https://ria.ru/20210410/tomos-1727418596.html

В украинский томос заложили "бомбу". Теперь она взорвалась

В украинский томос заложили "бомбу". Теперь она взорвалась

Раскол на Украине вышел на новый уровень. От захвата храмов у верующих канонической Украинской православной церкви самосвяты перешли к дележу собственных... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T08:00

2021-04-10T08:00

2021-04-10T07:59

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ситуация вокруг упц

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московский патриархат

украинская автокефальная православная церковь (уапц)

петр порошенко

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Олег Налисник. Раскол на Украине вышел на новый уровень. От захвата храмов у верующих канонической Украинской православной церкви самосвяты перешли к дележу собственных приходов. Теперь они обвиняют друг друга в рейдерстве. О причинах и последствиях конфликта — в материале РИА Новости.Не молитвой, так ютьюбомРаскольники придумали новый способ переманить верующих на свою сторону: подготовили агитационное видео про "незалежную церковь", которое распространяют в Сети. Случай, пожалуй, уникальный: авторитетные религиозные организации не раскручивают себя, словно торговый бренд. Ведь люди сами тянутся к ним безо всякой рекламы. Но, видимо, дела плохи. Ролик заканчивается фразой: "Православная церковь Украины" (ПЦУ) открыта для каждого". Однако простые миряне туда не торопятся: за три года структура приросла лишь пятью сотнями храмов. И то только за счет общин канонической УПЦ. Из них добровольно примкнули к самосвятам 42 прихода. Остальные банально отняли. Несмотря на звучавшее всю зиму бахвальство, очередной "волны переходов" образца начала 2019-го не случилось. Раскольники разжились всего одним храмом — в селе Припутни Черниговской области. Четвертого апреля туда на четырех автобусах завезли праворадикалов. Они сорвали замки, а прихожан с законным настоятелем внутрь не пустили. Впрочем, божья кара настигла быстро. В тот же день в Харьковской области служители "новой церкви" заявили об атаке на их храмы. Что интересно — собственных адептов. "Дьявол устроил шабаш в приходах Соколового и Циркунов на Харьковщине! Руками настоятелей отца Станислава Аштрафьяна и отца Олега Козуба, временно отстраненных мною от управления, происходит мятеж", — поднял тревогу архиепископ Харьковско-Полтавской епархии ПЦУ Афанасий Шкурупий. За всем этим, по его словам, стоит епископ Митрофан, архиерей той же церкви. Более того, той же епархии. Дескать, он хочет подмять под себя и остальные общины — их около тридцати. На такое небольшое число приходов аж два епископа, хотя по православным канонам должен быть один. Но для непризнанной структуры это не проблема. Почти в каждой епархии ПЦУ по два архиерея. А в Винницкой — три. Все они конфликтуют друг с другом за немногочисленные храмы — основной источник доходов. Давняя проблемаПричина канонического балагана уходит корнями в 1980-е. Именно тогда активизировались сторонники "Украинской автокефальной православной церкви" (УАПЦ). Эту структуру создали петлюровцы еще в 1920-м, стремясь порвать связи с Россией. В годы государственного атеизма непризнанная мировым православием организация находилась в подполье. В перестройку ее легализовали. Автокефалисты стали основными проводниками национальной идеи, действуя в основном на западе Украины.Наиболее активно с ними боролся на тот момент глава УПЦ Московского патриархата Филарет Денисенко. Но, проиграв выборы предстоятеля Русской церкви в 1990 году, он резко поменял взгляды. И вскоре подался в раскольники, создав "Киевский патриархат" (УПЦ КП). Обе структуры поддерживал официальный Киев. Президент Леонид Кравчук, например, отдал филаретовцам золото украинской компартии, что позволило им обзавестись мини-армией: вооруженные дубинками активисты в балаклавах в 1990-х захватили несколько тысяч храмов канонической церкви. После Евромайдана затихшее почти на десять лет храмовое рейдерство возобновилось. Избранный президентом в 2014-м Петр Порошенко ради повышения рейтинга затеял грандиозный проект: объединить три церкви на Украине в одну. Каноническая, в отличие от непризнанных, отказалась подыгрывать политику. Хотя она — крупнейшая в стране (12 тысяч общин, миллионы прихожан). В итоге при поддержке Константинопольского патриархата, нарушившего вековые каноны, "шоколадный король" в конце 2018 года слил УАПЦ с УПЦ КП. Новой структуре выдали томос. "Тугодумы во власти"Однако грамота об автокефалии не поясняла, как решать проблему параллельных епархий. Что провоцировало скандалы. В 2019-м в Черновицкой области выходцы из УАПЦ и УПЦ КП не поделили несколько храмов. Закончилось тем, что их забрали греко-католики.А в Одессе спор между раскольниками за приход привел к массовой драке. Настоятель храма Рождества Христова решил уйти от архиерея из числа экс-автокефалистов к филаретовцам. Уязвленный "владыка" отправил на его место более сговорчивого батюшку — с радикалами в придачу. "Предателя" в ходе перепалки ударили, но тот не стал подставлять другую щеку. Потасовку раскольников прямо у алтаря прекратила только полиция. Подобных случаев немало. Что, безусловно, раздражает членов "новой церкви". Ведь создатели структуры обещали "религиозное объединение страны". А получили хаос.Каждый в ПЦУ объясняет "зраду" по-своему. Одни винят Епифания Думенко: мол, тому не хватает авторитета. Неудивительно, ведь раньше о нем, воспитаннике Филарета Денисенко, мало кто слышал. А тут сразу сделали предстоятелем, что многим более опытным и амбициозным деятелям раскола не понравилось.Другие грешат на власть: светский Киев, учредив "новую церковь", не удосужился ей помочь. Прежде всего с юридическим переоформлением бывших общин УАПЦ и УПЦ КП. "Проще получить томос на Фанаре, чем документы о регистрации в Киеве. К сожалению, государственная машина, волнуясь за предоставление томоса, сама очень туго думала о решении вопросов, за которые была ответственна", — жаловался журналистам представитель самосвятов Александр Драбинко. Вместе с винницким митрополитом Симеоном Шостацким он был в числе двух из 89 епископов канонической церкви, перешедших в ПЦУ."Сочетание несочетаемого"Раскольников очень злит верность канонам остальных священнослужителей УПЦ. Во всех бедах винят именно "российскую церковь" — якобы она строит козни по указке из Кремля. Хотя самая крупная на Украине религиозная организация еще в 1990-м обрела полную административную и финансовую независимость от РПЦ. Что, впрочем, не мешает политикам возобновить гонения. На днях более миллиона украинцев передали в офис Зеленского письма с просьбой не допустить преследование верующих. Банковая промолчала. "Если сопоставить количество подписантов с числом избирателей, принявших участие в президентских выборах в первом туре в 2019 году, то это пятая часть", — прокомментировал глава синодально-информационного отдела канонической Украинской церкви митрополит Климент. Про голосование он упомянул неспроста. Прихожане УПЦ во многом обеспечили победу нынешнему главе государства. Прежде всего потому, что тот со скепсисом относился к автокефальному проекту. "Он в принципе мало что понимает в церковной теме. И долгое время от нее дистанцировался. Но сейчас мы видим заигрывание как с националистами, так и с ПЦУ", — отмечает политолог Аркадий Малер.Но получается это крайне неудачно. По словам эксперта, с раскольнической структурой управиться сложно. Просто потому, что она "лоскутная". "Сочетание несочетаемого: долгие годы враждовавшие между собой УАПЦ и "Киевский патриархат", которыми, в свою очередь, управляет легитимный в православном мире Константинопольский патриархат. Внутри образуются различные группы со своими амбициями. Что неизбежно приводит к дрязгам".Однако раскольники постоянно оглядываются на светскую власть, ведь их организация — "чисто политическая, а не церковная". И как только кресло под действующим президентом Украины начинает шататься, они "стремятся урвать себе побольше". Нынешний скандал в ПЦУ наглядно демонстрирует, что у самозванцев в рясах дурное предчувствие по поводу будущего страны.

https://ria.ru/20210311/diaspora-1600648471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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