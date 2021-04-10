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Военного атташе США раскритиковали за шеврон украинской бригады

Военного атташе США раскритиковали за шеврон украинской бригады

Решение военного атташе США Бриттани Стюарт прикрепить нашивку одной из украинских бригад во время посещения района военной операции в Донбассе было... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T06:31

2021-04-10T06:31

2021-04-10T06:31

ситуация на украине

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Решение военного атташе США Бриттани Стюарт прикрепить нашивку одной из украинских бригад во время посещения района военной операции в Донбассе было беспрецедентным и неуместным политическим заявлением, считает ряд бывших американских военнослужащих.Ранее сообщалось, что глава делегации США, атташе по вопросам армии и обороны полковник Бриттани Стюарт посетила подразделения вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе, на ее форме был шеврон одной из бригад, на котором изображен череп и надпись "Украина либо смерть".В свою очередь полковник армии США в отставке Даг Макгрегор, который при администрации экс-президента США Дональда Трампа был старшим советником в Пентагоне, заявил, что действия Стюарт фактически не имели прецедента в истории армии США. Обычно иностранные награды, знаки квалификации и связанные с ними материалы должны одобряться для ношения Пентагоном или министерством армии США.Делегация США во главе с военным атташе в Киеве в пятницу посетила район военной операции в Донбассе и ознакомилась с оперативной ситуацией.Президент Владимир Зеленский на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения в четверг прибыл в Донбасс, чтобы посетить передовые позиции и пообщаться с военными. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит связи поездки Зеленского в Донбасс с обострением в регионе.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.

https://ria.ru/20210409/ukraina-1727520359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, сша, украина, в мире