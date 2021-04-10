Слуцкий не исключил выхода России из ПАСЕ из-за резолюции по Навальному
23:18 10.04.2021 (обновлено: 23:20 10.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий ожидает, что в ходе весенней сессии ПАСЕ, которая откроется 19 апреля, будет принята "жесткая антироссийская" резолюция по ситуации с Алексеем Навальным.
"Девятнадцатого числа в Страсбурге откроется очередная сессия ПАСЕ. И как раз в формате срочных дебатов, то есть особо актуальное досье, с принятием резолюции, будет досье Навального. Понятно, что это будет жесткая антироссийская резолюция", - сказал Слуцкий в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.
Он добавил, что эта ситуация может подтолкнуть к тому, чтобы России "из организации, может быть, и выйти".
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.