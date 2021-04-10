Идеальное по качеству и цене: российское вино вытесняет "итальянцев"
08:00 10.04.2021 (обновлено: 08:23 10.04.2021)
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вина в России производят все больше, и оно все качественнее. Новые виноградники, уникальный климат, высокотехнологичное оборудование, многолетние традиции виноделия — отечественный продукт уже ничем не уступает зарубежному. Развивается внутренний винный туризм, подогревая спрос в магазинах. Эксперты констатируют: российское вино — это тренд, который будет лишь набирать силу.
Берут российское
Ассортимент вина, представленный сейчас в российских магазинах, в первую очередь в крупных розничных сетях, — на 60 процентов отечественный. Продукция премиум-сегмента на видном месте и в винных бутиках. Это во многом заслуга закона о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу в июне прошлого года и поддержал отрасль.
"Практически полностью прекратился импорт виноматериалов. И это, конечно, позволяет развиваться виноделию. То есть у нас теперь вино производится из винограда, выращенного на нашей территории", — отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Но дело не только в законе. Повышенные требования предъявляют и российские потребители. Основная тенденция — плавный переход от крепкого алкоголя к натуральным винам. И в первую очередь — российским, поскольку в массовом сегменте, как отмечают эксперты, отечественная продукция по цене и качеству лучше и интересней, чем импортная.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПокупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
Покупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
"Исследовав отечественные вина в категории до тысячи рублей и импортные в категории до 1500 рублей из тринадцати стран, мы пришли к выводу, что они сопоставимы, но российское вино выигрывает и по цене, и по качеству", — cообщил Илья Лоевский, заместитель руководителя Российской системы качества (Роскачество) на открытии всероссийской акции "Дни российских вин".
Не только Крым
В мероприятии участвовали более тридцати производителей крупных винодельческих регионов юга России.
"В наших игристых винах хорошо прослеживается яркая кислотность и свежесть за счет того, что почва богата известью и мелом. Это прежде всего "Балаклава" "Золотой балки". Достаточно редкая и необычная позиция — полусладкое сорта бастардо магарачский, крымского автохтона. У нас и роскошные мускаты, с оптимальным балансом сладости и кислотности", — объясняет Наталья Беренда, бренд-амбассадор одного из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма, "Золотой балки".
Качественное вино делают и в менее известных регионах. Например, в Дербенте. Необычный вкус местному винограду обеспечивает климат.
"У нас уникальное положение — между морем и горами, ширина перешейка — всего три километра. Влажность дает винограду сахар. А большой перепад дневных и ночных температур делает вкус насыщенным. У нас получается отличное вино, особенно игристое. Здесь хорошо прижились европейские белые сорта "шардоне" и "алиготе", "рислинг" и "совиньон", а также красные "пино-нуар", "каберне". В планах и возрождение уникальных автохтонных сортов", — рассказывает Александр Капишев, директор по продажам Дербентской винодельческой компании.
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Спрос растет
В 2020-м российские виноделы постарались: несмотря на засушливые месяцы и пандемию, собрали более 500 тысяч тонн винограда. И изготовили более 44 миллионов декалитров вина.
"Это качественный продукт. Причем производство вин с защищенным географическим наименованием выросло за прошлый год на восемь процентов — до 8,5 миллиона декалитров", — подчеркивает Ирина Федина, замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России.
Спрос подогревает и туристический бум — индивидуальные дегустации, туры по винодельням, эногастрономические ужины, посещение виноградников. Такой опыт "винных открытий" конвертируется в увеличение продаж в супермаркетах.
Бутылки вина на конвейере
На качество и востребованность российских вин указывает и бурный рост экспорта: только за первое полугодие 2020-го — почти на треть. За рубеж отправили 1,23 миллиона литров винодельческой продукции. Интересно, что экспорт водки — главного алкогольного продукта, с которым ассоциируется Россия, — за тот же период увеличился менее чем на процент, недотянув до миллиона литров.
Есть где сажать
Еще в 2019-м Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) признала Россию крупным игроком. По площади виноградников, а это примерно 92 тысячи гектаров, мы — на 19-м месте. И не только благодаря Крыму.
"За счет полуострова резервы существенно увеличились, но пригодной земли у нас и так очень много. Крым — скорее просто изюминка, земля с определенными условиями", — говорит Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России.
Он уверен, что российские сухие вина теперь востребованнее итальянских или, например, французских. "У нас выращивают порядка 500 сортов винограда. Есть и автохтонные — около двухсот. Это сорта, которые культивируют тысячелетиями. Например, "красностоп золотовский" растет на территории России уже три с половиной тысячи лет. Будущее — именно за ними, и умные виноделы вкладывают в это силы и деньги", — объясняет Попович.
И вкладывать действительно есть куда: отрасль инвестиционно емкая. В основном средства поступают от частных инвесторов. Помогает и государство — субсидирует до трети затрат на посадки виноградников.
Пока проблемой остается нехватка саженцев. Собственных недостаточно, примерно половину завозят из-за рубежа — Италии, Франции, Сербии, Австрии, Германии, Испании. Однако сейчас строят сразу несколько крупных питомников. И в отрасли рассчитывают, что к 2027-му дефицита саженцев не будет.
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