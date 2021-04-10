https://ria.ru/20210410/ukraina-1727594354.html

Киев поставил экономический рекорд: такого не было даже в войну

Киев поставил экономический рекорд: такого не было даже в войну

Украина установила очередной экономический рекорд. Национальный банк Украины (НБУ) подсчитал, что чистый отток прямых иностранных инвестиций с Украины в 2020... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T08:00

2021-04-10T08:00

2021-04-10T07:58

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Украина установила очередной экономический рекорд. Национальный банк Украины (НБУ) подсчитал, что чистый отток прямых иностранных инвестиций с Украины в 2020 году составил 868,2 миллиона долларов. Величина как будто и не очень большая, но нужно учитывать масштаб нынешней украинской экономики — для нее это много. Кроме того, это рекордный отток чистых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за всю историю подсчета таковых. Более того, ранее чистый отток ПИИ по итогам года, согласно данным НБУ, наблюдался лишь однажды — в 2015 году, но тогда он составил 458 миллионов долларов. Даже в 2014 году, когда начался крах постмайданной экономики, имел место чистый приток ПИИ. Ну а в год прихода Владимира Зеленского к власти чистый приток ПИИ составил почти 5,9 миллиарда долларов.Безусловно, свою роль сыграла пандемия COVID-19, но дело далеко не только в ней. По всей видимости, разочарование в нынешней украинской власти испытывает не только местный электорат, но и международный бизнес.Причем разочарование это проявилось еще в прошлом году — до начавшейся в нынешнем году практики внесудебного отъема активов как у иностранных, так и у местных инвесторов. Думается, государственное рейдерство — как одна из основ экономической политики команды Зеленского — вряд ли добавит инвесторам доверия к украинской власти, а значит, и желания вкладывать деньги в ее экономику.Украина никогда не была крупным получателем иностранных инвестиций, что неудивительно в условиях нестабильного с политической точки зрения, но стабильно коррумпированного государства. За все время существования Украины подсчитанные накопительным методом ПИИ в нее недотягивают даже до 49 миллиардов долларов. Для понимания стоит сказать, что больше одной десятой всех накопленных за 30 лет прямых иностранных инвестиций — это деньги, уплаченные Mittal Steel Company N.V. (позже слившейся с Arcelor в компанию Arcelor Mittal) за металлургический комбинат "Криворожсталь". Другими словами, 49 миллиардов долларов — это не слишком много для страны, 30 лет назад насчитывавшей более 50 миллионов жителей и имевшей одну из мощнейших промышленностей Европы. И это, если не учитывать того факта, что из неполных 49 миллиардов долларов ПИИ более 12 миллиардов составляют долговые инструменты, которые прямыми инвестициями можно назвать с большой натяжкой. А инструменты участия в капитале составляют менее 37 миллиардов.Безусловно, в любом государстве, за исключением совсем уж малых, решающую роль в развитии экономики играют внутренние инвестиции. На Украине совокупные капитальные инвестиции до Майдана колебались в пределах 17-19,5% ВВП. После Майдана они поначалу упали ниже 14%. Спустя два года "выползли" чуть выше 15%, достигнув рекорда последних лет в 2018 году — 16,3%. После чего опять снизились в 2019 году, а в 2020 году по итогам трех кварталов составили мизерные 9,3%. Для сравнения: в России в те же годы отношение капитальных инвестиций к ВВП имело минимальное значение в 2015 году и составило 20%. В Китае капитальные инвестиции на протяжении последних десяти лет превышают 40% ВВП. Как бы там ни было, но даже в весьма скромных объемах капитальных инвестиций в украинскую экономику прямые иностранные инвестиции занимают очень скромное место.Но Украина уникальна тем, что ее элиты с 2014 года бросились уничтожать собственную экономику под славным лозунгом "Заграница нам поможет!" — электорат обрабатывали не только самим лозунгом, в разных интерпретациях звучавшим (и до сих пор иногда звучащим) из всех утюгов, но и выдавали на-гора цифры, которые должны были убедить в очень скором построении "прекрасной Украины будущего". Прикормленные псевдоэксперты бросились тогда рассказывать о сотнях миллиардов долларов инвестиций, зарезервированных некими международными фондами для Украины, и прочую подобную чепуху.По факту за шесть лет (2014-2019 годы) на Украину формально зашло лишь 17,8 миллиарда долларов ПИИ. Для сравнения: за один только 2008 год на Украину зашло 11 миллиардов долларов ПИИ.Кроме того, пять миллиардов из упомянутых 17,8 — это реинвестирование полученных на Украине же доходов, а еще до полумиллиарда — превышение торговых кредитов украинским предприятиям со стороны иностранных над торговыми кредитами обратной направленности. Также следует заметить, что более 6,5 миллиарда долларов прямых инвестиций на Украину, то есть 36% от всех ПИИ за шесть лет, было обеспечено… Российской Федерацией. В основном речь идет о докапитализации "дочек" российских банков, которая им мало помогла. Об эффективности вложений говорит и тот факт, что большая часть этих "дочек" либо де-юре, либо де-факто прекратила деятельность, а дочерний банк Сбербанка постепенно чахнет, сокращая объемы кредитования и накопленных депозитов. И тот факт, что накопленные ПИИ из России по состоянию на 1 января этого года составили ровно один миллиард долларов. То есть активы обесценились, а инвестиции ушли как вода в песок. Тем не менее и в 2020 году Россия оказалась одной из немногих стран, которые обеспечивали приток ПИИ на Украину, пусть это выражается и в скромных 40 миллионах долларов.Впрочем, потери инвестиций коснулись не только России. В условиях развала экономики темпы обесценивания принадлежащих нерезидентам украинских активов с большим запасом опережали темпы прироста новых ПИИ. Поэтому рассчитанные накопительным методом ПИИ за те же шесть лет (с 1 января 2014-го по 1 января 2020 года) сократились с 67 до 51,4 миллиарда долларов.В течение же 2020 года накопленные ПИИ сократились с 51,4 до 48,9 миллиарда долларов и по причине дальнейшего обесценивания активов, и по причине чистого оттока ПИИ.И надо сказать, что цифры ПИИ не выбиваются из ряда других показателей, характеризующих состояние экономики. Тот же НБУ подсчитал, что расходы населения в 2020-м очередной год подряд превысили доходы. Финансируется это превышение за счет ранее накопленных сбережений. И, по мнению главы Совета НБУ Богдана Данилишина, "потенциал сбережений населения как ресурса для ускорения экономической активности продолжает сокращаться: сокращение сбережений является опасной тенденцией, учитывая, что это сужает пространство для обеспечения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, необходимых для поддержания экономики в период кризиса".Также на днях стало известно, что, только по официальным данным, количество рабочих мест на Украине в 2020 году сократилось почти на 700 тысяч — с 16,7 до 16 миллиона. Это особенно впечатляюще выглядит на фоне прошлогодних планов Зеленского создать миллион новых рабочих мест, которые изначально звучали нелепо.Логично, что в процессе ликвидации остатков ряда отраслей перерабатывающей промышленности (авиастроение, судостроение, в значительной мере машиностроение во всем его многообразии), медицинской "реформы им. Супрун", подобной образовательной реформы и так далее сокращается количество рабочих мест, а люди выдавливаются из страны даже в нынешних непростых условиях пересечения границ. По данным социологических служб, за февраль 2020-го — март 2021-го из страны выехали 66 тысяч только медицинских работников. В таких условиях возможности для инвестирования объективно сужаются. А ведь сюда еще стоит добавить разгул рейдерства и бандитизма, коррупции и безвластия в стране, а заодно и скандалы с международными инвесторами и "отжатием" активов путем государственного рейдерства. В таких условиях инвестиционная привлекательность Украины равна даже не нулю, она уже отрицательна. Что и в дальнейшем будет отражаться на динамике инвестиций, какие красивые ролики бы ни снимал Зеленский о "Большом строительстве" и прочих подобных прожектах.

https://ria.ru/20210323/ukraina-1602490436.html

https://ria.ru/20210324/ukraina-1602513840.html

https://ria.ru/20210329/motor-sitch-1603238315.html

https://ria.ru/20210405/ukraina-1604165175.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/zapret-1603635695.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

россия, нацбанк украины, владимир зеленский, китай, украина, авторы