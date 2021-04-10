https://ria.ru/20210410/vzyatki-1727686021.html

Сотрудников Ространснадзора Дагестана заподозрили во взяточничестве

Сотрудников Ространснадзора Дагестана заподозрили во взяточничестве

Следователи возбудили уголовное дело против сотрудников Ространснадзора Дагестана, которые подозреваются во взяточничестве, десять из них задержаны, сообщается... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T13:53

2021-04-10T13:53

2021-04-10T13:53

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против сотрудников Ространснадзора Дагестана, которые подозреваются во взяточничестве, десять из них задержаны, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Дагестан межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу Амирсултана Альдерова", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено также в отношении государственных инспекторов подразделения Ространснадзора Абдурашида Гасанова, Мурадхана Ибрагимова, Муслима Магомедрасулова, Курбана Абдуллабекова, Рустама Муртузалиева, Алибека Халикова, Баганда Даудова, Курбана Никатуева, Джанмурза Алданова, Сиражудина Ташбекова, Магомедсалама Магомедова, Мухтарпаша Шахрурамазанова."В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия, организованной группой, в особо крупном размере)", - отмечается в сообщении.Согласно версии следствия, сотрудники в период с апреля по ноябрь 2020 года в помещении стационарного поста весового контроля и на прилегающей территории, расположенной на федеральной автомобильной дороге "Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала", получали взятки от лиц, осуществлявших грузовые перевозки. Взятки предназначались за беспрепятственный проезд без фактического проведения весового контроля и непривлечения их к административной ответственности. Общая сумма взяток составила более 1,2 миллиона рублей.Как сообщает СК, по местам жительства всех фигурантов проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты денежные средства в особо крупном размере."В настоящее время задержаны десять лиц. По ходатайству следствия пятеро фигурантов арестованы судом. В отношении остальных пяти лиц решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html

https://ria.ru/20210408/vzyatki-1727395782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), происшествия