Военного атташе США раскритиковали за шеврон украинской бригады
© Фото : Joint Forces OperationВоенный атташе США Бриттани Стюарт в Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
Ранее сообщалось, что глава делегации США, атташе по вопросам армии и обороны полковник Бриттани Стюарт посетила подразделения вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе, на ее форме был шеврон одной из бригад, на котором изображен череп и надпись "Украина либо смерть".
"Это совершенно неуместно, и я удивлен, что это терпят. "Форма" означает форму, и я никогда не слышал, чтобы военнослужащий позволял себе вольность с тем, что он с ней носит. В данном случае это определенно политическое заявление, демонстрирующее солидарность с украинской обороной против "российской угрозы", - заявил РИА Новости бывший офицер военной разведки США Филип Джиральди.
В свою очередь полковник армии США в отставке Даг Макгрегор, который при администрации экс-президента США Дональда Трампа был старшим советником в Пентагоне, заявил, что действия Стюарт фактически не имели прецедента в истории армии США. Обычно иностранные награды, знаки квалификации и связанные с ними материалы должны одобряться для ношения Пентагоном или министерством армии США.
Делегация США во главе с военным атташе в Киеве в пятницу посетила район военной операции в Донбассе и ознакомилась с оперативной ситуацией.
Президент Владимир Зеленский на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения в четверг прибыл в Донбасс, чтобы посетить передовые позиции и пообщаться с военными. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что не видит связи поездки Зеленского в Донбасс с обострением в регионе.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.