https://ria.ru/20210410/pase-1727734085.html

Слуцкий не исключил выхода России из ПАСЕ из-за резолюции по Навальному

Слуцкий не исключил выхода России из ПАСЕ из-за резолюции по Навальному

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий ожидает, что в ходе весенней сессии ПАСЕ, которая откроется 19 апреля, будет принята "жесткая... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T23:18

2021-04-10T23:18

2021-04-10T23:20

россия

леонид слуцкий (политик)

бруно лепру

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572771146_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_e6e07de55021ae7253fa9a086bd4277c.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий ожидает, что в ходе весенней сессии ПАСЕ, которая откроется 19 апреля, будет принята "жесткая антироссийская" резолюция по ситуации с Алексеем Навальным."Девятнадцатого числа в Страсбурге откроется очередная сессия ПАСЕ. И как раз в формате срочных дебатов, то есть особо актуальное досье, с принятием резолюции, будет досье Навального. Понятно, что это будет жесткая антироссийская резолюция", - сказал Слуцкий в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.Он добавил, что эта ситуация может подтолкнуть к тому, чтобы России "из организации, может быть, и выйти".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210408/otnosheniya-1727351920.html

https://ria.ru/20210319/navalnyy-1601973296.html

россия

москва

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий (политик), бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция