https://ria.ru/20210410/observator--1727732107.html

Группу туристов из Индии отправили в обсерватор в Петербурге

Группу туристов из Индии отправили в обсерватор в Петербурге

Группу туристов из Индии, которые в субботу ночью должны были вылететь из Петербурга в Дели через Москву, направляют на карантин по коронавирусу, ранее... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T22:28

2021-04-10T22:28

2021-04-10T22:30

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Группу туристов из Индии, которые в субботу ночью должны были вылететь из Петербурга в Дели через Москву, направляют на карантин по коронавирусу, ранее выявленному у четырех из них, сообщила РИА Новости представитель турфирмы "Грандрус турс"."Туристическая группа включает 29 человек, и вчера у четырех человек подтвердился коронавирус. Их направили в больницу, а остальные участники группы, у которых отрицательные тесты, должны были сегодня вечером вылететь из Санкт-Петербурга в Москву, а оттуда – в Дели. Тем не менее, по предписанию Роспотребнадзора нужно пройти двухнедельный карантин в России", - рассказала собеседница агентства."Сейчас мы находимся в холле гостиницы "Прибалтийская" в ожидании автобуса в обсерватор – пансионат "Балтиец", - добавила она.Представитель турфирмы отметила, что при этом "Аэрофлот" допускает регистрацию пассажиров из группы контактных лиц при наличии у них отрицательных тестов. "Остается открытым вопрос, кто будет оплачивать туристической группе возвращение в Дели по окончании двухнедельного карантина", - сказала она.Группа туристов из Индии прибыла в Россию 3 апреля.В городском управлении Роспотребнадзора РИА Новости сообщили, что в "Прибалтийской" "в полном объеме проводят предусмотренные санитарными правилами санитарно-противоэпидемические мероприятия", не уточнив подробностей.

https://ria.ru/20210410/oslozhneniya-1727688801.html

https://ria.ru/20210410/koronavirus-1727668827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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