостаточно, примерно половину завозят из-за рубежа — Италии, Франции, Сербии, Австрии, Германии, Испании. Однако сейчас строят сразу несколько крупных питомников. И в отрасли рассчитывают, что к 2027-му дефицита саженцев не будет.

https://ria.ru/20161118/1481690341.html

https://ria.ru/20210122/vino-1594104563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья лоевский, виноделие, леонид попович, роскачество, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), вино, экономика