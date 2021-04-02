https://ria.ru/20210402/tailand-1604004233.html

Таиланд изменил правила въезда в страну

Таиланд изменил правила въезда в страну

Власти Таиланда с 1 апреля обновили правила въезда для вакцинированных иностранных туристов, для них период обязательного карантина сокращается до семи дней,... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T18:05

2021-04-02T18:05

2021-04-02T18:11

вакцина "спутник v"

astrazeneca

туризм

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

туризм

туристы

краби (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Власти Таиланда с 1 апреля обновили правила въезда для вакцинированных иностранных туристов, для них период обязательного карантина сокращается до семи дней, сообщает АТОР.Согласно решению правительства королевства, сокращается период пребывания в платном карантине с 14 до 10 дней для всех иностранных гостей, за исключением посетителей из некоторых африканских стран.При этом для путешественников, которые вакцинированы от COVID-19 и направляются на Пхукет, Краби, Пханг Нга, Чиангмай и Паттайю самоизоляция уменьшается до семи дней. Но необходимо сделать прививку препаратом, одобренным ВОЗ и министерством здравоохранения Таиланда.Сейчас иностранцы обязаны представить для въезда в страну документы, подтверждающие прививку препаратами одного из следующих производителей: Sinovak, AstraZeneca/Oxford, SK BIOSCIENCE (AstraZeneca/Oxford), Pfizer/ BioNTech, Covishield (Serum Institute of India), Janssen (Johnson & Johnson), Modena.Российской вакцины "Спутник V" в списке разрешенных нет, а это означает, что россияне (даже привитые) пока смогут приезжать в Таиланд только на условиях прохождения обязательного десятидневного карантина.В московском представительстве Туристического управлении Таиланда (ТАТ) заявили, что ждут сертификацию "Спутника V".Пхукет с 1 июля планирует и вовсе отменить карантин для вакцинированных гостей. Но для этого правительству необходимо будет привить до 70 процентов населения острова. Старт программы ожидается 15 апреля.Согласно четырехэтапному плану открытия страны для вакцинированных иностранных туристов, они смогут приехать в Таиланд без прохождения самоизоляции и без ограничений в перемещении только начиная с 1 января 2022 года.При этом эксперты отмечают, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

https://ria.ru/20210327/pkhuket-1603014134.html

краби (провинция)

пхукет (остров)

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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