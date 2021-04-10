https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727615647.html

Туроператоры: россияне начинают волноваться из-за COVID-19 в Турции

Туроператоры: россияне начинают волноваться из-за COVID-19 в Турции

Россияне внимательно следят за ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в Турции и направляют все больше вопросов в колл-центры и турагентам, пытаясь узнать,... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T10:46

2021-04-10T10:46

2021-04-10T10:46

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россияне внимательно следят за ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в Турции и направляют все больше вопросов в колл-центры и турагентам, пытаясь узнать, не закроют ли границу с этой страной, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли.В туроператорских компаниях рассказали, что аннуляции забронированных путевок в рамках статистических значений пока не наблюдают. Однако с каждым днем в колл-центры компаний поступает все больше вопросов от россиян по поводу возможности закрытия границы с Турцией.В некоторых туркомпаниях наблюдается спад продаж. Так, в одной из фирм рассказали, что спрос снизился на 15-20 процентов за последние два дня. "Это естественная динамика, связанная, в первую очередь, с тем, что мест на майские праздники в хороших отелях и в доступном перелете практически не осталось. Сказался и рост курса валюты, а также негативные новости из направления", — сообщил гендиректор компании Артур Мурадян.Однако собеседник агентства выразил уверенность, что нынешний спад не повлияет на летний сезон. "Сейчас говорить о том, что идут плохие продажи на вторую половину лета, пока не приходится", — сказал Мурадян."За несколько последних дней бронирования сократились в два раза", – отметила руководитель Единого расчетного центра сети турагентств Элина Зевелева.В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд, составив 55 941. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию из этой страны.

https://ria.ru/20210409/aviasoobschenie-1727632460.html

https://ria.ru/20210403/turtsiya-1603984152.html

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туры, отдых, коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция