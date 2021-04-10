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Наука
https://ria.ru/20210410/plastik-1727717475.html
Космонавт рассказал, что плавающий в океане остров из мусора видно с МКС
Космонавт рассказал, что плавающий в океане остров из мусора видно с МКС
Участник годового полета на Международной космической станции, российский космонавт Михаил Корниенко рассказал, что плавающий в океане остров из мусора... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T19:27
2021-04-10T22:07
наука
новости - экология
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
михаил корниенко
москва
калифорния
экология
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Участник годового полета на Международной космической станции, российский космонавт Михаил Корниенко рассказал, что плавающий в океане остров из мусора действительно видно с МКС и призвал жителей планеты к раздельному сбору отходов."Давайте начнем с себя &lt;...&gt;. Как только он (раздельный сбор мусора. — Прим. ред.) у нас появился, я завел у себя отдельные ведра. Пластик — отдельно, стеклянные бутылки — отдельно, металл — отдельно, я пытаюсь это делать. Потому что (в противном случае. —Прим. ред.) нас погубит не война, а экологическая ситуация", — сказал он, выступая в музее военной формы в Москве в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.Корниенко отметил, что после годового полета предельно четко осознал, как пренебрежительно и по-варварски люди относятся к окружающей среде."Я прошу всех: донесите полиэтиленовый пакет до урны. Потому что пластиковый остров, который плавает в океане, размером с Калифорнию — его реально видно (из космоса. — Прим. ред.)", — подчеркнул он.Корниенко совершил два космических полета на МКС, в том числе годовой в 2015-2016 годах.
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новости - экология, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, михаил корниенко, москва, калифорния, экология

Космонавт рассказал, что плавающий в океане остров из мусора видно с МКС

19:27 10.04.2021 (обновлено: 22:07 10.04.2021)
 
© NASA / Andrew MorganВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© NASA / Andrew Morgan
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Участник годового полета на Международной космической станции, российский космонавт Михаил Корниенко рассказал, что плавающий в океане остров из мусора действительно видно с МКС и призвал жителей планеты к раздельному сбору отходов.
"Давайте начнем с себя <...>. Как только он (раздельный сбор мусора. — Прим. ред.) у нас появился, я завел у себя отдельные ведра. Пластик — отдельно, стеклянные бутылки — отдельно, металл — отдельно, я пытаюсь это делать. Потому что (в противном случае. —Прим. ред.) нас погубит не война, а экологическая ситуация", — сказал он, выступая в музее военной формы в Москве в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.
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Корниенко отметил, что после годового полета предельно четко осознал, как пренебрежительно и по-варварски люди относятся к окружающей среде.
"Я прошу всех: донесите полиэтиленовый пакет до урны. Потому что пластиковый остров, который плавает в океане, размером с Калифорнию — его реально видно (из космоса. — Прим. ред.)", — подчеркнул он.
Корниенко совершил два космических полета на МКС, в том числе годовой в 2015-2016 годах.
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