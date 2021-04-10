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Слуцкий не исключил выхода России из ПАСЕ из-за резолюции по Навальному
Слуцкий не исключил выхода России из ПАСЕ из-за резолюции по Навальному
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий ожидает, что в ходе весенней сессии ПАСЕ, которая откроется 19 апреля, будет принята "жесткая... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T23:18
2021-04-10T23:20
россия
леонид слуцкий (политик)
бруно лепру
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
франция
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий ожидает, что в ходе весенней сессии ПАСЕ, которая откроется 19 апреля, будет принята "жесткая антироссийская" резолюция по ситуации с Алексеем Навальным."Девятнадцатого числа в Страсбурге откроется очередная сессия ПАСЕ. И как раз в формате срочных дебатов, то есть особо актуальное досье, с принятием резолюции, будет досье Навального. Понятно, что это будет жесткая антироссийская резолюция", - сказал Слуцкий в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.Он добавил, что эта ситуация может подтолкнуть к тому, чтобы России "из организации, может быть, и выйти".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210408/otnosheniya-1727351920.html
https://ria.ru/20210319/navalnyy-1601973296.html
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россия, леонид слуцкий (политик), бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция

Слуцкий не исключил выхода России из ПАСЕ из-за резолюции по Навальному

23:18 10.04.2021 (обновлено: 23:20 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий ожидает, что в ходе весенней сессии ПАСЕ, которая откроется 19 апреля, будет принята "жесткая антироссийская" резолюция по ситуации с Алексеем Навальным.
"Девятнадцатого числа в Страсбурге откроется очередная сессия ПАСЕ. И как раз в формате срочных дебатов, то есть особо актуальное досье, с принятием резолюции, будет досье Навального. Понятно, что это будет жесткая антироссийская резолюция", - сказал Слуцкий в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.
Он добавил, что эта ситуация может подтолкнуть к тому, чтобы России "из организации, может быть, и выйти".
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Бруно ЛепруИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваФранция
 
 
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