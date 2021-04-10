На Пхукете из-за COVID-19 закрываются бары и рестораны
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. На Пхукете бары, пабы и ночные клубы должны закрыться на десять дней из-за коронавируса, сообщает Турпром.
Трем заведениям на острове, в которых был зарегистрирован COVID-19, придется приостановить работу как минимум на две недели.
В минувшие выходные в этих местах проходили вечеринки Kolour Beachside, и у одного из посетителей был обнаружен положительный результат на коронавирус. Вероятно, турист привез заболевание на Пхукет из Бангкока, так как уже установлено, что он там ходил в ночной бар. В тайской столице уже зарегистрированы случаи COVID-19 в развлекательных кластерах.
При этом, на Пхукете ожидали притока посетителей на Сонгкран, тайский Новый год, который наступает в ночь на 13 апреля. Многие владельцы баров и клубов рассчитывали на большой доход за праздничную неделю.
Таиланд открыт для туристов, но по прилете гостям придется отправиться на десятидневный карантин. Исключение сделано для вакцинированных иностранных туристов, направляющихся на Пхукет, Краби, Пханг Нга, Чиангмай и Паттайю. Для них период обязательной самоизоляции сокращен до семи дней. Но необходимо сделать прививку препаратом, одобренным ВОЗ и министерством здравоохранения Таиланда.
Всем гостям понадобится отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, Certificate of Entry (оформить его можно после регистрации на сайте), подтверждение оплаченной брони карантинного отеля, медицинская страховка, покрывающая расходы в случае заболевания коронавирусом на сумму не менее 100 тысяч долларов и справка Fit to fly (форма 082/у).
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