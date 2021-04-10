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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
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В Петербурге спасли детеныша серого тюленя
В Петербурге спасли детеныша серого тюленя
В Санкт-Петербурге спасли детеныша серого тюленя и передали его на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает "Фонд друзей балтийской РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T21:35
2021-04-10T22:50
хорошие новости
фонд друзей балтийской нерпы
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
ленинградская область
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге спасли детеныша серого тюленя и передали его на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы".Ранее тюлененка видели у Новой Голландии и у Никольского морского собора.Первого апреля в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге поступил истощенный детеныш серого тюленя, найденный в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Млекопитающее стало первым в этом сезоне пациентом центра. После этого еще одного истощенного серого тюленя нашли на берегу Финского залива в Ленинградской области и передали в центр.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу около 120 нерп и тюленей.
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фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, ленинградская область, санкт-петербург, общество

В Петербурге спасли детеныша серого тюленя

21:35 10.04.2021 (обновлено: 22:50 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкДетеныш серого тюленя в вольере калининградского зоопарка
Детеныш серого тюленя в вольере калининградского зоопарка - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге спасли детеныша серого тюленя и передали его на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы".
Ранее тюлененка видели у Новой Голландии и у Никольского морского собора.
Первого апреля в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге поступил истощенный детеныш серого тюленя, найденный в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Млекопитающее стало первым в этом сезоне пациентом центра. После этого еще одного истощенного серого тюленя нашли на берегу Финского залива в Ленинградской области и передали в центр.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открыли на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу около 120 нерп и тюленей.
 
Хорошие новостиФонд друзей балтийской нерпыЦентр изучения и сохранения морских млекопитающихЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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