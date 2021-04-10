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В Петербурге спасли детеныша серого тюленя

В Петербурге спасли детеныша серого тюленя

В Санкт-Петербурге спасли детеныша серого тюленя и передали его на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает "Фонд друзей балтийской РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T21:35

2021-04-10T21:35

2021-04-10T22:50

хорошие новости

фонд друзей балтийской нерпы

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

ленинградская область

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге спасли детеныша серого тюленя и передали его на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы".Ранее тюлененка видели у Новой Голландии и у Никольского морского собора.Первого апреля в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге поступил истощенный детеныш серого тюленя, найденный в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Млекопитающее стало первым в этом сезоне пациентом центра. После этого еще одного истощенного серого тюленя нашли на берегу Финского залива в Ленинградской области и передали в центр.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу около 120 нерп и тюленей.

ленинградская область

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, ленинградская область, санкт-петербург, общество